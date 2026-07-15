Cel mai mare parc solar din UE va fi construit în România – Dezvoltatorul energetic Rezolv demarează lucrările în această vară

Rezolv vrea să-și extindă până în 2030 portofoliul de centrale bazate pe energie regenerabilă în Europa Centrală și de Est până la o putere instalată de 4 – 5 GW de la aproape 2,3 GW în prezent, a declarat directorul executiv Alastair Hammond pentru Reuters.

Compania se pregătește să înceapă construcția la sfârșitul verii a unui proiect solar de 1 GW în vestul României, care se așteaptă să fie finalizat la sfârșitul anului 2028.

Rezolv, fondată în 2022 cu sprijinul investitorului britanic în infrastructură durabilă Actis, dezvoltă și operează proiecte de energie regenerabilă în Europa Centrală și de Sud-Est.

Portofoliul său de 2,3 GW cuprinde active solare și eoliene în România și Bulgaria, care sunt operaționale, în construcție sau în stadiu avansat de finanțare.

Proiectul Dama Solar, unul dintre cele mai mari dezvoltări solare din Europa și cel mai mare din Uniunea Europeană, vine în contextul în care România dorește să crească producția de energie regenerabilă, pe măsură ce elimină treptat cărbunele și încearcă să consolideze securitatea energetică.

„Încă avem ambiția de a ajunge la 4 sau 5 GW, probabil până în 2030”, a declarat directorul executiv Alastair Hammond pentru Reuters.

El a spus că Dama Solar, care va avea suficientă capacitate pentru a alimenta 280.000 de gospodării, se află în stadiu avansat de finanțare, iar construcția urmeză să înceapă în curând.

Compania își propusese inițial să contracteze cât mai mult din capacitatea sa prin acorduri de achiziție de energie pe termen lung cu consumatori comerciali, dar piața a fost reticentă.

Hammond a declarat că criza energetică declanșată de războiul din Ucraina și incertitudinile au făcut companiile precaute în ceea ce privește încheierea de contracte de achiziție a energiei electrice pe termen lung, dar că interesul a crescut, deoarece firmele au obiective de decarbonizare pentru 2030.

De asemenea, este cel mai mare beneficiar al licitațiilor guvernamentale pentru proiecte ecologice, finanțate printr-o schemă de sprijin pentru energie cu emisii reduse de carbon, finanțată cu fonduri ale Uniunii Europene, pe baza Contractelor pentru Diferență (CfD), care stabilesc prețul energiei la un nivel fix timp de 15 ani, cu 971,2 MW dintr-un total de 4,6 GW licitați.

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