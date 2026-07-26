Cel mai mare terminal petrolier al Kazahstan de la Marea Neagră este scos din funcțiune de dronele ucrainene – România, forțată să caute alternative mai scumpe pentru aprovizionarea cu țiței

Cel mai mare terminal de export de petrol din Kazahstan de la Marea Neagră a fost practic scos din funcțiune la doar câteva zile după ce atacurile ucrainene cu drone au închis terminalul din imediata apropiere al Consorțiului Conductelor Caspice (CPC), blocând un alt traseu pe care se transporta țiței pe piața globală.

Cel mai mare terminal petrolier rusesc, prin care tranzitează petrolul kazah, Novorosisk, a fost practic scos din funcțiune de atacurile ucrainene cu drone – Consorțiul Conductelor Caspice – , obturând o rută vitală – aproximativ 2% din aprovizionarea globală cu țieei și care furniza aproximativ 60% din importurile României de petrol.

De la terminalul Șeskharis din portul Novorosisk nu s-a mai încărcat niciun petrolier din 21 iulie, potrivit Bloomberg.

Șeskharis a exportat în medie aproximativ 650.000 de barili pe zi în prima jumătate a anului. Pierderea acestui volum, chiar și temporară, se adaugă perturbării tranzitului prin CPC, care reprezintă în mod normal peste 80% din exporturile de țiței ale Kazahstanului și aproximativ 2% din aprovizionarea globală cu petrol.

Cele două terminale se află la doar câțiva kilometri distanță. Împreună, formează unul dintre cele mai importante huburi de export de petrol din Marea Neagră.

Perturbarea se vede deja în amonte. Kazahstanul a redus producția de petrol săptămâna aceasta după ce CPC a suspendat încărcărea petrolierelor, producția de la gigantul zăcământ Tengiz operat de Chevron scăzând cu peste jumătate, pe măsură ce rezervoarele s-au umplut, iar producătorii au fost forțați să reducă livrările prin conducte. Dacă Șeskharis rămâne inactiv, o altă sursă majoră de export dispare de pe o piață globală deja tensionată.

România pierde 60% din importul de țiței

Ucraina a intensificat atacurile cu drone adânc în Rusia dincolo de rafinării și depozite de produse petroliere, la transportul maritim comercial și infrastructura de export țiței și produse rafinate de la Marea Neagră și Marea Azov. Rusia a răspuns prin amenințarea navelor care operează în zona sa economică exclusivă, și nu numai, că riscă să fie lovite de drone aeriene sau maritime.

Prețul țițeiului Brent a crescut la peste 100 de dolari săptămâna trecută, deoarece luptele reluate în Strâmtoarea Ormuz și atacurile rebelilor houthi în Marea Roșie amenință exporturile din Golf. Acum, blocajul din Marea Neagră devine o altă sursă pentru criza energetică, în loc să fie o alternativă pentru aprovizionare cu materii prime energetice.

Spre deosebire de începutul anului, rezervele strategice nu mai oferă o siguranță semnificativă. Rezervele strategice au fost secate timp de luni de zile, stocurile comerciale au scăzut brusc, iar marjele de rafinare rămân ridicate, pe măsură ce aprovizionarea cu motorină se reduce.

La începutul verii piața petrolieră era îngrijorată de posibilitatea supraofertei. La finalul lunii iulie o altă sursă alternativă a rutei din Golf nu mai este disponibilă.

AEI: România are nevoie de un comandament energetic permanent

România are nevoie de un comandament energetic și logistic permanent – un Dispecerat Național de Securitate Energetică – nu de o ședință după fiecare atac, pentru a nu intra nepregătită într-o posibilă furtună petrolieră, consideră președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, într-o analiză de specialitate publicată duminică.

„Dispeceratul trebuie să aibă posibilitatea de a coordona orice situație de criză și să urmărească zilnic: fluxurile prin conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC) și terminalul maritim Novorosisk, producția rafinăriilor românești, cargourile aflate în drum spre Constanța, stocurile de motorină, benzină, kerosen și GPL, exporturile de produse petroliere, capacitatea portuară și fluvială, primele de asigurare și disponibilitatea navelor, prețurile Brent, CPC Blend și motorină europeană, consumul agriculturii și al transportului, riscul militar din Marea Neagră”, se arată în document.

