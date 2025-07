Ce sunt ETC-urile și cum funcționează. Ghid cu exemple

În acest articol vom explica ce sunt ETC-urile, ce caracteristici au aceste instrumente financiare și vom oferi câteva exemple.

Ce înseamnă ETC

Acronimul ETC vine de la Exchange Traded Commodities și se referă la mărfuri tranzacționate la bursă. Astfel, un ETC este un instrument financiar care urmărește prețul unei anumite mărfi sau al unui indice de mărfuri, și care este listat și tranzacționat la bursă precum ETF-urile (fondurile tranzacționate la bursă).

ETC-urile le permit investitorilor să obțină expunere la diverse mărfuri, cum ar fi metalele prețioase (aur, argint, platină etc), gazele naturale, petrolul, produsele agricole, cereale, fără ca aceștia să fie obligați să le dețină fizic.

Unul dintre beneficiile ETC-urilor este că le permite investitorilor să intre pe piețe precum piața animalelor, a metalelor industriale, a gazelor naturale și a altor mărfuri, care în mod normal sunt dificil de accesat de către invesitorii individuali.

Ce sunt ETC-urile și cum funcționează

După cum se arată într-un ghid realizat de specialiștii publicației investopedia.com, un ETC este un titlu de valoare ce le oferă investitorilor care nu au acces la piața spot sau la derivatele de mărfuri (instrumente financiare derivate al căror suport este o marfă) oportunitatea de a investi în metale, energie, animale și alte mărfuri.

Un ETC poate urmări prețul unui singur bun sau un coș de mărfuri (un indice de mărfuri). Un ETC care urmărește un indice poate urmări, de pildă, un coș alcătuit din mai multe metale prețioase (aur și argint, de exemplu) sau un grup de mărfuri agricole (grâu, porumb, soia etc).

Foto: Couleur / pixabay.com

Diferența dintre ETC și ETF

În contextul discuției despre ce sunt ETC-urile este important de înțeles că, spre deosebire de ETF-uri, care pot deține active precum acțiuni, obligațiuni etc, ETC-urile sunt emise ca instrumente de datorie (obligațiuni) care sunt garantate cu mărfurile suport. Cu alte cuvinte, mărfurile urmărite de ETC-uri servesc drept garanție pentru emisiune.

Spre deosebire de ETF-uri, care cumpără și vând titluri de valoare, ETC-urile nu cumpără și nu vând direct marfa al cărui preț îl urmăresc. ETC-urile sunt structurate ca note, niște instrumente de datorie subscrise de o bancă pentru emitentul ETC-ului, și care sunt garantate de mărfurile urmărite. Așadar, instrumentele de datorie respective sunt garantate cu mărfuri fizice, care sunt cumpărate folosind numerarul provenit din intrările în ETC.

Folosirea acestor active ca garanție reduce riscurile pentru investitori în cazul în care administratorul ETC-ului intră în incapacitate de plată.

Ce sunt ETC-urile – evoluția prețurilor

În momentul în care prețurile mărfurilor subiacente ale unui ETC scad sau cresc, și prețul ETC-ului respectiv va scădea sau va crește în mod similar.

Potrivit platformei justetf.com, performanța unui ETC se poate baza pe prețul spot al mărfii (adică pe prețul pentru livrarea imediată a bunului) sau pe prețul futures (acesta din urmă este prețul convenit într-un contract futures pentru livrarea viitoare a unui activ; prețul reprezintă așteptarea pieței cu privire la valoarea viitoare a activului, luând în considerare cererea și oferta, rata dobânzii și alte condiții din piață).

De regulă, ETC-urile percep un comision de administrare care compensează compania pentru funcționarea ETC-ului. Fiecare ETC are o valoare a activului net (VAN), considerată valoarea justă a fiecărei unități, bazată pe valoarea deținerilor subiacente ETC-ului. Trebuie menționat însă că ETC-ul se tranzacționează la bursă, iar valoarea sa din piață poate fluctua peste sau sub valoarea VAN.

Ce sunt ETC-urile complexe

Investitorii cu experiență investesc și în ETC-uri mai complexe, ca de exemplu în așa-numitele ETC-urile inverse, care sunt instrumente financiare care cresc atunci când o marfă scade sau scad atunci când prețul mărfii subiacente crește.

Un alt exemplu constă în ETC-urile cu efect de levier. Acestea sunt similare ETC-urilor clasice, dar sunt structurate în așa fel încât evoluția prețurilor mărfurilor să fie multiplicată cu un anumit factor, (adesea 2 sau 3), rezultând o volatilitate de două sau trei ori mai mare a mărfii subiacente. Utilizarea efectului de levier crește potențialul de câștiguri, dar și potențialele pierderi, atrag atenția specialiștii investopedia.com.

Ce sunt ETC-urile – exemple

Iată, mai jos, câteva exemple de ETC-uri care le permit invesitorilor să obțină expunere pe piața diferitelor mărfuri:

WisdomTree Brent Crude Oil (petrol)

Invesco Physical Gold (aur)

WisdomTree Wheat (grâu)

iShares Physical Gold EUR Hedged (aur)

Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged (aur)

Invesco Physical Gold EUR Hedged (aur)

BNPP ICE Brent ÖL (petrol)

BNPP WTI Öl (TR) (petrol)

BNPP RICI Enhanced WTI Öl (ER) EUR Hedge (petrol)

BNPP Henry Hub Erdgas (TR) (gaze naturale)

BNPP RICI Enhanced Erdgas (TR) (gaze naturale)

WisdomTree European Natural Gas (gaze naturale)

Foto: TheInvestorPost / Couleur / pixabay.com

Dacă acest articol despre ce sunt ETC-urile vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

ETF-uri de aur. TOP 8 fonduri cu active peste 1 miliard $

Cele mai profitabile ETF-uri după randamentul la 5 ani. TOP 15

Investiții în lingouri de aur. Ghid cu evoluția prețului, avantaje

ETF-uri de energie. Exemple de la BVB și din piața globală

ETF-uri cu dividende. 6 exemple și ghid cu explicații

Cele mai populare ETF-uri. 4 mari fonduri tranzacționate la bursă

ETF-uri cu acumulare. Listă cu 11 fonduri tranzacționate la bursă

ETF-uri de obligațiuni. Definiție, avantaje, exemple