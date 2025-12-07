Ce sunt punctele de stabilitate la pensie. 3 exemple de calcul

În acest scurt ghid vom explica ce sunt punctele de stabilitate la pensie și cum li se acordă acestea pensionarilor din România.

Punctele de stabilitate – definiție

Punctele de stabilitate au fost introduse în legislație prin Legea nr. 360 din 29 noiembrie 2023

privind sistemul public de pensii.

Potrivit definiției din lege, punctele de stabilitate sunt puncte suplimentare acordate persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare contributiv pentru o perioadă mai mare de 25 de ani. Cu alte cuvinte, punctele de stabilitate le sunt oferite persoanelor care au contribuit la pensie cu cel puțin 10 ani peste stagiul minim impus de lege, care la ora actuală este de 15 ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Ce sunt punctele de stabilitate la pensie – ce spune legea

Principiul care stă la baza legii este de a-i răsplăti pe cei care au rămas mai mult timp activi în câmpul muncii. Cu cât o persoană a contribuit mai mulți ani la pensie, cu atât va acumula mai multe puncte de stabilitate.

Conform legii, pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi se acordă un număr de puncte de stabilitate, astfel:

a) 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani;

b) 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani;

c) un punct pentru fiecare an realizat peste 35 ani.

Diferența dintre punctele de contributivitate și punctele de stabilitate

Este important de menționat că punctele de stabilitate nu trebuie confundate cu punctele de contributivitate, acestea din urmă fiind calculate din salariile brute, și depinzând așadar de cât de mare a fost salariul brut al persoanei în cauză.

Punctele de stabilitate se acordă în plus față de punctele de contributivitate, și nu depind de nivelul salarial.

Cum se acordă punctele de stabilitate

Înțelegem mai bine ce sunt punctele de stabilitate la pensie din câteva exemple.

1. De pildă, dacă un salariat a activat timp de 29 de ani în câmpul muncii, atunci el a depășit cu 4 ani perioada minimă cerută de lege pentru acordarea de puncte de stabilitate. Drept urmare, el va primi câte 0,5 puncte pentru fiecare dintre cei 4 ani realizați peste prag, adică va primi 2 puncte de stabilitate.

Luând în calcul nivelul actual al punctului de referință pentru pensie, care este de 81 de lei, rezultă că aceste două puncte de stabilitate îi vor aduce pensionarului 162 de lei la pensie (în plus față de suma pe care o va primi ca urmare a punctelor de contributivitate cumulate).

2. Dacă un pensionar a avut un stagiu de cotizare contributiv de 33 de ani, atunci el va primi câte 0,5 puncte pentru fiecare dintre primii 5 ani în care a depășit pragul minim de 25 de ani impus de lege, și încă 0,75 de puncte fiecare dintre următorii 3 ani, realizați peste pragul de 30 de ani.

Așadar, el va primi, în total 0,5 x 5 + 0,75 x 3 = 2,5 + 2,25 = 4,75 puncte de stabilitate. La nivelul actual al punctului de referință, aceste 4,75 puncte de stabilitate îi vor aduce pensionarului 385 de lei la pensie (în plus față de suma primită din punctele de contributivitate).

Ce sunt punctele de stabilitate la pensie – exemple

3. Dacă un fost angajat are un stagiu de contributivitate de 38 de ani, atunci el va primi și mai multe puncte de stabilitate, astfel:

câte 0,5 puncte pentru primii 5 ani (în care a depășit pragul minim de 25 de ani impus de lege);

câte 0,75 de puncte pentru următorii 5 ani, în care a depășit pragul de 30 de ani;

și câte 1 punct pentru următorii 3 ani, în care a depășit pragul de 35 de ani.

În total, pensionarul din acest exemplu va primi 0,5 x 5 + 0,75 x 5 + 1 x 3 = 2,5 + 3,75 + 3 = 9,25 puncte de stabilitate. Cu un nivel actual al punctului de referință de 81 de lei, cele 9,25 puncte de stabilitate îi vor aduce pensionarului 749 de lei la pensie.

Cum se acordă punctele de stabilitate pentru fracțiunile din an

În contextul discuției despre ce sunt punctele de stabilitate la pensie este important de menționat că numărul de puncte de stabilitate se acordă proporțional și pentru fracțiunile de an.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, pentru stagiul de cotizare contributiv care depășește nivelul de 25 de ani se acordă un număr de puncte de stabilitate, astfel:

a) 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani până la 30 de ani inclusiv, 0,04167 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00139 puncte pentru fiecare zi;

b) 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani până la 35 de ani inclusiv, 0,06250 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00208 puncte pentru fiecare zi;

c) un punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani, 0,08333 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00278 puncte pentru fiecare zi.

