Cei 29 prefecți și 15 subprefecți nou numiți și-au preluat mandatele

Un număr de 29 prefecți și 15 subprefecți și-au preluat luni posturile, după ce au fost numiți în funcție prin hotărâri de guvern aprobate vineri.

Aceștia înlocuiesc în funcție politicieni ai PNL și USR, partide care au trecut în opoziție și ai căror reprezentanți în teritoriu ai Guvernului au demisionat din pozițiile de prefect sau subprefect în primele zile după învestirea Cabinetului Luca Niculescu.

Numiri în funcția de prefect

• Mureșan Corneliu a fost numit în funcția de prefect al județului Alba.

• Sulincean Marius-Mircea a fost numit în funcția de prefect al județului Arad.

• Ivancea Valentin a fost numit în funcția de prefect al județului Bacău.

• Pavel Emilian a fost numit în funcția de prefect al județului Bihor.

• Cioarba Teofil-Iulian a fost numit în funcția de prefect al județului Bistrița-Năsăud.

• Șlincu Dan-Constantin a fost numit în funcția de prefect al județului Botoșani.

• Timofei Iulian a fost numit în funcția de prefect al județului Brăila.

• Sbîrnea Liliana a fost numită în funcția de prefect al județului Buzău.

• Dragomir Ioan a fost numit în funcția de prefect al județului Caraș-Severin.

• Cordoș Alexandru a fost numit în funcția de prefect al județului Cluj.

• Făgădău Decebal a fost numit în funcția de prefect al județului Constanța.

• Tănase Marian a fost numit în funcția de prefect al județului Dâmbovița.

• Durle Dumitru-Cosmin a fost numit în funcția de prefect al județului Dolj.

• Predescu Șerban a fost numit în funcția de prefect al județului Gorj.

• Ștefănie Maria a fost numită în funcția de prefect al județului Hunedoara.

• Marin Constantin a fost numit în funcția de prefect al județului Ialomița.

• Sălăjeanu Florian-Valeriu a fost numit în funcția de prefect al județului Maramureș.

• Isuf Constantin-Alin a fost numit în funcția de prefect al județului Mehedinți.

• Grigorean Vlad a fost numit în funcția de prefect al județului Neamț.

• Albotă Emil-Florin a fost numit în funcția de prefect al județului Olt.

• Bozianu Nicoleta-Cătălina a fost numită în funcția de prefect al județului Prahova.

• Pura Dorin-Alexandru a fost numit în funcția de prefect al județului Sălaj.

• Giubega Gheorghe-Florian a fost numit în funcția de prefect al județului Sibiu.

• Andronachi Traian a fost numit în funcția de prefect al județului Suceava.

• Rababoc Benone a fost numit în funcția de prefect al județului Teleorman.

• Pau Radu-Adrian a fost numit în funcția de prefect al județului Timiș.

• Moscu Doru a fost numit în funcția de prefect al județului Tulcea.

• Popica Eduard-Andrei a fost numit în funcția de prefect al județului Vaslui.

• Oprea Mihai a fost numit în funcția de prefect al județului Vâlcea.

Numiri în funcția de subprefect

• Tulpan Olimpiu-Adrian a fost numit în funcția de subprefect al județului Bacău.

• Cucu Sebastian a fost numit în funcția de subprefect al județului Covasna.

• Pistol Marian a fost numit în funcția de subprefect al județului Covasna.

• Constantin Ionuț-Constantin a fost numit în funcția de subprefect al județului Dâmbovița.

• Dimen Zsombor-Gabriel a fost numit în funcția de subprefect al județului Harghita.

• Prodan Isabela a fost numită în funcția de subprefect al județului Harghita.

• Széll Lörincz a fost numit în funcția de subprefect al județului Hunedoara.

• Cîmpeanu Alexandru a fost numit în funcția de subprefect al județului Mureș.

• Vulc Cornel-Cristian a fost numit în funcția de subprefect al județului Mureș.

• Lungu Robert-Paul-Dimitrios a fost numit în funcția de subprefect al județului Prahova.

• Tănase Mircea-Adi a fost numit în funcția de subprefect al județului Prahova.

• Bercea Vasile a fost numit în funcția de subprefect al județului Satu Mare.

• Iancu Mihai-Radu a fost numit în funcția de subprefect al județului Satu Mare.

• Spătaru Cristian-Eugen a fost numit în funcția de subprefect al județului Vrancea.

• Șuhan Valeriu-Nicolae a fost numit în funcția de subprefect al municipiului București.

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