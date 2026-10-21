CECCAR cere retragerea proiectului care extinde activitățile rezervate avocaților: „Aplicarea legii nu este monopolul avocatului”

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) solicită retragerea propunerii legislative B563/2026, care vizează modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat și a Codului civil, pe motiv că aceasta ar putea restrânge competențele altor profesii reglementate și limita concurența.

CECCAR susține că proiectul riscă să extindă activitățile rezervate avocaților în detrimentul unor profesioniști care au, la rândul lor, competențe recunoscute prin lege, precum experții contabili, consultanții fiscali, auditorii financiari, practicienii în insolvență și evaluatorii autorizați.

„A pretinde că furnizarea unei opinii sau a unui sfat individualizat, fundamentat pe aplicarea normelor de drept, ar trebui să constituie, prin natura sa, o activitate rezervată avocatului înseamnă a desconsidera competențele conferite prin lege celorlalte profesii și rolul acestora în funcționarea economiei”, afirmă organizația.

Potrivit CECCAR, forma juridică a unui act nu trebuie confundată cu dimensiunea economică a operațiunii pe care o reglementează, întrucât aceasta implică și aspecte financiare, contabile și fiscale care țin de competența altor specialiști. „Dreptul nu este proprietatea unei profesii. Aplicarea legii nu este monopolul avocatului”, se arată în comunicat.

Organizația avertizează că rezervarea unor activități în favoarea unei singure categorii profesionale ar putea restrânge concurența, limita libertatea de alegere a beneficiarilor și genera costuri suplimentare pentru companii.

„O reglementare care poate obliga întreprinderile să recurgă la serviciile unei anumite categorii profesionale, inclusiv pentru activități care pot fi exercitate legal și competent de alți specialiști, riscă să afecteze tocmai eficiența economică și competitivitatea pe care politicile publice ar trebui să le susțină”, susține CECCAR.

Instituția consideră că modificarea cadrului legislativ trebuie să țină cont de competențele tuturor profesiilor vizate și de impactul economic și concurențial al noilor prevederi.

În acest sens, CECCAR solicită ca orice inițiativă de modificare a cadrului profesional să fie reluată numai după o evaluare a impactului economic și concurențial și consultarea profesiilor ale căror competențe ar putea fi afectate.

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