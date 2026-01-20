Cel mai mare IPO european în domeniul apărării din anul acesta – CSG, Cehia

Grupul ceh de apărare CSG intenționează să se extindă la nivel global, inclusiv în domenii noi, precum motoarele cu reacție utilizate pentru drone sau rachete, în timp ce se pregătește pentru ceea ce ar putea fi una dintre cele mai mari oferte publice inițiale din Europa în acest an, relatează Reuters.

Valoarea este estimată la 3,8 miliarde euro.

Czechoslovak Group își are originea în reechiparea echipamentelor militare din perioada Războiului Rece, însă, ulterior, producția de muniție, camioane militare, vehicule blindate și lansatoare de rachete a transformat-o într-una dintre companiile europene cu cele mai rapide creșteri din Europa.

A profitat de oportunitățile apărute după invadarea Ucrainei de către Rusia

„Când a început războiul din Ucraina, am fost primii care am început să investim masiv”, a declarat pentru Reuters Michal Strnad, proprietarul și CEO-ul CSG. „Mi-am asumat riscul și am pornit la drum.”

Strnad, în vârstă de 33 de ani, a preluat afacerea pe care tatăl său Jaroslav a început-o în anii 1990, cumpărând echipamente militare din era sovietică pentru a le dezmembra. Acum, el conduce CSG către o ofertă publică inițială, în contextul investițiilor de miliarde de dolari dirijate către sectorul apărării.

Surse au declarat pentru Reuters că o listare la Euronext Amsterdam ar putea strânge peste trei miliarde de dolari și că procesul de de intrare pe bursă ar putea începe încă din această săptămână.

Compania, care a încheiat în 2024 o tranzacție de 2,2 miliarde de dolari pentru producătorul american de muniție de calibru mic Kinetic Group, este, de asemenea, în căutarea altor achiziții. „Cu siguranță vom face câteva achiziții”, a declarat Strnad pentru Reuters, la sediul CSG din Praga, afirmând că firma dorește să devină „complet integrată pe verticală” pe întreaga sa gamă de produse.

„Nu vreau să fiu împins de furnizori într-un colț. Nu vrem să fim ostatici, vrem să avem totul sub propriul acoperiș, vrem să gestionăm totul, vrem să fim responsabili pentru asta și, bineînțeles, vrem să păstrăm marja acasă.”

Cerere puternică, dar și provocări mari

Orice acord de pace pentru Ucraina – sursa a unei treimi din veniturile CSG pentru 2024 – ar putea elimina un factor cheie de creștere, în timp ce rivalii europeni mai mari, precum Rheinmetall din Germania, domină adesea contractele regionale de apărare.

Apărarea se îndreaptă, de asemenea, către drone și rachete hipersonice.

„Dacă războiul se îndreaptă mai mult în această direcție, există riscul să asistăm la un vârf al veniturilor și al evaluărilor în întregul sector, nu doar pentru CSG”, a declarat Jens-Peter Rieck, analist în domeniul aerospațial și al apărării la firma de consultanță mwb research.

Adrien Rabier de la Bernstein a afirmat însă că cererea în domeniul apărării „depășește cu mult oferta în acest moment” și că situația va rămâne neschimbată în anii următori.

CSG intenționează să încheie în următoarele luni negocierile pentru extinderea cooperării cu guvernul SUA în vederea producerii de motoare cu reacție, ca parte a așa-numitului proiect Golden Dome, care vizează crearea unui sistem integrat de apărare aeriană și antirachetă, a declarat Strnad.

„Cu siguranță vrem să ne dezvoltăm aici și, în prezent, vrem să localizăm producția”, a spus Strnad, adăugând că firma caută locații în Carolina de Nord și Wisconsin.

CSG se bazează în prezent în mare măsură pe muniția de calibru mare și vehiculele militare pentru a-și genera veniturile. Muniția de calibru mare a reprezentat aproape jumătate din veniturile pro forma de 5,2 miliarde de euro în 2024.

Veniturile din vânzări au înregistrat în 2024 o creștere de aproape nouă ori față de 2021, anul anterior invaziei Ucrainei, când veniturile au atins 592 de milioane de euro.

CSG prevede venituri de 7,4 – 7,6 miliarde de euro în acest an și se mândrește cu un portofoliu de comenzi de 14 miliarde de euro.

Transformarea CSG într-o companie „cu adevărat globală”

Tranzacțiile au jucat un rol central în creșterea rapidă a CSG, cu investiții care includ muniție de calibru mare în Spania, o companie de nitroceluloză în Germania și o societate mixtă pentru producția de muniție și TNT în Grecia.

Grupul, care are aproximativ 14.000 de angajați, a semnat în decembrie un acord-cadru cu Ministerul Apărării din Slovacia, pe care speră să îl transforme într-o sursă de aprovizionare cu muniție în valoare de miliarde de euro pentru guvernele europene.

Strnad a declarat că vede un potențial mare în segmentul muniției de calibru mic pentru clienții militari, statele NATO urmând probabil să-și refacă stocurile de muniție de calibru mic, având în vedere că depozitele sunt goale după refacerea stocurilor de muniție de calibru mediu și mare.

CSG are un contract de 630 de milioane de dolari în SUA pentru construirea unei facilități de încărcare a muniției de calibru mare în Iowa, un contract de 1 miliard de dolari pentru camioane cu un client asiatic anonim și un parteneriat strategic cu grupul franco-german de apărare KNDS pentru producția de carcase pentru tancurile de luptă Leopard.

„Vreau ca CSG să fie cu adevărat globală”, a declarat Strnad.

