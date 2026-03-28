Cehia va lansa un satelit de concepție proprie pentru a monitoriza incendiile, inundațiile și traficul rutier și feroviar

Misiunea are scopul de a oferi autorităților cehe propria stație de observare pe orbită, stimulând în același timp ambițiile de a construi sateliți mai avansați pe plan intern.

Republica Cehă avansează cu planurile de lansare a unui nou satelit propriu, capabil să furnizeze sute de imagini ale Pământului în fiecare zi, într-un proiect despre care oficialii spun că va sprijini autoritățile de la răspunsul la dezastrele naturale până la monitorizarea transporturilor.

După cum a relatat Echo24, reprezentanții VZLU Aerospace, Centrul național ceh pentru aviație și spațiu, și ai Agenției Spațiale Europene au semnat contractul care definește dezvoltarea satelitului AMBIC, împreună cu o platformă universală de satelit destinată misiunilor viitoare. Se așteaptă ca satelitul să fie gata de lansare în 2030.

Odată ajuns pe orbită, se așteaptă ca satelitul să capteze până la 400 de imagini alb-negru și color pe zi, la o rezoluție suficient de mare pentru a identifica obiecte de dimensiunea unei mașini. Acesta va funcționa pe orbita joasă a Pământului la o altitudine de până la 550 de kilometri.

Oficialii spun că datele vor fi valoroase pentru a ajuta serviciile de urgență să răspundă la incendii și inundații, iar imaginile ar putea fi folosite și pentru a monitoriza șoselele, căile ferate, ariile naturale protejate și locurile de depozitare ilegală a deșeurilor.

Christine Klein, șefa Departamentului de Politică Industrială și Audit al Agenției Spațiale Europene (ESA), a salutat decizia guvernului ceh de a încredința agenției implementarea proiectului mai amplu „Misiuni Ambițioase Cehe”, din care face parte și AMBIC.

Contractul semnat cu ESA nu acoperă doar misiunea AMBIC în sine. De asemenea, angajează VZLU Aerospace să creeze o platformă universală pentru nave spațiale cu o greutate cuprinsă între 80 și 200 de kilograme. Această platformă este destinată să fie adaptabilă pentru diferite sarcini utile, inclusiv telescoape, și va fi proiectată pentru misiuni pe orbită joasă la o distanță de până la 550 de kilometri, cu o durată de viață estimată de la trei până la cinci ani.

VZLU Aerospace a dezvoltat anterior satelitul VZLUSAT-2, care a devenit primul satelit ceh care a capturat imagini color și alb-negru de înaltă rezoluție ale Pământului. Această navă spațială transporta și instrumente științifice, inclusiv un detector de raze X. A fost lansat la bordul unei rachete SpaceX în ianuarie 2022 și și-a încheiat misiunea la sfârșitul anului trecut.

