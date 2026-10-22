CEDO, decizie prin care bate obrazul Justiției din România: „Instanțele par să își fi depășit rolul tradițional de interpretare și aplicare a legii” când au majorat salariile. Motivare dură a deciziei

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a respins joi definitiv cererile a cinci judecători sau foști judecători din România care reclamau neplata integrală și imediată a drepturilor salariale câștigate în instanță.

Impactul plății integrale al acestor sume este de 1,4 miliarde de euro, drepturi restante și penalități, în condițiile în care statul le-a plătit deja, începând din 2026, peste 1,6 miliarde de euro, conform prezentării CEDO.

Cei șapte judecători ai CEDO au decis în unanimitate că plângerile sunt vădit neîntemeiate.

„Curtea reiterează că, într-un context de dificultăți economice și bugetare excepționale, precum cel din prezenta cauză, autoritățile naționale competente, și anume puterea legislativă și cea executivă, sunt cele mai în măsură să țină seama de contextul socio-economic specific al statului membru și să adopte, în exercitarea competențelor lor respective, măsuri adecvate pentru a asigura concilierea intereselor în cauză. Atâta timp cât măsurile puse în aplicare asigură un just echilibru între interesele concurente în cauză, Curtea nu pune la îndoială oportunitatea acestora. In caz contrar, ar exista riscul de a se substitui, în contradicție cu principiul subsidiarității, autorităților naționale într-un domeniu în care acestea dispun de o largă marjă de apreciere”, arată cei șapte judecători, în motivarea deciziei.

Reamintim că miza acestui subiect o reprezintă o sumă de peste un miliard de euro, drepturi salariale pe care magistrații le-au obținut în instanțe.

Spre deosebire de CEDO, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins pe 15 octombrie recursul formulat de Guvern şi de Ministerul Finanţelor privind plata drepturilor salariale restante ale magistraților și a menținut decizia din 5 mai a CAB prin care Guvernul a fost obligat să le plătească, inclusiv prin rectificare bugetară.

Curtea Supremă a transmis după pronunțare un comunicat în care menționează că executivul „nu poate să refuze asigurarea resurselor necesare executării” deciziei acesteia și că această conduită nelegală „a continuat de o manieră ostentativă sub actualul Guvern”.

Dosarul – cinci judecători au solicitat plata integrală a restanțelor. Unul dintre reclamanți are de încasat restanțe salariale de peste 571.000 euro

Cauza a privit chestiunea neexecutării integrale a unor hotărâri judecătorești prin care Statul roman a fost obligat să plătească reclamanților, judecători și foști judecători, diferite sume de bani cu titlu de despăgubire pentru diferențele de remunerație considerate a fi discriminatorii în raport cu alte categorii de magistrați sau funcționari.

Acțiunea a fost inițiată de cinci judecători, născuți între 1971 si 1986, care locuiesc la Deva, Coaș și, respectiv, Sibiu.

Ei sunt judecători sau foști judecători care au obținut hotărâri judecătorești favorabile prin care Ministerul Justiției și instanțele la care și-au exercitat funcția de magistrat au fost obligate să le acorde beneficii financiare, din care ar trebui să mai primească.

Sumele pe care ar trebui să le primească:

60.000 euro

30.000 euro

107.454 euro

571.891,74 euro

381.868,12 euro.

Motivare dură a CEDO: Judecătorii care s-au pronunțat pe componente ale remunerației magistraților, susceptibili de a se fi aflat în conflict de interese, posibil conflict între puterea judecătorească și, pe de altă parte, cea executivă și legislativă

Motivarea decizie celor șapte judecători conține critici la adresa judecătorilor care au acordat majorarea drepturilor salariale, explicând că interesul lor personal poate duce la suspiciunea că și-au depășit atribuțiile și au dus la la două situații grave:

este posibil ca ei să se fi aflat în conflict de interese

se crează impresia unui conflict de interese interinstituțional care relevă o tensiune între puterea judecătorească și puterile legislativă și executivă

Curtea reamintește că nu are rolul de a se substitui instanțelor interne și că interpretarea legislației naționale revine în primul rând autorităților naționale, în special instanțelor judecătorești. Ea observă totuși că, de-a lungul timpului, fără a modifica în mod formal legile succesive care reglementează remunerația magistraților, jurisprudența constituțională și cea a Înaltei Curți de Casație și Justiție au contribuit la reconfigurarea cadrului juridic aplicabil remunerației judecătorilor. De altfel, atunci când judecătorii naționali au fost chemați să se pronunțe asupra unor componente ale remunerației de care puteau beneficia ei înșiși, participarea lor la adoptarea unor astfel de decizii era susceptibilă să genereze un conflict de interese, interesul lor patrimonial personal putând interfera cu exercitarea imparțială a funcțiilor lor judiciare. În plus, instanțele par să își fi depășit rolul tradițional de interpretare și aplicare a legii, situație susceptibilă să creeze impresia unui conflict de interese interinstituțional care relevă o tensiune între puterea judecătorească și puterile legislativă și executivă. Or, Curtea subliniază că judecătorul național nu are sarcina de a se substitui autorităților naționale competente în alegerea politicilor bugetare și economice, prioritățile în materie de cheltuieli și alocarea resurselor publice, intrând în competența puterilor executive și legislative, care dispun, în acest domeniu, de o largă marjă de apreciere.

Mecanismul prin care judecătorii și CCR au majorat veniturile magistraților, prezentat de CEDO

Între 2006 și 2009, magistrații români au inițiat numeroase acțiuni în justiție menite să constate existența unei discriminări salariale față de alte categorii de magistrați sau funcționari care beneficiau de un regim de remunerare mai avantajos. Aceste acțiuni au determinat, în general, instanțele să constate o diferență nejustificată de remunerare și să acorde reclamanților drepturile revendicate sau despăgubiri.

