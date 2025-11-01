Cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov, interesat să cumpere combinatul ArcelorMittal Iași – surse Ziarul de Iași

Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, prin compania Metinvest, este interesat să achiziționeze producătorul de ţevi ArcelorMittal Iaşi, fostul TEPRO, scrie Ziarul de Iaşi.

Poziția strategică a Iașului, aproape de granița cu Ucraina și cu acces la infrastructura feroviară și rutieră, oferă avantaj pentru aprovizionarea cu materii prime și distribuția de produse metalice în Europa de Est.

Pe 21 octombrie 2025, Comisia Europeană a primit o notificare potrivit căreia Metinvest B.V. (Olanda) și Smart Steel Limited (Cipru) vor să cumpere ArcelorMittal Tubular Products Iași (fostul TEPRO Iași), care aparține în prezent ArcelorMittal S.A. (Luxemburg). Achiziția se va face prin cumpărarea tuturor acțiunilor, adică Metinvest va prelua controlul complet al companiei din Iași. Comisia consideră că tranzacția ar putea intra sub incidența Regulamentului fuziunilor, dar decizia finală va fi luată după examinări suplimentare.

Combinatul de țevi sudate din Iași este controlat în proporție de 99,96% de societatea ArcelorMittal Tubular Products Holding BV, parte a grupului ArcelorMittal. În raportul financiar al companiei din 2025, fabrica ieșeană era deja „clasificată ca activ de vânzare” încă din data de 30 iunie 2025, iar în paralel ArcelorMittal a început procedurile și pentru vânzarea fabricii din Roman. Asta după o perioadă lungă de pierderi financiare și de reducere a activității.

Grupul Metinvest este un colos industrial ucrainean, cu operațiuni în Ucraina, Italia, Marea Britanie și Statele Unite. Compania-mamă, Metinvest B.V., este deținută în proporție de 71% de SCM Holdings Limited, companie aflată sub controlul miliardarului Rinat Ahmetov, restul acțiunilor aparținând Smart Holding.

Rinat Ahmetov este cunoscut ca cel mai bogat ucrainean, patronul clubului de fotbal Şahtior Donetsk, a cărui echipă a fost mulți ani antrenată de Mircea Lucescu, cu care Ahmetov are chiar o relație apropiată.

Metinvest și filialele sale își desfășoară activitatea în domeniul producției de oțel și în lanțul de comercializare a oțelului, de la extracția minereului de fier și a cărbunelui la fabricarea de produse semifinite și finite din oțel și comerțul internațional. Anul trecut, Metinvest a raportat venituri de aproximativ 8 miliarde de dolari și o producție de 2,1 milioane tone de oțel brut, conform raportului anual. Grupul a investit peste 170 milioane USD în protecția mediului și 17 milioane USD în proiecte de eficiență energetică, menținându-se pe poziția de lider regional în domeniul oțelului. Prin preluarea fabricii de la Iași, Metinvest își extinde prezența în Europa Centrală și de Est.

ArcelorMittal Tubular Products Iași a fost mult timp una dintre cele mai importante companii industriale ale județului Iași. Produce țevi din oțel carbon sudate, iar în Topul exportatorilor din Iași pentru 2024, realizat de Camera de Comerț și Industrie Iași, figura pe locul 3, cu o cifră de afaceri de 304,6 milioane lei. Totuși, performanțele financiare s-au deteriorat constant în ultimii ani. Compania a raportat în anul 2024 o pierdere netă de 66,49 milioane lei, în 2023 de 15,86 milioane lei, iar în 2022 pierderea a fost de 17,15 milioane lei.

Conform datelor de pe listafirme.ro, analizate de „Ziarul de Iași”, compania a înregistrat profit doar în trei ani din anul 2000 încoace: în 2016 (1,68 milioane lei), în 2018 (5,04 milioane lei) și în 2021 (59,43 milioane lei). ArcelorMittal Tubular Products Iași avea la finele anului trecut aproximativ 170 de angajați, toți urmând să fie preluați de noul proprietar.

Preluarea combinatului ieșean vine într-un moment în care piața mondială a oțelului trece printr-o perioadă de instabilitate. În prima jumătate a anului 2025, prețurile la oțel au crescut în SUA și Europa, susținute de costurile mari de producție și de măsuri comerciale de protecție, în timp ce în China au continuat să scadă, pe fondul supraproducției și al cererii interne reduse, potrivit unui raport al companiei.

În Europa, prețurile la oțel laminat la cald (HRC) și la produsele lungi au urmat o tendință ascendentă, datorită așteptărilor privind cote de protecție mai stricte și creșterii costurilor cu energia și certificatele de carbon. În schimb, Turcia și China s-au confruntat cu scăderi, din cauza supraofertei și a limitărilor de export.