Președintele AEI susține că România trebuie să negocieze imediat rute și volume alternative din Azerbaidjan, Marea Mediterană, Africa de Nord, Marea Nordului și Statele Unite, chiar dacă acestea sunt mai scumpe. În plus, trebuie verificată compatibilitatea tehnică a rafinăriilor cu alte tipuri de petrol și trebuie contractate din timp navele, nu după ce stocurile au început să scadă.

România nu este în pragul inevitabil al unei penurii, dar este expusă periculos de mult la o criză petrolieră regională, deși are rafinării, porturi, conducte, capacități de depozitare și o producție internă încă relevantă. Dar aceste avantaje sunt anulate de dependența masivă de importuri, de concentrarea aprovizionării prin Marea Neagră și de lipsa unei conduceri operative integrate.

România este periculos dependentă de importuri

„Cea mai mare amenințare nu este că petrolul dispare din lume. Cea mai mare amenințare este că România ajunge prea târziu la petrolul disponibil, îl cumpără mai scump decât vecinii și apoi încearcă să ascundă criza prin plafonări și controale. Un stat nepregătit nu poate opri o dronă cu o ordonanță și nu poate umple un rezervor cu declarații de presă. Dacă ruta CPC, Marea Neagră și Orientul Mijlociu rămân simultan sub presiune, România riscă să descopere că securitatea energetică nu înseamnă să ai petrol undeva în lume, ci să îl ai contractat, transportat, rafinat și disponibil la pompă înainte ca piața să intre în panică”, se arată în document.

Președintele AEI susține că Petromidia este avantajul României, dar și una dintre vulnerabilitățile sale. România are rafinării și această capacitate este un avantaj strategic enorm. Problema este că o rafinărie produce motorină din țiței. Petromidia este adaptată în principal procesării petrolului importat din Kazahstan. Dacă fluxurile CPC se reduc pentru câteva zile, efectul poate fi gestionat prin stocuri și cargouri deja contractate. Dacă perturbarea durează săptămâni, trebuie căutate alte sortimente de petrol, alte nave și alte rute.

Criza energetică este foarte aproape de declanșare

Președintele AEI afirmă că România se află în fața unei crize energetice pe care încă o tratează administrativ, prin declarații liniștitoare, deși vulnerabilitățile sunt deja vizibile. Nu se pune problema în acest moment, că România a rămas fără petrol sau carburanți. Există însă toate condițiile pentru apariția unei crize de preț, a unor dificultăți logistice și, într-un scenariu sever, a unor discontinuități temporare de aprovizionare.

„Problema nu este un singur atac, un singur port sau o singură conductă. Problema este că România depinde simultan de mai multe rute care au devenit zone de război. România nu este independentă petrolier. România mai produce petrol, dar producția internă acoperă numai puțin peste un sfert din cantitatea prelucrată în rafinării. Restul trebuie importat. Potrivit declarațiilor oficiale din martie 2026, aproximativ trei sferturi din petrolul rafinat în România provine din exterior, principalele surse fiind Kazahstanul, Azerbaidjanul și alte state din regiune. Aceasta înseamnă că România nu are o problemă abstractă, de piață internațională. Are o dependență fizică de: conducte (CPC), terminale maritime (Novorossiisk), nave disponibile să traverseze o Mare Neagră care a devenit teatrul conflictului militar, portul Constanța funcțional și sigur, asigurători dispuși să asigure navele în aceste condiții periculoase, disponibilitatea sortimentelor de țiței și capacitatea rafinăriilor de a schimba rapid materia primă’, se arată în document.

Conform acestuia, Kazahstanul este una dintre principalele surse de țiței ale României. În 2025, valoarea importurilor românești de petrol brut din Kazahstan a fost de aproximativ 2,77 miliarde dolari și 50% din țiței provenea de aici.

Petromidis în dificultate

Dar cea mai mare parte a petrolului kazah nu ajunge direct din Kazahstan în România. El traversează conducta CPC și este încărcat în petroliere la terminalul rusesc Novorossiisk. Așadar, chiar dacă petrolul este kazah, ruta depinde de infrastructură situată în Rusia și de siguranța navigației în Marea Neagră.

