luni

3 noiembrie, 2025

Stiri

Cea mai mare fabrică din zona Ineu, județul Arad, se închide – 1.000 de muncitori disponibilizați – producția de componente se mută în afara Europei

De Vladimir Ionescu

3 noiembrie, 2025

Fabrica de componente auto Aptiv, cel mai mare angajator din zona orașului Ineu (județul Arad), ar urma să se închidă din luna decembrie, compania intenționând să transfere producția în afara Europei, pentru a reduce costurile, conform unor surse politice citate de Agerpres. Aproape 1.000 de angajați vor fi disponibilizați, înainte de sărbătorile de iarnă.

Directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad a declarat că informațiile despre închiderea fabricii nu au fost primite oficial, deocamdată, dar a început deja demersurile pentru găsirea unor locuri de muncă noi pentru viitorii concediați de la Aptiv.

Primarul orașului Ineu, Călin Abrudan, a declarat că fabrica ar urma să se închidă după ce și-a redus activitatea în ultimii ani.


„Din păcate, producția de la Ineu ar urma să se mute în afara Uniunii Europene. Am înțeles că nu mai este rentabil să se păstreze hala la numărul de angajați care mai sunt, pentru că se plătește o chirie foarte mare. Aptiv era cel mai mare angajator din zona Ineu, în ultimul an a avut între 800 și 1.000 de salariați. Înțeleg că o mică parte (aproximativ 50, conform unor surse – n.red.) vor mai rămâne câteva luni, pentru dezinstalarea și mutarea utilajelor”, a declarat primarul.

Se caută noi investitori, pentru oamenii care vor rămâne fără joburi și pentru acoperirea pierderilor la bugetul local

„Fiind cel mai mare angajator, era și cel mai mare contribuitor la bugetul local. Sperăm, totuși, să compensăm această pierdere prin venirea unor noi investitori, și avem discuții avansate în acest sens. De altfel, este deja sigur că un investitor va crea 500 de locuri de muncă peste aproximativ un an, prin deschiderea unei fabrici de componente electronice”, a declarat Călin Abrudan.

El a mai explicat că s-au purtat deja discuții cu alte autorități locale pentru reintegrarea cât mai rapidă, în alte fabrici din zonă, a salariaților ce vor fi concediați.

Se pregătesc urgent cursuri de reconversie profesională

Directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad, Alexandru Molnar, a confirmat existența informației venite din surse neoficiale, dar credibile.

„În acest moment, nu am primit notificarea de concedieri colective de la niciun mare angajator, dar am purtat discuții despre situația de la Ineu cu autoritățile locale. În funcție și de cererea de forță de muncă de pe piață, vom încerca reintegrarea celor care vor fi disponibilizați, dar vom organiza și cursuri de reconversie profesională, dacă va fi cazul”, a declarat Molnar.


Unii angajați au declarat că au fost informați deja despre încetarea producției și acordarea de salarii compensatorii.

La finalul lunii iunie, un alt mare angajator din Arad și-a închis fabrica – Astra Rail Industries, deținută de compania Greenbrier și care producea vagoane de marfă, a concediat 699 de angajați din cei 777.

(Citește și: Fabrica de cablaje auto din Tg. Jiu se închide – 415 oameni trimiși în șomaj)

****

