Cea mai mare instalaţie de stocare în baterii, din România, inaugurată la Florești

Cea mai mare instalație de stocare a energiei în baterii din România, cu o putere de 200 MW şi o capacitate de stocare de 400 MWh, a intrat în funcțiune la Floreşti, judeţul Cluj, anunță Nova Power & Gas, parte a grupului E-INFRA.

De asemenea, au fost demarate lucrările la centrala de producţie în ciclu combinat de 160 MW din Câmpia Turzii, proiect care va intra în operare la sfârşitul anului 2026.

Valoarea celor două investiţii depăşeşte 350 de milioane de euro.

”Nova Power & Gas, parte a grupului E-INFRA, anunţă intrarea în funcţiune şi în exploatare comercială a celei mai mari instalaţii de stocare a energiei în baterii din România, cu o putere de 200 MW şi o capacitate de stocare de 400 MWh, localizată la Floreşti, judeţul Cluj. Tot astăzi, compania a anunţat începerea lucrărilor la centrala de producţie în ciclu combinat de 160 MW din Câmpia Turzii, proiect care va intra în operare la sfârşitul anului 2026”, precizează compania.

„Stocarea energiei este infrastructura viitorului şi reprezintă, în acest moment, una dintre soluţiile cele mai eficiente prin care putem reduce dezechilibrele din sistem, integra mai bine energia produsă de prosumatori şi, cel mai important, ţine sub control costurile pentru români. Ministerul Energiei încurajează orice investiţie – publică sau privată – care generează valoare pentru consumatorul final. Ne dorim ca firmele româneşti din energie să devină campioni regionali, iar România să fie un pilon de stabilitate în regiune şi un partener-cheie al Statelor Unite. Vom continua să îmbunătăţim cadrul legislativ necesar pentru astfel de investiţii, respectând rolurile şi limitele instituţionale ale statului. Vom continua să fim un partener deschis pentru toţi cei care construiesc valoare în România”, a declarat, prezent la evenimentul de inaugurare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Nova Power & Gas este în prezent lider naţional în capacităţile de stocare în baterii, cu 240 MWh operaţionali. Compania îşi continuă portofoliul investiţional, care include dezvoltarea unei noi centrale pe gaz de 200 MW şi peste 600 MW/1.200 MWh în viitoare proiecte de stocare.

„Producerea de energie electrică, stocarea şi serviciile de echilibrare arată strategia de investiţii a companiei Nova Power & Gas pentru următorii ani. Compania are în plan să devină unul dintre principalii jucători în domeniul producţiei şi furnizării de energie electrică şi gaz din România, dar şi extinderea accelerată regională în următorii ani”, a declarat Teofil Mureşan, fondator şi preşedinte al Grupului E-INFRA.

Banca Transilvania, partener în proiectele Nova Power & Gas

“Acest proiect, pe lângă faptul că dublează capacitatea de stocare a ţării, contribuie esenţial la asigurarea securităţii energetice, integrarea surselor regenerabile şi la tranziţia către un viitor sustenabil. Banca noastră finanţează deja o serie de proiecte, inclusiv capacităţi de stocare dezvoltate de grupul E-INFRA şi desigur că avem un interes major pentru susţinerea acestui nou proiect”, a declarat Cosmin Călin, director executiv senior companii mari, finanţări structurate şi factoring, Banca Transilvania.

Nova Power & Gas, parte a Grupului E-INFRA, este o companie 100% românească, ce acoperă întregul lanţ energetic: producţie, furnizare, stocare şi investiţii majore în infrastructură. Are o producţie anuală de peste 550 GWh, dintre care peste 350 GWh regenerabile. În paralel, compania îşi consolidează poziţia de lider în stocarea energiei în baterii. Nova furnizează energie electrică şi gaze naturale şi dezvoltă proiecte esenţiale pentru echilibrarea SEN, coordonate prin propriul Dispecerat Energetic.

