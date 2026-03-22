Cehii au participat la cea mai mare manifestație anti-guvernamentală din 2019: „Nu vrem să urmăm calea Ungariei și Republicii Slovace”

Zeci de mii de cehi au protestat sâmbătă în cea mai mare demonstrație anti-guvernamentală a țării de la 2019, exprimând nemulțumirea față de reducerile din cheltuielile pentru apărare sub prim-ministrul Andrej Babis și temerile că administrația sa va viza mass-media, potrivit Reuters.

Organizatorii au estimat participarea la aproximativ 250.000 de persoane.

„Sunt aici pentru că îmi pasă de viitorul țării mele,” a declarat Tomas Chaloupka, în vârstă de 22 de ani. „Mă deranjează că actualul guvern încearcă să manipuleze mass-media liberă și independentă, iar libertatea și democrația sunt fundamentale.”

Babis și partidul său populist ANO s-au întors la putere în decembrie după patru ani în opoziție, conducând un guvern alături de partide de dreapta și extremă dreapta.

Organizatorii protestului, Milion Chvilek (Milion de Momente pentru Democrație), au avertizat că țara ar putea urma calea Slovaciei sau Ungariei, vecinii din Europa Centrală care s-au confruntat cu executivul Uniunii Europene din cauza problemelor legate de statul de drept.

„Nu vrem să fim ca Ungaria,” a spus profesoara Hana Malanikova. „Nu vrem să urmăm calea Republicii Slovace. Așa că este timpul să ne trezim.”

Criticii și-au exprimat îngrijorarea față de schimbările de politică ale noului guvern, iar un protest similar organizat în februarie, în sprijinul președintelui Petr Pavel – care a avut conflicte cu guvernul lui Babis privind numirile ministeriale și cheltuielile pentru apărare – a adunat până la 90.000 de participanți.

Oponenții guvernului lui Babis au atras atenția asupra reducerii cheltuielilor pentru apărare, a planurilor de modificare a finanțării televiziunii publice – care ar putea pune în pericol independența acesteia – și asupra înăspririi regulilor de transparență pentru organizațiile non-guvernamentale.

Babis, care și-a construit un imperiu în sectoarele alimentar, chimic și agricol, a fost prim-ministru între 2017-2021. Milion Chvilek a organizat proteste similare în 2019, care au atras peste 200.000 de persoane.

