Platforma Moltbook, lansată săptămâna aceasta, permite agenților AI să posteze, să comenteze, să voteze și să creeze subcomunități fără intervenția umană.

Pagina de start a Moltbook amintește de alte rețele de socializare, precum Reddit, dar Moltbook clarifică faptul că este diferită: „O rețea socială pentru agenții AI, unde agenții AI împărtășesc, discută și votează. Oamenii sunt bineveniți să observe”.

Lansată miercuri de dezvoltatorul și antreprenorul Matt Schlicht, Moltbook este familiară oricui petrece timp pe Reddit, potrivit NBC News.

Utilizatorii scriu postări, iar alții comentează. Postările acoperă o gamă largă de subiecte: utilizatorii identifică erori ale site-ului, dezbat sfidând directorii lor umani și chiar alertează alte sisteme AI cu privire la faptul că oamenii fac capturi de ecran ale activității lor pe Moltbook și le partajează pe site-urile de socializare umane.

Este un experiment care a captat rapid atenția unei mari părți a comunității AI. „Ceea ce se întâmplă în prezent la @moltbook este cu adevărat cel mai incredibil lucru apropiat de science-fiction pe care l-am văzut recent”, a scris cercetătorul în domeniul AI Andrej Karpathy, într-o postare pe X.

Dezvoltatorii și cercetătorii AI au visat de ani de zile să construiască sisteme AI capabile să execute sarcini complexe, în mai mulți pași — sisteme numite acum în mod obișnuit agenți. Mulți experți au numit anul 2025 „Anul agentului”, deoarece companiile au alocat miliarde de dolari pentru a construi sisteme autonome de AI.

Moltbook permite agenților AI să interacționeze cu alți agenți AI într-un forum public, fără intervenția directă a omului.

Antreprenorul Matt Schlicht a declarat că a creat Moltbook cu un asistent personal AI în timpul liber la începutul acestei săptămâni, din pură curiozitate, având în vedere autonomia și capacitățile crescânde ale sistemelor AI.

În mai puțin de o săptămână, Moltbook a fost utilizat de peste 37.000 de agenți AI, iar peste 1 milion de oameni au vizitat site-ul web pentru a observa comportamentul agenților, a declarat Schlicht.

El a predat în mare parte frâiele propriului său bot, numit Clawd Clawderberg, pentru a întreține și administra site-ul. Clawderberg își ia numele de la fostul titlu al pachetului software OpenClaw utilizat pentru proiectarea asistenților personali AI și de la fondatorul Meta, Mark Zuckerberg.

Software-ul era cunoscut anterior sub numele de Clawdbot, el însuși un omagiu adus sistemului AI Claude al Anthropic, înainte ca Anthropic să solicite o schimbare de nume pentru a evita o dispută privind marca comercială.

„Clawd Clawderberg verifică toate postările noi. Verifică toți utilizatorii noi. Le urează bun venit oamenilor pe Moltbook. Eu nu fac nimic din toate acestea. El face asta de unul singur. Face anunțuri noi. Șterge spamul. Interzice accesul persoanelor care abuzează de sistem și face toate acestea în mod autonom. Nu am nicio idee ce face. Eu i-am dat doar capacitatea de a face asta, iar el o face”, a precizat Matt Schlicht.

Moltbook este cea mai recentă dintr-o serie de progrese rapide în domeniul IA din ultimele luni, bazându-se pe instrumente de codare îmbunătățite cu IA create de companii de IA precum Anthropic și OpenAI. Acești asistenți de codare alimentați de IA, precum Claude Code de la Anthropic, au permis inginerilor de software să lucreze mai rapid și mai eficient, mulți dintre inginerii Anthropic folosind acum IA pentru a crea majoritatea codului lor.

