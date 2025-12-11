Ce valoare au titlurile de stat Tezaur și Fidelis. Nominală vs de piață

Cei interesați să investească în instrumente financiare emise de Ministerul Finanțelor trebuie să știe ce valoare au titlurile de stat Tezaur și Fidelis, cele două tipuri de titluri de stat pentru populație prin care statul român își finanțează datoria publică.

Pentru a înțelege ce valoare au titlurile de stat trebuie să facem diferența între valoarea nominală, valoarea de piață (prețul cu care se vând pe piețele financiare) și valoarea reală (care ia în calcul impactul inflației).

Ce este valoarea nominală a titlurilor de stat

Valoarea nominală reprezintă suma prestabilită, înscrisă pe un instrument financiar la momentul emiterii. Practic, în cazul obligațiunilor sau al titlurilor de stat, valoarea nominală reprezintă suma pe care cumpărătorul trebuie să o achite pentru a cumpăra titlul respectiv, și pe care emitentul se obligă să o returneze la scadență (la maturitate).

În România, Ministerul Finanțelor emite două tipuri de titluri de stat pentru populație: Tezaur și Fidelis.

Ce valoare au titlurile de stat Tezaur

Titlurile de stat Tezaur sunt denominate în lei, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, iar fiecare astfel de titlu are o valoare nominală de 1 leu.

Așadar, cu 1.000 de lei, un investitor poate să cumpere 1.000 de titluri de stat Tezaur. Cel mai recent, Ministerul Finanțelor a emis la data de 8 decembrie 2025 titluri de stat Tezaur cu maturitate la 1, 3 și respectiv 5 ani, care au o rata anuală a dobânzii de 6,40%, 7% și respectiv 7,40%.

Ce valoare au titlurile de stat Fidelis

În ceea ce privește titlurile de stat Fidelis, acestea pot fi denominate în lei sau în euro. Cele denominate în lei au valoarea nominală de 100 de lei, iar cele denominate în euro au valoarea nominală de 100 de euro.

Așadar, o persoană care a economisit circa 1.000 de lei, și dorește să investească acești bani în titluri de stat Fidelis, poate să cumpere 10 titluri de stat Fidelis denominate în lei sau 2 titluri de stat Fidelis denominate în euro.

Ce valoare au titlurile de stat Fidelis și ce dobânzi oferă statul

În prima jumătate a lunii decembrie, Ministerul Finanțelor a emis titluri de stat Fidelis denominate în lei cu următoarele dobânzi:

6,55% pe an, cu maturitate la 2 ani

7,55% pe an, cu maturitate la 2 ani (doar pentru donatorii de sânge)

7,10% pe an, cu maturitate la 4 ani

7,50% pe an, cu maturitate la 6 ani

De asemenea, la data respectivă au fost emise și titluri de stat denominate în euro, cu următoarele dobânzi:

3,75% pe an, cu maturitate la 3 ani

4,75% pe an, cu maturitate la 5 ani

6,20% pe an, cu maturitate la 10 ani

Ce este valoarea de piață a titlurilor de stat

În contextul discuției despre ce valoare au titlurile de stat, trebuie explicată diferența dintre valoarea nominală și valoarea de piață. În primul rând, este important de menționat că titlurile Tezaur nu se pot tranzacționa la bursă. În schimb, titlurile de stat Fidelis pot fi vândute/cumpărate în mod liber pe piața financiară.

Foto: Pexels / pixabay.com

Astfel, investitorii care au cumpărat titluri de stat Fidelis le pot vinde la Bursa de Valori București înainte de maturitate la un preț (valoarea de piață) care este mai mic sau mai mare decât valoarea nominală a acestora. De pildă, dacă au nevoie urgentă de bani, ei le pot vinde la un preț care este mai mic decât valoarea lor nominală (99 de lei în loc de 100 de lei, de exemplu).

Pe altă parte, este posibil ca la un moment dat anumite titluri de stat să aibă o valoare de piață mai mare decât valoarea nominală, și ca diferența dintre valoarea de piață și valoarea nominală să le aducă investitorilor un câștig mai mare decât dobânda aferentă pe care ar primi-o. În acest caz, o persoană poate decide să își vândă pe bursă titlurile deținute, de exemplu cu 101 lei dacă le-a cumpărat cu 100 de lei.

Ce valoare au titlurile de stat – valoarea reală

Dincolo de valoarea nominală și de valoarea de piață, un alt aspect ce trebuie luat în considerare este valoarea reală a titlurilor de stat.

Aceasta se obține prin adunarea valorii nominale (de 1 leu, 100 de lei sau 100 de euro) și a dobânzii aferente pentru fiecare an (din care se scad comisioanele către bănci, brokeri etc, impozitele plătite către stat – titlurile Tezaur și Fidelis, însă, sunt scutite de impozit), luându-se totodată în calcul și inflația, care dacă este ridicată poate reduce substanțial câștigul unui investitor în titluri de stat.

Foto: fotoblend / Pexels / pixabay.com

Dacă acest articol despre ce valoare au titlurile de stat vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

[newsman_subscribe_widget formid="nzm-container-91885-6936-62e2a1251fbbbf9d28a8dd5a"]

Ce dobândă primesc la 10000 euro. Depozite sau titluri de stat

Ce dobândă au titlurile de stat Tezaur și Fidelis, în lei sau în euro

Riscuri investiții în titluri de stat. La ce să fie atent un investitor

Tezaur vs Fidelis – diferențele dintre cele 2 tipuri de titluri de stat

Impozitarea veniturilor din titluri de stat. Ce prevede Codul fiscal