În urma atacurilor recente asupra zonei terminalului CPC, Kazahstanul a fost obligat să reducă producția pentru că nu mai putea evacua normal petrolul. Producția câmpului Tengiz ar fi coborât de la aproximativ 925.000 la 406.000 barili pe zi, iar producția națională de petrol și gaze a scăzut de la circa 2,07 milioane la 1,63 milioane barili echivalent petrol pe zi.

Rusia controlează vânzările de petrol în Msrea Neagră



„Înlocuirea nu este instantanee și nici gratuită. Se poate aduce țiței kazah via Azerbaijan și aici lucrurile sunt mai simple (doar că nu se poate înlocui total transportul prin CPC), sau țiței din alte surse. Un petrol alternativ poate avea: alt conținut de sulf, altă densitate, alt randament de motorină, alte cerințe de procesare, un preț mai mare, un transport mai lung, prime de asigurare mai ridicate etc. De aceea, chiar dacă România găsește petrol în altă parte, costul produsului finit poate crește puternic. Guvernul poate spune că ‘există petrol pe piața mondială’. Este adevărat, dar incomplet. Într-o criză nu contează numai dacă petrolul există. Contează dacă este disponibil imediat, dacă poate ajunge la Constanța, dacă rafinăria îl poate procesa și la ce preț’, se arată în document.



Constanța a devenit un nod strategic și o țintă economică. Portul Constanța nu mai este doar portul României. A devenit un nod regional pentru carburanți, cereale, mărfuri și aprovizionarea Ucrainei o țară care este în război și a devenit o țintă. Importurile de motorină prin Constanța au crescut de la aproximativ 1,6 milioane de tone în 2021 la circa 4,4 milioane de tone în 2024, ceea ce a transformat portul într-una dintre cele mai importante destinații de import de motorină din regiunea Mediteranei și Mării Negre. Această dezvoltare a fost prezentată ca un succes comercial. Dar orice concentrare logistică devine și o vulnerabilitate, potrivit Asociației Energia Inteligentă.



Soluțiile alternative sunt mult mai scumpe

Atacurile asupra navelor în Marea Neagră, incidentul cu nava GPL în apropierea României și pătrunderea dronelor în spațiul aerian românesc arată că riscul nu mai este la sute de kilometri de graniță. La 24 iulie 2026, o dronă de tip Shahed a fost doborâtă de un avion F-16 deasupra teritoriului României la 200 km de graniță. Chiar dacă portul Constanța nu este atacat, este suficient să crească riscul perceput pentru ca armatorii să refuze anumite curse, asigurătorii să majoreze primele, petrolierele să aștepte în larg, comercianții să ceară plata riscului și costurile să fie transferate în prețul motorinei și benzinei.



Președintele AEI afirmă că ‘România poate fi lovită economic fără ca o bombă să cadă în port sau rafinărie. Adevăratul risc este motorina, nu benzina. Motorina este sângele economiei românești. Ea alimentează transportul rutier, agricultura, construcțiile, utilajele, distribuția de alimente, intervențiile de urgență și o parte semnificativă din industrie. Într-o criză petrolieră, motorina se poate scumpi mai mult decât țițeiul. În iulie 2026, piețele internaționale de produse petroliere arătau deja o ofertă tensionată, chiar și atunci când cotațiile petrolului brut se mai calmau. Reducerea exporturilor de motorină din Rusia, nivelul redus al stocurilor și capacitatea limitată a rafinăriilor au menținut marjele de rafinare la niveluri foarte ridicate’.



Aceasta explică de ce este posibil ca Brent să scadă cu 5-10 USD/baril, iar motorina de la pompă să nu se ieftinească sau chiar să continue să crească. Între aprilie și mai 2026, România a fost singurul stat UE în care prețul motorinei a crescut, cu aproximativ 1,6%, în timp ce în toate celelalte state membre a scăzut și asta se întâmpla în timp ce se aplicau măsurile de reducere a prețului inițiate de Guvern. Acesta este un semnal de alarmă masiv și nu este neaparat speculativ, cât o vulnerabilitate economice. Piața românească nu transmite către consumator scăderile externe la fel de repede cum transmite creșterile, se arată în document.



