Ce urmează, concret, în Gaza după acordul Israel-Hamas. Pașii celor 20 de puncte ale planului de pace

La finalul a trei zile de negocieri intense în Egipt, Israelul și Hamas au ajuns la un acord asupra primei faze a planului de pace propus de președintele SUA, Donald Trump.

După validarea deciziei de către cabinetul de securitate israelian, ostilitățile în Gaza vor înceta în 24 de ore. Apoi, Hamas are 72 de ore să-i elibereze pe toți ostaticii israelieni.

Ceea ce a fost anunțat până acum reprezintă doar o parte din planul de pace în 20 de puncte prezentat de Trump săptămâna trecută, pe care Israelul l-a acceptat, iar Hamas l-a aprobat parțial.

Anunțurile celor două părți nu au acoperit unele probleme spinoase asupra cărora cele două părți nu au ajuns la o soluție. Nu există detalii cu privire la dezarmarea Hamasului – un punct cheie în planul lui Trump. Hamas a refuzat anterior să depună armele, afirmând că va face acest lucru numai după ce va fi înființat un stat palestinian.

Viitoarea guvernare a Fâșiei Gaza este, de asemenea, un punct sensibil. Planul lui Trump prevede că Hamas nu va mai avea niciun rol în viitor în Fâșie și propune ca aceasta să fie guvernată temporar de un „comitet palestinian tehnocratic și apolitic”, înainte de a fi predată Autorității Palestiniene.

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, părea să respingă implicarea Autorității Palestiniene săptămâna trecută, chiar dacă a acceptat planul lui Trump. Extremiștii ultranaționaliști din coaliția de guvernare a lui Netanyahu, mulți dintre ei dorind să reconstruiască așezările evreiești în Gaza, vor obiecta probabil și ei la acest punct.

Hamas a răspuns că încă se așteaptă să aibă un rol în guvernarea Gazei. În plus, miercuri seara, Hamas nu primise încă lista finală a prizonierilor palestinieni pe care Israelul intenționează să-i elibereze în schimbul ostaticilor din Gaza, a declarat o sursă palestiniană pentru BBC. Planul în 20 de puncte prevede eliberarea a 250 de prizonieri condamnați pe viață și a 1.700 de locuitori din Gaza care au fost arestați după 7 octombrie 2023.

Cele 20 de puncte ale planului

Gaza va deveni o zonă deradicalizată, liberă de terorism, care nu va reprezenta o amenințare pentru vecinii săi.

Gaza va fi reconstrucționată în beneficiul populației din Gaza, care a suferit deja destul.

Dacă ambele părți vor fi de acord cu această propunere, războiul se va încheia imediat. Forțele israeliene se vor retrage până la linia convenită pentru a pregăti eliberarea ostaticilor. În acest timp, toate operațiunile militare, inclusiv bombardamentele aeriene și de artilerie, vor fi suspendate, iar liniile de luptă vor rămâne înghețate până când vor fi îndeplinite condițiile pentru retragerea completă în etape.

În termen de 72 de ore de la acceptarea publică a acestui acord de către Israel, toți ostaticii israelieni, vii și decedați, vor fi repatriați.

Odată ce toți ostaticii vor fi eliberați, Israelul va elibera 250 de prizonieri condamnați la închisoare pe viață, plus 1.700 de locuitori din Gaza care au fost reținuți după 7 octombrie 2023, inclusiv toate femeile și copiii reținuți în acest context. Pentru fiecare ostatic israelian ale cărui rămășițe sunt eliberate, Israelul va elibera rămășițele a 15 locuitori din Gaza decedați.

Odată ce toți ostaticii vor fi eliberați, membrii Hamas care se angajează să coexiste pașnic și să renunțe la arme vor beneficia de amnistie. Membrii Hamas care doresc să părăsească Gaza vor beneficia de trecere sigură către țările de destinație.

La acceptarea acestui acord, ajutorul complet va fi trimis imediat în Fâșia Gaza. Cantitățile de ajutor vor fi cel puțin în concordanță cu cele incluse în acordul din 19 ianuarie 2025 privind ajutorul umanitar, inclusiv reabilitarea infrastructurii (apă, electricitate, canalizare), reabilitarea spitalelor și a brutăriilor și introducerea echipamentelor necesare pentru îndepărtarea molozului și deschiderea drumurilor.

Intrarea distribuției și a ajutorului în Fâșia Gaza se va desfășura, fără interferența celor două părți, prin intermediul Organizației Națiunilor Unite și al agențiilor sale, al Semilunii Roșii, precum și al altor instituții internaționale care nu sunt asociate în niciun fel cu vreuna dintre părți. Deschiderea punctului de trecere Rafah în ambele direcții va fi supusă aceluiași mecanism implementat în conformitate cu acordul din 19 ianuarie 2025.

