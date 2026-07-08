Ministru finlandez: Cea mai mare provocare a Europei, în domeniul apărării – găsirea soldaților dispuși să lupte într-un război

Cea mai mare provocare a Europei în domeniul apărării este găsirea unui număr suficient de persoane dispuse să servească în armată și consolidarea dorinței populației de a lupta pentru țările lor, a declarat ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen (foto), citat de Bloomberg.

Având în vedere angajamentele privind cheltuielile de apărare convenite la summitul NATO de anul trecut de la Haga și contractele de apărare în valoare de cel puțin 50 de miliarde de dolari semnate marți la Ankara, „cea mai ușoară parte” a asigurării securității Europei este acum finalizată, a explicat Häkkänen.

„Țările europene membre ale NATO trebuie, de asemenea, să investească masiv în efectivele militare. Apărarea nu poate fi asigurată doar cu echipamente și bani, este nevoie de oameni”, a declarat el într-un interviu.

Finlanda a aderat la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord în 2023, la un an după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova.

Finlanda are o frontieră comună de 1.340 de kilometri (830 de mile) cu Rusia, reprezentând mai mult de jumătate din frontiera terestră a NATO cu vecinul său estic, și poate mobiliza aproximativ 280.000 de soldați în timp de război din armata sa bazată pe recrutare obligatorie.

„În Finlanda, avem tați și mame obișnuiți, instruiți să servească în armată și să-și apere țara atunci când este nevoie”, a spus el. „Însă în întreaga Europă, găsirea personalului necesar reprezintă o mare provocare.”

Rusia intenționează să-și extindă forțele armate la un efectiv cuprins între 1,5 milioane și 2 milioane de persoane, a mai spus Häkkänen, pentru comparație.

NATO nu dispune de o armată proprie, așa că statele membre au angajat peste 300.000 de soldați în stare de alertă maximă pentru apărarea colectivă.

Cu toate acestea, forțele active combinate ale membrilor europeni ai NATO, inclusiv Turcia, totalizează aproximativ 2,2 milioane de persoane, conform estimărilor IISS.

Sondajele arată că aproximativ 80% dintre finlandezi sunt dispuși să ia armele pentru a-și apăra țara și aliații acesteia.

O întrebare cheie este modul în care Germania va reuși să pună în aplicare reforma planificată a serviciului militar obligatoriu, a mai declarat Häkkänen, adăugând că aceasta ar putea constitui un exemplu pentru alte țări europene.

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