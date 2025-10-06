Cehia / Andrej Babiš pregătește un guvern minoritar. Ce limite i-a trasat președintele Petr Pavel

Câștigătorul alegerilor prezidențiale din Cehia, miliardarul Andrej Babiš (foto), s-a întors, duminică, de la consultările cu președintele Petr Pavel, cu două condiții-cheie pentru a putea forma noul guvern: să mențină orientarea pro-occidentală a țării și să își rezolve problemele legate de un posibil conflict de interese.

Partidul populist al lui Babiš și-a asigurat doar 80 dintre cele 200 de locuri în Legislativul de la Praga și intenționează să guverneze cu susținerea parlamentară a partidului Șoferilor și a Partidului Libertății și Democrației Directe (SPD), de extremă-dreapta.

Potrivit Constituției, decizia numirii premierului este la președintele prooccidental Petr Pavel. Acesta a avertizat, înca dinainte de alegerile legislative, că nu va accepta ca din viitorul Executiv să facă parte nici măcar un ministru care să dorească ieșirea Cehiei din UE sau din NATO.

„Există anumite priorități pe care voi continua să le subliniez. Principala dintre ele este o orientare pro-occidentală pentru țara noastră, adică rămânerea în UE și NATO. Alte priorități ale mele includ păstrarea tuturor instituțiilor unui stat democratic, fie că este vorba de rolul mass-mediei publice, al universităților publice, al serviciilor de securitate și al independenței acestora, sau de independența sistemului judiciar și a parchetului. Acestea sunt cu siguranță parametrii pe care îi voi monitoriza în toate discuțiile mele care vor conduce la formarea unui nou guvern”, a reiterat șeful statului ceh, la sfârșitul săptămânii trecute.

În aceste condiții, este improbabil ca Andrej Babiš să se alăture tandemului autoritar al premierilor din Ungaria și Slovacia, Viktor Orbán și, respectiv, Robert Fico.

Analiștii citați de The Guardian apreciază că politica lui Babiš este mai degrabă una pragmatică decât ideologică și că este puțin probabil ca acesta să intre într-un conflict serios cu Bruxelles, atâta timp cât Republica Cehă are nevoie de fonduri UE, iar afacerile miliardarului continuă să beneficieze de apartenența la blocul comunitar.

Instituțiile-cehe vor putea limita inițiativele miliardarului populist pe plan intern. Practic, orice schimbare radicală va fi blocată de Senat, care are drept de veto asupra proiectelor care vizează legislația electorală, modificarea Constituției și numirea judecătorilor la Curtea Constituțională.

