luni

3 noiembrie, 2025

Europa & Lumea

Cehia / Andrej Babiš, câştigătorul alegerilor legislative, a încheiat un acord de coaliţie cu extrema dreaptă

De Iulian Soare

3 noiembrie, 2025

Populistul Andrej Babiš (foto) a semnat luni un acord de coaliţie cu partidul de extremă dreapta Libertate şi Democraţie Directă (SPD) şi cu formațiunea de dreapta Motoristé sobě.

Noua coaliţie guvernamentală va deţine 108 dintre cele 200 de locuri din camera inferioară a parlamentului. Partidul ANO al lui Babiş deţine 80 de locuri, SPD 15, iar Motoristé sobě 13, scrie Politico, potrivit news.ro.

Odată ce se formează o coaliţie de cel puţin 101 de locuri în Camera Deputaţilor de la Praga, preşedintele numeşte prim-ministrul şi alţi miniştri propuşi de prim-ministru, dar guvernul trebuie să câştige în continuare un vot de încredere în rândul parlamentarilor în termen de 30 de zile.


În vârstă de 71 de ani, Babiš este un magnat miliardar din domeniul agricol, al cărui succes în recentele alegeri parlamentare a stârnit temeri la Bruxelles şi în rândul oponenţilor săi cu privire la alianţele anti-establishment pe care le-ar putea forma la nivel european.

El a mai fost premier între 2017 şi 2021 şi, în ciuda îngrijorărilor interne că mogulul ar putea avea un potenţial conflict de interese în afaceri, preşedintele ceh Petr Pavel l-a desemnat pe Babiš să formeze guvernul săptămâna trecută – un pas către numirea oficială în funcţia de prim-ministru desemnat.

Babiš şi mişcarea sa populistă de dreapta ANO sunt probabil cel mai puţin radical partid din viitorul guvern, care pare hotărât să reducă sprijinul pentru iniţiativele UE în domeniul imigraţiei şi al climei, precum ETS2, sistemul de comercializare a emisiilor, şi să lupte împotriva încercării Bruxelles-ului de a interzice motoarele cu ardere internă.

După alegerile din Cehia de la începutul lunii octombrie, mişcarea Motoriste, axată pe automobile, a ajuns în centrul atenţiei politice după ce viitorul ministru de externe, Filip Turek, a fost implicat într-un scandal legat de presupuse comentarii rasiste, sexiste şi homofobe postate pe contul său de Facebook înainte de a intra în politică. Turek a negat că ar fi autorul postărilor într-un videoclip publicat pe Facebook.

Potenţialul ministru al mediului al lui Babiš şi preşedintele Motoriştilor, Petr Macinka, a stârnit şi el reacţii negative după ce a minimizat impactul uman asupra schimbărilor climatice, afirmând că este „pură propagandă”.

(Citește și: Miliardarul Andrej Babis se pregătește să revină la putere după victoria obținută în alegerile parlamentare din Cehia)


***

