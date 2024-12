Ce sunt fondurile de hedging. Strategii, riscuri și avantaje

În acest ghid vom detalia ce sunt fondurile de hedging și care sunt caracteristicile, avantajele și riscurile unor astfel de investiții.

Ce înseamnă fonduri de hedging

Numit și fond speculativ, un fond de hedging reprezintă un parteneriat realizat între mai mulți investitori care își bun banii la comun, fondurile urmând să fie colectate și gestionate de către administratori de fonduri profesioniști, se arată într-o definiție a fondurilor de hedging propusă de publicația investopedia.com.

Managerii respectivi folosesc o gamă largă de strategii pentru a investi banii colectați, inclusiv efectul de levier (adică bani împrumutați pentru a multiplica eventualele câștiguri) sau tranzacționarea unor instrumente financiare exotice, cu scopul de a obține randamente peste medie pentru investițiile lor.

De regulă, o investiție în fonduri de hedging este considerată o investiție cu un grad mai ridicat de risc, ce necesită o investiție minimă mai ridicată. Din acest motiv, fondurile speculative li se adresează în special investitorilor bogați, care dețin suficente active astfel încât să își permită investiții riscante.

Fondurile de hedging sunt, în general, diferite de fondurile mutuale, fiind puse la dispoziție doar anumitor investitori calificați sau instituționali, nu și publicului larg, se arată pe site-ul companiei de brokeraj Goldring.

Ce sunt fondurile de hedging și ce caracteristici au

În mod tipic, fondurile de hedging investesc într-o plajă largă de active, inclusiv acțiuni, obligațiuni, mărfuri, valute, instrumente financiare derivate sau imobiliare.

Potrivit investopedia.com, fondurile de hedging percep de obicei comisioane mai mari decât fondurile de investiții convenționale (fondurile mutuale). O altă caracteristică importantă a fondurilor speculative este că, de obicei, investiția unei persoane este blocată timp de un an în fondul respectiv, perioadă în care aceasta nu poate să vândă acțiunile sau să își retragă fondurile.

Denumirea de fonduri de hedging vine de la verbul „to hedge” („a acoperi”, „a proteja”), și se referă la măsurile luate de administratorul fondului pentru a proteja pozițiile și investițiile fondului de riscul de piață (acțiuni denumite prin termenul general de „hedging”).

Ce sunt fondurile de hedging și ce strategii de investiții folosesc

După cum notează investopedia.com, adminstratorii fondurilor speculative fac acest lucru prin investirea unei părți din activele fondului în titluri de valoare ale căror prețuri tind să se miște în direcția opusă față de deținerile de bază ale fondului. Astfel, teoretic, în cazul în care prețurile deținerilor de bază vor scădea, prețurile acțiunilor care funcționează ca hedging (protecție) ar trebui să crească. Drept urmare, titlurile cu rol de hedging ar urma să compenseze sau să reducă pierderile determinate de scăderea deținelor de bază.

Spre exemplu, un fond speculativ care se concentrează pe un sector ciclic (cum ar fi turismul sau bunurile de lux), poate investi o parte din active într-un sector nonciclic (bunuri de larg consum, produse de igienă, alimente, medicamente). Acțiunile ciclice sunt titluri de capital emise de companii a căror performanță financiară este strâns legată de evoluția generală a economiei, și care tind să aibă rezultate bune în perioadele de creștere economică (atunci când consumatorii dispun de un surplus de venituri). În schimb, acțiunile nonciclice, numite și acțiuni defensive, nu sunt la fel de dependente de evoluția economiei, deoarece pentru produsele acestor companii există o cerere stabilă.

O altă strategie folosită de unele fonduri speculative este de a profita de evenimente care duc, temporar, la prețuri „greșite” (care nu reflectă valoarea reală) ale acțiunilor, ca de exemplu restructurări, concedieri, fuziuni, achiziții, preluări etc.

Foto: sergeitokmakov / pixabay.com

Ce riscuri au fondurile de hedging

Revenind la ce sunt fondurile de heding, trebuie menționat că fondurile speculative folosesc strategii riscante, precum efectul de levier, și investesc și în instrumente financiare derivate precum opțiunile și contractele futures. Din acest motiv, un investitor într-un fond speculativ este de regulă un investitor acreditat, adică o persoană care are un nivel minim necesar de venituri sau de active. În mod tipic, fondurile de hedging li se adresează investitorilor instituționali, cum ar fi fondurile de pensii, companiile de asigurări și investitorii individuali bogați.

În contextul discuției despre riscurile fondurilor de hedging, mai trebuie precizat că investițiile în fondurile speculative sunt considerate investiții nelichide, deoarece fondurile le solicită adesea investitorilor să țină banii în fond timp de cel puțin un an. În plus, retragerile pot avea loc doar la anumite intervale (trimestrial, semestrial etc).

Ce sunt fondurile de hedging și ce tipuri de fonduri există

Potrivit investopedia.com, există mai multe tipuri de fonduri de hedging. Unul dintre cele mai comune tipuri se referă la așa-numitele fonduri speculative globale macro. Acestea sunt fonduri gestionate activ care încearcă să profite de pe urma schimbărilor cauzate în piețele financiare de evenimentele politice sau economice.

Un alt exemplu de fonduri de hedging sunt fondurile speculative activiste, care urmăresc să investească în anumite afaceri și întreprind acțiuni care să mărească prețul acțiunilor, ca de exemplu solicitând companiilor să reducă costurile, să restructureze activele sau să schimbe consiliile de administrație.

Ce sunt fondurile de hedging – exemple

Conform Goldring, fondurile de hedging există în special pe piața americană, și s-au dezvoltat tot mai mult odată cu creșterea complexității strategiilor investiționale. În prezent, aceste fonduri administrează peste 3.000 de miliarde de dolari, mai notează sursa citată.

Bridgewater Associates este un fond speculativ fondat în New York, SUA, în 1975. Are sediul central în Westport, Connecticut, și are în administrare active de peste 124 de miliarde de dolari, potrivit investopedia.com.

Renaissance Technologies. Fondat în anul 1982, fondul are sediul în East Satauket, New York, SUA. Realizând investiții bazate pe matematică și statistică, fondul de hedging are la ora actuală active de peste 106 miliarde de dolari în administrare.

AQR capital Management. Fondată în 1998, compania cu sediul central în Greenwich, Connecticut, aplică strategii de investiții bazate pe cercetări cantitative și are active de peste 94,5 miliarde de dolari în administrare.

Foto: geralt / sergeitokmakov / pixabay.com

