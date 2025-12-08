Ce valoare are punctul de pensie. Ghid cu exemple de calcul

În acest articol vom detalia ce valoare are punctul de pensie și vom oferi câteva exemple pentru modul în care se calculează pensia.

Ce este punctul de referință

Începând cu data de 1 septembrie 2024, conform prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii (noua lege a pensiilor), la determinarea cuantumului pensiei este utilizat un nou indicator, numit punctul de referință. Practic, punctul de referință a înlocuit fostul punct de pensie utilizat la calcule.

După cum se arată pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice, valoarea punctului de referinţă a fost determinată prin raportarea valorii punctului de pensie de 2.032 lei, valabil la data de 31 august 2024, la nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislaţiile anterioare în materie de pensii, respectiv 25 de ani.

Valoarea obținută prin împărțire (2.032 de lei/25) a fost 81, acesta fiind punctul de referință începând cu luna septembrie a anului 2024, când noua lege a pensiilor a intrat în vigoare.

Ce valoare are punctul de pensie (de referință)

La ora actuală, punctul de referință este la același nivel (81 de lei), după ce valoarea punctului a rămas aceeași și pentru anul 2025, conform Ordonanței de urgență nr. 156/2024.

În ultimii 10 ani, valoarea punctului de pensie a crescut constant de la 830 de lei (nivelul din 2015) până la 2.032 de lei (nivelul din 2024), când punctul de pensie a fost înlocuit de punctul de referință.

Cum se calculează cuantumul pensiei

În contextul discuției despre ce valoare are punctul de pensie trebuie explicat și cum anume se calculează cuantumul pensiilor.

Astfel, conform legii din 2023, cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință. La determinarea cuantumului pensiei, fracțiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.

Numărul total de puncte realizate de asigurat se obține prin adunarea tuturor punctelor primite de acesta, adică a punctelor de contributivitate, a celor de stabilitate, precum și a punctelor acordate pentru perioadele asimilate (studiile universitare, serviciul/stagiul militar, concediul de creștere a copilului etc).

La final, numărul total de puncte obținut se înmulțește cu valoarea punctului de referință, care este de 81 de lei.

Ce valoare are punctul de pensie (de referință) – exemple de calcul

Să folosim câteva exemple pentru a înțelege mai bine ce valoare are punctul de pensie. De pildă, dacă o persoană a acumulat de-a lungul perioadei de activitate profesională un număr total de 30 de puncte (puncte de contributivitate + puncte de stabilitate + puncte asimilate), atunci ea va avea o pensie egală cu 30 x 81 de lei, adică 2.430 de lei.

Dacă un salariat a acumulat pe parcursul carierei sale 65 de puncte (puncte de contributivitate + puncte de stabilitate + puncte asimilate), atunci în momentul în care va ieși la pensie cuantumul acesteia va fi de 5.265 de lei.

Foto: blickpixel / pixabay.com

Ce valoare are punctul de pensie – prevederile legale

Conform noii legi a pensiilor, începând cu anul următor intrării în vigoare a legii (actul legislativ a intrat în vigoare în 2024), valoarea punctului de referință se majorează anual, la începutul fiecărui an, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuți în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicați de Institutul Național de Statistică.

În situația în care unul dintre indicatorii prevăzuți anterior (rata inflației sau creșterea salariului mediu brut) are valoare negativă, la stabilirea valorii punctului de referință se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă, mai prevede legea.

În situația în care indicatorii respectivi au valori negative, atunci se păstrează ultima valoare a punctului de referință.

Ce valoare are punctul de pensie (de referință) și ce prevedea legea

Începând cu anul 2025, procentul de majorare rezultat din aplicarea prevederilor menționate mai sus nu poate fi mai mare decât procentul de creștere al veniturilor din contribuțiile de asigurări sociale la buget sau rata medie anuală a inflației din ultimii 2 ani, indicatori definitivi, cunoscuți în ultimii 2 ani anteriori, comunicați de Institutul Național de Statistică, situație în care se acordă procentul cel mai avantajos.

În luna iunie a fiecărui an, Consiliul Fiscal trebuie să întocmească un raport referitor la respectarea regulilor de majorare a valorii punctului de referință, precum și la eventualele abateri de la regula de majorare și impactul financiar determinat de acestea. Raportul se publică pe site-ul Consiliului Fiscal.

Dacă se constată abaterile menționate anterior, autoritățile competente vor lua măsuri corective, prin modificarea cadrului legal, pentru a compensa impactul financiar, în valoare actualizată netă, generat de majorările ad-hoc ale valorii punctului de referință.

Ce valoare are punctul de pensie – prevederi legale pentru viitor

Începând cu anul 2027 și periodic, din 3 în 3 ani, Consiliul Fiscal trebuie să întocmească un raport privind evoluția cheltuielilor cu pensiile publice în funcție de proiecțiile Ageing Working Group (AWG). Raportul se publică pe site-ul Consiliului Fiscal.

În situația constatării depășirii cheltuielilor cu pensiile publice comparativ cu raportul menționat mai sus, autoritățile competente vor lua măsurile necesare pentru revenirea la referința stabilită, exprimată ca procent din PIB, inclusiv de creștere a contribuțiilor de asigurări sociale de stat, se mai arată în noua lege a pensiilor.

Foto: planet_fox / blickpixel / pixabay.com