În plus, consideră AEI, în scenariul în care CPC reia rapid operațiunile, iar conflictul din Iran nu se agravează, România va avea în principal o criză de preț. Motorina poate rămâne foarte scumpă, dar fără penurie generalizată. Într-un scenariu în care CPC rămâne perturbat două până la patru săptămâni, iar transportul prin Orientul Mijlociu continuă să fie afectat, România va intra într-o competiție regională pentru petrol și produse petroliere. Atunci pot apărea: scumpiri succesive la pompă, reducerea stocurilor comerciale, renunțarea temporară la unele exporturi, întârzieri ale cargourilor, presiuni asupra rafinăriilor, costuri mai mari pentru agricultură și transport și majorarea prețurilor alimentelor.



Mai grav, apreciază AEI, într-un scenariu sever, în care atacurile afectează simultan CPC, navigația din Marea Neagră și fluxurile din Orientul Mijlociu, România ar putea avea pe termen lung dificultăți locale sau temporare de aprovizionare cu motorină.



‘Nu trebuie confundată o asemenea situație cu dispariția completă a carburanților. Penuria modernă apare mai întâi sub forma: unor întârzieri, unor stații temporar fără anumite produse, unor limitări contractuale, unor prețuri foarte mari, prioritizării clienților mari și strategici etc. Statul român repetă greșeala din fiecare criză. România reacționează, de regulă, după ce prețul a crescut și după ce problema a ajuns în presă. În loc să urmărească zilnic fluxurile fizice de petrol și produse petroliere, autoritățile discută despre plafonarea adaosurilor, controale și sancțiuni comerciale. Dacă problema este lipsa fizică de petrol sau motorină, plafonarea marjei nu creează niciun litru suplimentar. Dimpotrivă, dacă importatorul nu își poate recupera costul și riscul, el poate trimite cargoul într-un port în care primește un preț mai bun’, se arată în document.

Nu aveam suficiente stocuri suficiente de petrol

În plus, într-o piață regională tensionată, România concurează cu Bulgaria, Ungaria, Serbia, Ucraina, Turcia și alte state. Carburanții se vor îndrepta spre piețele care plătesc și care oferă predictibilitate comercială. Un plafon administrativ prost conceput poate transforma o criză de preț într-o criză de disponibilitate, în penurie. România are rezerve, dar nu are voie să le confunde cu autosuficiența. Rezervele obligatorii pot acoperi temporar o perturbare. Ele nu pot susține la nesfârșit consumul normal și nu pot compensa simultan reducerea importurilor de țiței, scăderea producției rafinăriilor, diminuarea importurilor de motorină, creșterea cererii regionale, eventualele exporturi contractate.

Mai mult, existența rezervelor pe hârtie nu înseamnă automat că ele sunt în produsul potrivit, în locul potrivit și pot fi puse imediat pe piață. Statul trebuie să spună clar, câte zile de consum real acoperă stocurile, cât reprezintă țiței și cât reprezintă produse finite, unde sunt depozitate, în ce ritm pot fi eliberate, ce parte aparține companiilor și ce parte este controlată efectiv de stat, care sunt criteriile de declanșare a utilizării lor. Fără aceste răspunsuri, afirmația ‘avem stocuri suficiente’ este o formulă politică, nu o informație operațională, potrivit AEI.

Președintele AEI susține că România nu este în pragul inevitabil al unei penurii, dar este expusă periculos la o criză petrolieră regională. Țara are rafinării, port, conducte, capacități de depozitare și o producție internă încă relevantă. Dar aceste avantaje sunt slăbite de dependența masivă de importuri, de concentrarea aprovizionării prin Marea Neagră și de lipsa unei conduceri operative integrate.

‘Cea mai mare amenințare nu este că petrolul dispare din lume. Cea mai mare amenințare este că România ajunge prea târziu la petrolul disponibil, îl cumpără mai scump decât vecinii și apoi încearcă să ascundă criza prin plafonări și controale. Un stat nepregătit nu poate opri o dronă cu o ordonanță și nu poate umple un rezervor cu declarații de presă. Dacă ruta CPC, Marea Neagră și Orientul Mijlociu rămân simultan sub presiune, România riscă să descopere că securitatea energetică nu înseamnă să ai petrol undeva în lume, ci să îl ai contractat, transportat, rafinat și disponibil la pompă înainte ca piața să intre în panică’, se arată în document.

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