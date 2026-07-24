Cel mai ieftin sistem de transport în comun va funcționa în Arad

Compania de Transport Public (CTP) Arad a finalizat pregătirile tehnice pentru introducerea celui mai ieftin transport în comun din țară, de la 1 august, de când un bilet de călătorie va costa 1 leu și va fi valabil 24 de ore, față de 4,5 lei și valabil 90 de minute în prezent.

Directorul CTP Arad, Claudiu Godja, a declarat vineri, pentru Agerpres, că au fost tipărite noile bilete care vor fi disponibile la casieriile din stații sau la sediul instituției, în timp ce în sistemul electronic modificările vor fi operate simultan în noaptea de 31 iulie spre 1 august, astfel ca la prima oră călătorii să poată achiziționa online tichetele de călătorie la noile tarife reduse.

Biletul de călătorie va costa 1 leu și va fi valabil 24 de ore, timp în care se poate circula atât cu tramvaiele cât și cu autobuzele, pe raza municipiului. În prezent, biletul costă 4,5 lei și este valabil 90 de minute.

Un abonament săptămânal va costa 5 lei, iar un abonament lunar va costa 20 lei, față de 120 de lei în prezent.

CTP a anunțat că va continua și programul ‘Vinerea Verde’, început de câțiva ani, astfel că în fiecare zi de vineri se poate circula gratuit cu mijloacele de transport public.

„Le recomandăm călătorilor folosirea aplicației de telefon disponibilă și numită ‘Transport Public Arad’, cu ajutorul căreia se pot cumpăra biletele sau se pot planifica deplasările cu autobuzele și tramvaiele locale. Toate mijloacele de transport au GPS, iar informațiile sunt transmise și călătorilor, prin intermediul aplicației, sau afișajelor din stații, astfel încât aceștia pot să știe momentul în care vehiculele vor ajunge în stații”, a spus Claudiu Godja.

Cu privire la deficitul de personal din companie, el a precizat că mai este nevoie de 15 vatmani, deficitul fiind de 16%, însă problema este în curs de rezolvare, pentru că sunt școlarizați viitori vatmani. În cazul șoferilor de autobuz, ar mai fi nevoie de cinci angajați.

În 27 mai, consilierii locali din Arad au aprobat reducerea tarifelor la transportului public la un nivel simbolic, începând cu 1 august. Printre argumentele care au stat la baza acestor ieftiniri se află cel legat de reducerea poluării cu gazele de eșapament provenite de la mașinile personale și reducerea traficului auto din oraș, conform referatului care a însoțit proiectul votat de consilieri.

„Transportul public electric reprezintă una dintre cele mai eficiente soluții pentru protejarea mediului în contextul urbanizării accelerate și al creșterii poluării, spre deosebire de vehiculele clasice pe combustibili fosili, în condițiile în care mijloacele de transport electrice, precum tramvaiele sau autobuzele electrice, nu emit gaze poluante direct în atmosferă, ceea ce contribuie semnificativ la reducerea nivelului de dioxid de carbon (CO2) și a altor substanțe nocive”, se preciza în referat.

Referitor la impactul bugetar, primarul Aradului, Călin Bibarț, declarase, la momentul propunerii reducerilor de tarife, că în anul 2025 încasările din vânzarea biletelor și abonamentelor au fost de aproximativ 6 milioane de lei, în condițiile în care bugetul total al CTP a fost de zece ori mai mare, acest domeniu fiind puternic subvenționat.

***