Datorită valorii ridicate a sumelor în cauză, a căror plată reprezenta un efort semnificativ pentru bugetul de stat, guvernul a adoptat, începând din 2009, mai multe acte normative succesive pentru a eșalona plata acestora. Statul a plătit sumele pe care le considera datorate magistraților în temeiul hotărârilor pronunțate între 2006 și 2010, prin tranșe anuale succesive eșalonate între 2008 și 2015.

În perioada 2016-2021 s-a conturat un nou val de litigii la nivel național, referitor la interpretarea hotărârilor judecătorești pronunțate în perioada 2006-2010 și la stabilirea veniturilor magistraților în noul cadru legislativ care prevedea ca modalitate de salarizare nivelul maxim în cadrul fiecărei categorii profesionale. In acest context, Curtea Constituțională printr-o decizie nr. 794/2016 a decis că nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare trebuie să includă și drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătorești și că personalul care beneficiază de aceleași condiții trebuie să fie salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare din cadrul aceleiași categorii profesionale.

Printr-o decizie nr. 36/2018, Înalta Curte de Casație si Justiție a explicat că soluția egalizării indemnizațiilor la nivel maxim are în vedere și majorările și indexările recunoscute prin hotărâri judecătorești unor magistrați sau membri ai personalului auxiliar, indiferent dacă ordonatorul de credite a emis sau nu ordine de salarizare corespunzătoare.

După intrarea în vigoare a legii-cadru nr. 153/2017, s-a conturat o nouă serie de litigii salariale între magistrați și Ministerul Justiției, precum și instanțele la care aceștia își exercitau funcția, privind chestiunea dacă beneficiile recunoscute anterior prin jurisprudență sau prin anumite legi în favoarea altor magistrați sau funcționari publici ar trebui să li se extindă și lor, în numele principiilor egalității și nediscriminării. S-au adăugat, de asemenea, cereri de executare silită și acțiuni având ca obiect stabilirea penalităților de întârziere.

Considerând că plata imediată a tuturor creanțelor salariale risca să aibă un impact semnificativ asupra bugetului de stat, guvernul a continuat să adopte în fiecare an dispoziții legale care prevedeau eșalonarea plății sumelor respective și a dobânzilor aferente.

Ulterior, având în vedere creșterea constantă a deficitului public al țării începând cu 2019, inițierea de către Consiliul Uniunii Europene a unei proceduri privind deficitul excesiv împotriva României și contextul pandemiei de COVID-19, guvernul a continuat să adopte ordonanțe anuale privind măsuri bugetare și fiscale, cu scopul de a reduce cheltuielile publice într-o situație pe care o califica drept urgentă și extraordinară.

În 2023, guvernul a decis ca plata scadențelor neplătite să fie eșalonată pe o perioadă de cinci ani, începând cu 2024. În 2025, având în vedere că în 2024 deficitul public se agravase și mai mult, ajungând la 9,3 % din PIB, și ținând seama de recomandările formulate în 2025 pentru România la nivel european, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care prevedea amânarea până în 2026 a scadențelor de plată care ar fi trebuit achitate în 2025, dar care nu fuseseră încă achitate la data intrării sale în vigoare.

Guvernul precizează că, pentru perioada cuprinsă între 2006 și 2022, Ministerul Justiției a plătit magistraților, în executarea hotărârilor judecătorești și a deciziilor administrative, suma de 2.556.604.346 RON, adică aproximativ 604.398.190 EUR.

În plus, Consiliul Superior al Magistraturii a plătit, din 2006 până în iunie 2026, suma de 118.305.943 RON, adică aproximativ 27.641.575 EUR, în timp ce Înalta Curte de Casație si Justiție a plătit, la rândul său, pentru perioadele cuprinse între 2010 și 2022, suma de 4.579.420 000 RON, adică aproximativ 1.002.061.269 euro.

Guvernul precizează, de asemenea, că în perioada 2006-2025 toate celelalte ministere luate împreună au plătit funcționarilor publici, în temeiul hotărârilor judecătorești, suma totală de aproximativ 73.234. 680 EUR.

Potrivit Guvernului, pentru anul 2026, Înalta Curte de Casație si Justiție si Parchetul General, în calitate de ordonatori de credite, au solicitat alocarea sumei totale de aproximativ 1.400.000.000 EUR cu titlu de restanțe neplătite descurcând din hotărâri judecătorești si decizii administrative, inclusiv dobânzi.

Conform informațiilor furnizate de Guvern, indemnizația medie netă a unui magistrat, stabilită prin lege, și pensia medie netă a unui magistrat sunt cu mult superioare salariilor medii din celelalte instituții publice precum și pensiei medii nete din sistemul public.

Încercarea de manipulare a Curții Supreme

Pe 15 octombrie, când ICCJ a decis împotriva reeșalonării, Curtea Supremă a publicat și o statică prin care argumenta că responsabilitatea acestor majorări în instanță aparține executivului și legislativului, concret modului defectuos de reglementare.

De asemenea, atașa o statistică din care se vede că magistrații care și-au majorat veniturile în instanță sunt foarte puțin, comparativ cu celelalte categorii profesionale care au făcut acest lucru.

Peste 400.000 de persoane au câștigat astfel de procese, dintre care magistrați au fost doar 6.817. Curtea Supremă nu a prezentat și sumele aferente pe categorii profesionale, însă ele sunt conținute în decizia CEDO:

în perioada 2006-2025 toate celelalte ministere luate împreună au plătit funcționarilor publici, în temeiul hotărârilor judecătorești, suma totală de aproximativ 73.234.680 euro

în timp ce magistrații au încasat deja 1,6 miliarde de euro și mai au încă 1,4 miliarde euro

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