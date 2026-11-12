Dama Solar din Arad, cel mai mare parc fotovoltaic din UE, și-a desemnat constructorii: șapte companii, printre care Siemens Energy și o companie din China

Rezolv Energy, companie susținută de marile fonduri de investiții Actis și Mubadala, a desemnat șapte companii pentru construcția Dama Solar, un proiect fotovoltaic de 1,36 GWp din județul Arad, în vestul României, arată un comunicat de presă al companiei. Odată intrat în funcțiune, Dama Solar va fi cel mai mare proiect de energie regenerabilă onshore din Uniunea Europeană.

Partenerii desemnați vor realiza componente distincte ale proiectului, în trei domenii-cheie. CHINT Green Energy, CMC Europe și Solarpro vor prelua, fiecare, câte un set distinct de lucrări de proiectare, achiziții și construcție (EPC), în timp ce EnergoBit și Siemens Energy vor realiza infrastructura electrică de înaltă tensiune. Tongwei și Astronergy vor furniza modulele fotovoltaice.

Desemnarea partenerilor marchează o etapă importantă, pe măsură ce Dama Solar intră în faza de construcție. La sfârșitul lunii septembrie 2026, Rezolv Energy, prin intermediul companiei de proiect West Power Investments, a semnat un pachet de finanțare de până la 561 de milioane de euro pentru proiect. Finanțarea a fost asigurată de un consorțiu format din 14 finanțatori, având la bază o investiție-ancoră a Băncii Europene de Investiții (BEI), se arată în comunicatul companiei, citat de publicația E-nergia.ro.

Ivan Jara Carrasco, Head of Solar & Storage în cadrul Rezolv Energy, a declarat: „Având în vedere că șapte parteneri vor lucra la segmente diferite ale proiectului, coordonarea va fi esențială. Rolul nostru este să aducem laolaltă expertiza fiecăruia, astfel încât ingineria, infrastructura electrică și furnizarea modulelor să funcționeze într-o manieră perfect integrată pe parcursul construcției. Este un proiect de mare anvergură și ne bucurăm să lucrăm îndeaproape cu toți cei șapte parteneri pentru a-l duce la bun sfârșit în siguranță și eficient.”

Alastair Hammond, CEO Rezolv Energy, a declarat: „Dama Solar va avea o contribuție majoră la reducerea emisiilor României și la consolidarea securității aprovizionării cu energie. Realizarea unui proiect de această amploare necesită o combinație de expertiză internațională, capacitate solidă de execuție și tehnologie fiabilă. Ne bucurăm să lucrăm cu parteneri care aduc experiența și competențele necesare pentru a transforma acest proiect în realitate.”

Dama Solar este un proiect fotovoltaic de 1,36 GWp situat în județul Arad, în vestul României. Cu o suprafață de peste 1.000 de hectare, parcul solar urmează să genereze aproximativ 1.800 GWh de energie electrică regenerabilă anual – echivalentul a circa 36% din producția totală de energie electrică solară din România în 2025 .

Proiectul urmează să intre în exploatare comercială în a doua jumătate a anului 2028. Acesta va crea numeroase locuri de muncă în perioada de construcție, care vor ajunge la aproximativ 1.500 în perioada de vârf.

În perimetrul Dama Solar, Rezolv Energy a alocat 82 de hectare pentru o rezervație naturală, pe un teren care altfel ar fi putut fi folosit pentru producția de energie – una dintre cele mai mari zone de refacere a naturii din inițiativă privată integrate într-un proiect solar din Europa, mai arată compania.

Dama Solar a obținut două contracte pentru diferență (CfD) din partea Ministerului Energiei, în cadrul celei de-a doua licitații CfD organizate în România, în august 2025, care acoperă 520 MW din capacitatea proiectului.

În octombrie 2026, Rezolv Energy și Ahold Delhaize au semnat, de asemenea, un important contract virtual de achiziție de energie (VPPA) pe 10 ani, care acoperă furnizarea de energie curată atât de la Dama Solar, cât și de la parcul eolian Dunarea East, de 300 MW, dezvoltat de Rezolv Energy în România. Acordul este primul PPA semnat atât pentru Dama Solar, cât și pentru Dunarea East.

Dama Solar face parte din portofoliul Rezolv Energy de 2,8 GW de proiecte de energie regenerabilă la scară largă din România și Bulgaria. Lansată în 2022, Rezolv Energy este un producător independent de energie regenerabilă susținut de Actis și Mubadala, axat pe dezvoltarea, construcția și operarea de proiecte de energie regenerabilă în Europa Centrală și de Sud-Est.

Lansată în 2022 de Actis, investitor de top pe piețele emergente în domeniul infrastructurii sustenabile, Rezolv Energy este un producător independent de energie regenerabilă axat pe realizarea de proiecte eoliene și solare la scară largă în Europa de Sud-Est.

Portofoliul Rezolv Energy include proiecte în România și Bulgaria cu o capacitate cumulată de aproape 3 GW. Compania urmărește să furnizeze energie electrică curată, fiabilă și accesibilă, sprijinind totodată tranziția energetică și generând valoare durabilă – de mediu, socială și economică – în comunitățile în care activează.

***