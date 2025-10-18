Cea mai mare rechemare din istoria BYD – 115.000 autovehicule – probleme privind siguranța bateriilor

Producătorul chinez de automobile BYD va efectua cea mai mare rechemare de până acum, vizând peste 115.000 de vehicule din seriile Tang și Yuan Pro produse între 2015 și 2022, din cauza defectelor de proiectare și a riscurilor de siguranță legate de baterii, a anunțat vineri autoritatea de reglementare a pieței din China, citată de Reuters.

BYD a depus un plan la Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței pentru a rechema 44.535 de vehicule din seria Tang produse între martie 2015 și iulie 2017, la care anumite defecte de proiectare ale componentelor pot cauza funcționarea anormală.

De asemenea, a solicitat rechemarea a 71.248 de vehicule electrice Yuan Pro fabricate între februarie 2021 și august 2022 din cauza unor probleme de fabricație care afectau instalarea bateriilor.

În ianuarie, compania a rechemat 6.843 de SUV-uri hibride plug-in off-road Fangchengbao Bao 5, invocând riscul de incendiu.

Înainte de aceasta, în septembrie 2024, producătorul auto a rechemat aproape 97.000 de vehicule electrice Dolphin și Yuan Plus din cauza unei defecțiuni de fabricație ce afecta unitatea de control a direcției și prezenta riscuri de incendiu.

