Cel mai mare model de pian de concert din România, Bösendorfer Imperial, revine pe scena bucureșteană după 15 ani. Instrumentul va fi recondiționat de specialiștii austrieci

Pianul Bösendorfer Imperial al Sălii Radio, unul dintre cele mai mari și prestigioase modele de pian de concert din lume, va fi repus în funcțiune după 15 ani în care nu a mai fost utilizat. Este unul dintre cele doar două exemplare de acest tip accesibile publicului din România. Instrumentul va fi recondiționat special pentru concertul „Viena x Gershwin”, din 28 noiembrie 2026, printr-o revizie tehnică completă și recondiționarea integrală a mecanicii.

Intervenția va fi realizată de Michael Singer, tehnician al producătorului austriac Bösendorfer. Acesta va veni special de la Viena la București, cu câteva zile înainte de concert, pentru a readuce pianul la parametrii optimi de funcționare. Colaborarea este intermediată de Yamaha Music Europe.

Demersul a fost inițiat de pianistul Ioan-Dragoș Dimitriu, care a deschis dialogul cu Bösendorfer pentru recondiționarea instrumentului. Inițiativa este direct legată de concertul „Viena x Gershwin”, în cadrul căruia pianistul va urca pe scena Sălii Radio alături de zece muzicieni ai Orchestrei de Cameră a Vienei (Wiener KammerOrchester). Ansamblul austriac sărbătorește anul acesta 80 de ani de existență și revine la București după participările la Festivalul Enescu din 2009 și 2021.

Bösendorfer Imperial 290 este unul dintre cele mai mari modele de pian de concert produse în serie la nivel mondial. Fabricat la Viena, instrumentul are o lungime de 2,90 metri și 97 de clape, față de cele 88 ale unui pian obișnuit, ceea ce îi conferă un registru sonor extins. Celălalt exemplar Bösendorfer Imperial din România se află la Filarmonica din Oradea.

Ioan-Dragoș Dimitriu, pianist și inițiator al concertului: „Am luat inițiativa de a contacta direct celebra manufactură Bösendorfer din convingerea că un instrument de o asemenea valoare artistică și istorică merită să strălucească pe una dintre cele mai importante scene din România. Un pian de concert nu este doar un instrument. Este o voce, un partener de dialog pentru pianist și o punte emoțională către public. Fiecare pian are propria personalitate, propria poveste și un potențial sonor care merită pus în valoare. Prin acest demers, ne dorim să redăm întregul potențial artistic al acestui extraordinar Bösendorfer Imperial și să deschidem un nou capitol în istoria sa la Sala Radio.”

„Viena x Gershwin” are loc sâmbătă, 28 noiembrie 2026, de la ora 19:00, la Sala Radio din București. Programul concertului aduce împreună două lumi muzicale: clasicismul vienez al lui Ludwig van Beethoven și energia jazzului newyorkez din muzica lui George Gershwin. Publicul va asculta Concertul pentru pian nr. 1 de Beethoven, cinci piese din Songbook-ul lui Gershwin și Concertul pentru pian în Fa al compozitorului american.

Biletele sunt disponibile pe Bilete.ro și Eventim.ro.

Evenimentul este realizat de Asociația Blauer Mozart, cu BCR ca sponsor principal. Partenerii proiectului sunt Ambasada Austriei la București, Forumul Cultural Austriac, AFI România, Regalina și Brand Office Brașov. Parteneri media: Radio România Muzical, Radio România Cultural, Vorbitorincii, CursDeGuvernare, The Woman, Munteanu Recomandă și Orange Jazz Radio. Partener pentru monitorizare de presă: Klarmedia.

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Despre Ioan-Dragoș Dimitriu:

Este pianist și fondator de proiecte culturale, cu studii la Universitatea de Muzică și Arte Dramatice din Viena, oraș în care a înființat o orchestră de tineret alături de care a urcat pe scenele Musikverein și Wiener Konzerthaus. Este director de dezvoltare și inovare al festivalului SoNoRo, director artistic al festivalului Sound District Floreasca și președintele Asociației Blauer Mozart.

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