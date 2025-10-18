cursdeguvernare

Newsletter
Contact
sâmbătă

18 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Cea mai mare rechemare din istoria BYD – 115.000 autovehicule – probleme privind siguranța bateriilor

Rss
De Iulian Soare

18 octombrie, 2025

Producătorul chinez de automobile BYD va efectua cea mai mare rechemare de până acum, vizând peste 115.000 de vehicule din seriile Tang și Yuan Pro produse între 2015 și 2022, din cauza defectelor de proiectare și a riscurilor de siguranță legate de baterii, a anunțat vineri autoritatea de reglementare a pieței din China, citată de Reuters.

BYD a depus un plan la Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței pentru a rechema 44.535 de vehicule din seria Tang produse între martie 2015 și iulie 2017, la care anumite defecte de proiectare ale componentelor pot cauza funcționarea anormală.

De asemenea, a solicitat rechemarea a 71.248 de vehicule electrice Yuan Pro fabricate între februarie 2021 și august 2022 din cauza unor probleme de fabricație care afectau instalarea bateriilor.


În ianuarie, compania a rechemat 6.843 de SUV-uri hibride plug-in off-road Fangchengbao Bao 5, invocând riscul de incendiu.

Înainte de aceasta, în septembrie 2024, producătorul auto a rechemat aproape 97.000 de vehicule electrice Dolphin și Yuan Plus din cauza unei defecțiuni de fabricație ce afecta unitatea de control a direcției și prezenta riscuri de incendiu.

(Citește și: Chinezii de la BYD vor începe producția la noua fabrică de mașini electrice din Ungaria până la finalul anului)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , ,

citește și

Chinezii de la BYD vor începe producția la noua fabrică de mașini electrice din Ungaria până la finalul anului

Producătorul chinez de mașini electrice BYD deține drepturi de exploatare minieră în Valea Litiului din Brazilia

BYD intră în forță în România – Chinezii țintesc să detroneze Dacia până în 2030, cu 60 de dealership-uri în București, Iași, Timișoara și Cluj

România, parte din strategia chinezilor de a transforma Europa într-o piață de dumping: Creștere spectaculoasă a importurilor din China în 2025 – scădere de 2 cifre a exporturilor. Alte state folosite pentru penetrarea UE

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți