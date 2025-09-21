Cele 5 cerințe ale producătorilor auto europeni, formulate în cadrul dialogului cu Comisia Europeană

Ultima întâlnire de criză a „Dialogului Strategic privind Viitorul Industriei Auto” dintre Comisia Europeană și principalii jucători din industrie, s-a terminat cu o cocluzie formulată în cinci cerințe ale industriei, potrivit lui Sigrid de Vries, director general al Asociației Europene a Producătorilor de Automobile (ACEA), transmite Euronews.

Industria auto europeană este „în pericol mortal.” Aceasta a fost evaluarea sumbră făcută cu câteva luni în urmă de către șeful pentru industrie al UE, Stéphane Séjourné.

Sectorul auto de pe continent a suferit lovituri puternice și se confruntă cu vânzări în scădere, prețuri ridicate la energie, competiție globală în creștere și un mediu incert din punct de vedere al reglementărilor și comerțului, ceea ce a aruncat sectorul într-o criză în spirală.

„Există riscul ca viitoarea hartă a industriei auto globale să fie trasată fără Europa,” a declarat Séjourné în aprilie.

Pentru a aborda cele mai presante provocări ale sectorului, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va găzdui vineri la Bruxelles directori de top din industria auto pentru a elabora un plan de atac.

Redăm în continuare poziția ACEA:

1, Recalibrarea traiectoriei de decarbonizare a CO2

Cota de piață a autovehiculelor electrice cu baterii în UE-27 era de 15,6% pentru autoturisme și 9% pentru vehicule comerciale ușoare. Adoptarea pe scară largă în piața de masă nu s-a produs încă. Și nu se va produce dacă nu accelerăm dezvoltarea infrastructurii și nu reducem costul total de proprietate.

Până în mai 2025, producătorii lansaseră aproape 290 de modele noi și investiseră sute de miliarde în transformare. Am livrat rezultate și continuăm să facem acest lucru. Nu există cale de întoarcere: fabricile europene sunt construite și reformate, iar forța de muncă este recalificată.

Însă guvernele și autoritățile de reglementare nu au investit și nici nu au cerut niveluri suficiente de infrastructură și modernizare a rețelei, iar stimulentele au rămas inconsistente. Consecința: țintele de reglementare nu mai sunt realizabile.

Traiectoria actuală de reducere a CO2 în transportul rutier trebuie recalibrată pentru a asigura atingerea obiectivelor climatice ale UE, protejând totodată competitivitatea industrială, coeziunea socială și reziliența strategică a lanțurilor de aprovizionare din Europa.

2, Consolidarea condițiilor favorabile

Pentru ca vehiculele cu emisii zero să devină o alegere evidentă pentru consumatori și companii, achiziționarea sau utilizarea acestora trebuie să fie mai atractivă decât a vehiculelor cu motoare cu combustie internă.

Aceasta presupune stimulente de achiziție coerente, fiscalitate mai echitabilă, costuri mai mici de încărcare și acces mai facil în orașe. În același timp, Europa trebuie să accelereze infrastructura de încărcare și realimentare, mai ales pentru vehiculele grele, să modernizeze rețelele și să reformeze piețele energetice pentru a reduce prețul electricității.

3, Protejarea neutralității tehnologice

Deși vehiculele electrice cu baterii vor domina tranziția, ele nu pot satisface toate nevoile de transport. Hibrizii plug-in, celulele de combustie pe bază de hidrogen, motoarele cu combustibili regenerabili și alte soluții rămân vitale.

În prezent, vehiculele hibride electrice rămân cele mai vândute, reprezentând aproape 35% din piață, iar hibrizii plug-in au înregistrat a cincea lună consecutivă de creștere puternică, cu vânzări în urcare cu peste 56% (sursa: ACEA).

Menținerea mai multor tehnologii disponibile ar extinde alegerea pentru consumatori, ar accelera decarbonizarea flotei existente și ar susține puterea industrială și de export a Europei.

4, Creșterea competitivității și rezilienței

Factorii de decizie europeni s-au concentrat pe dezvoltarea unei industrii proprii de baterii, dar sectorul avertizează că acest lucru va necesita timp.

Între timp, Europa trebuie să consolideze și să diversifice lanțurile globale de aprovizionare pentru baterii, semiconductori și materii prime critice.

Parteneriate strategice cu aliați de încredere, reglementări UE simplificate și sprijin țintit pentru inovare și locuri de muncă calificate vor fi esențiale pentru a menține competitivitatea Europei în fața presiunii globale intense.

5, Adoptarea de politici personalizate pentru diferite grupuri de vehicule

Este clar că avem nevoie de trei „benzi” separate și politici personalizate pentru fiecare categorie de vehicule: autoturisme, vehicule comerciale ușoare și vehicule grele. Situația pieței pentru vehiculele comerciale, cu o cotă electrică de 9%, este critică și necesită atenție dedicată.

Camioanele și autobuzele reprezintă doar 3,5% din înmatriculările electrice cu baterii, în condițiile în care cadrul de susținere rămâne în urmă.

Încărcarea megawatt, capacitatea rețelei și stimulentele de achiziție rămân subdezvoltate, împiedicând progresul într-unul dintre sectoarele cele mai greu de decarbonizat.

Liderii din industrie susțin că UE nu își poate permite să aștepte până în 2027 pentru a revizui standardele CO2 pentru vehiculele grele. Este nevoie de monitorizare și acțiune urgentă pentru a alinia transportul rutier de marfă cu neutralitatea climatică.

În final, trebuie reintrodusă o perspectivă industrială și de piață pentru tehnologiile care accelerează tranziția și trebuie acordată o recunoaștere specială producției mici și eficiente de mașini electrice.