Gaza va fi guvernată în cadrul guvernării tranzitorii temporare a unui comitet palestinian tehnocratic și apolitic, responsabil cu asigurarea funcționării zilnice a serviciilor publice și a municipalităților pentru populația din Gaza. Acest comitet va fi format din palestinieni calificați și experți internaționali, sub supravegherea și controlul unui nou organism internațional de tranziție, „Consiliul Păcii”, care va fi condus și prezidat de președintele Donald J. Trump, alături de alți membri și șefi de stat care vor fi anunțați, inclusiv fostul prim-ministru Tony Blair. Acest organism va stabili cadrul și se va ocupa de finanțarea reconstrucției Gazei până când Autoritatea Palestiniană va finaliza programul său de reformă, astfel cum este prezentat în diverse propuneri, inclusiv planul de pace al președintelui Trump din 2020 și propunerea saudito-franceză, și va putea prelua în mod sigur și eficient controlul asupra Gazei. Acest organism va apela la cele mai bune standarde internaționale pentru a crea o guvernare modernă și eficientă, care să servească populației din Gaza și să favorizeze atragerea de investiții.

Un plan de dezvoltare economică al lui Trump pentru reconstrucția și revitalizarea Gazei va fi creat prin convocarea unui grup de experți care au contribuit la nașterea unor orașe moderne și prospere în Orientul Mijlociu. Multe propuneri de investiții bine gândite și idei de dezvoltare interesante au fost elaborate de grupuri internaționale bine intenționate și vor fi luate în considerare pentru a sintetiza cadrele de securitate și guvernanță necesare pentru a atrage și facilita aceste investiții care vor crea locuri de muncă, oportunități și speranță pentru viitorul Gazei.

Va fi înființată o zonă economică specială, cu tarife preferențiale și rate de acces care vor fi negociate cu țările participante.

Nimeni nu va fi forțat să părăsească Gaza, iar cei care doresc să plece vor fi liberi să o facă și liberi să se întoarcă. Vom încuraja oamenii să rămână și le vom oferi oportunitatea de a construi o Gaza mai bună.

Hamas și alte facțiuni sunt de acord să nu aibă niciun rol în guvernarea Gazei, direct, indirect sau sub orice formă. Toate infrastructurile militare, teroriste și ofensive, inclusiv tunelurile și instalațiile de producție de arme, vor fi distruse și nu vor fi reconstruite. Va avea loc un proces de demilitarizare a Gazei sub supravegherea unor observatori independenți, care va include scoaterea definitivă din uz a armelor printr-un proces convenit de dezafectare și va fi susținut de un program de răscumpărare și reintegrare finanțat la nivel internațional, totul fiind verificat de observatorii independenți. Noua Gaza se va angaja pe deplin să construiască o economie prosperă și să coexiste pașnic cu vecinii săi.

Partenerii regionali vor oferi o garanție pentru a se asigura că Hamas și facțiunile respectă obligațiile care le revin și că Noua Gaza nu reprezintă o amenințare pentru vecinii săi sau pentru populația sa.

Statele Unite vor colabora cu partenerii arabi și internaționali pentru a crea o forță internațională de stabilizare (ISF) temporară, care să fie dislocată imediat în Gaza. ISF va instrui și va oferi sprijin forțelor de poliție palestiniene verificate din Gaza și se va consulta cu Iordania și Egiptul, care au o vastă experiență în acest domeniu. Această forță va fi soluția pe termen lung pentru securitatea internă. ISF va colabora cu Israelul și Egiptul pentru a ajuta la securizarea zonelor de frontieră, împreună cu forțele de poliție palestiniene recent instruite. Este esențial să se împiedice intrarea munițiilor în Gaza și să se faciliteze fluxul rapid și sigur de mărfuri pentru reconstrucția și revitalizarea Gazei. Părțile vor conveni asupra unui mecanism de evitare a conflictelor.

Israelul nu va ocupa și nu va anexa Gaza. Pe măsură ce ISF va stabili controlul și stabilitatea, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) se vor retrage pe baza standardelor, etapelor și termenelor legate de demilitarizare, care vor fi convenite între IDF, ISF, garanții și Statele Unite, cu obiectivul de a asigura o zonă de siguranță în Gaza, care să nu mai reprezinte o amenințare pentru Israel, Egipt sau cetățenii acestora. În practică, IDF va preda progresiv teritoriul Gaza pe care îl ocupă către ISF, în conformitate cu un acord pe care îl vor încheia cu autoritatea de tranziție, până când se vor retrage complet din Gaza, cu excepția unei prezențe de securitate perimetrală care va rămâne până când Gaza va fi în siguranță față de orice amenințare teroristă resurgență.

În cazul în care Hamas întârzie sau respinge această propunere, cele de mai sus, inclusiv operațiunea de ajutor extinsă, vor continua în zonele libere de terorism predate de IDF către ISF.

Se va stabili un proces de dialog interconfesional bazat pe valorile toleranței și coexistenței pașnice, pentru a încerca să schimbe mentalitățile și discursurile palestinienilor și israelienilor, subliniind beneficiile care pot fi obținute din pace.

Pe măsură ce reconstrucția Gazei avansează și programul de reformă al Autorității Palestiniene este pus în aplicare cu fidelitate, condițiile necesare pentru o cale credibilă către autodeterminarea și statalitatea palestiniană, pe care le recunoaștem ca aspirație a poporului palestinian, ar putea fi în sfârșit îndeplinite.

Statele Unite vor stabili un dialog între Israel și palestinieni pentru a conveni asupra unui orizont politic pentru o coexistență pașnică și prosperă.

***