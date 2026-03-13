Ce sunt altcoins și ce scop au. Ghid cu exemple

În acest articol vom explica ce sunt altcoins, de ce poartă această denumire și vom oferi o serie de exemple.

Când a apărut prima altcoin

Altcoins reprezintă toate criptomonedele și token-urile care nu sunt Bitcoin, și care cel mai adesea au fost concepute pentru a depăși limitările tehnice pe care le avea Bitcon sau pentru a adăuga noi caracteristici acestei monede digitale.

Numită Litecoin, prima altcoin a apărut în anul 2011, la circa 2 ani după lansarea Bitcoin. Litecoin, care s-a desprins din blockchain-ul Bitcoin, folosește un mecanism de consens proof-of-work (PoW) diferit de Bitcoin, numit Scrypt, care consumă mai puțin energie și este mai rapid decât mecanismul Bitcoin, se arată într-un ghid realizat de specialiștii publicației investopedia.com.

De atunci, pe piață au apărut mii de alte criptomonede, fiecare cu diverse caracteristici. De exemplu, la începutul anului 2023, Autoritatea de Conduită Financiară din Regatul Unit estima că existau peste 20.000 de criptomonede diferite, chiar dacă multe dintre ele nu mai erau tranzacționate ori nu aveau să crească niciodată la o dimensiune semnificativă, potrivit wikipedia.org.

Ce sunt altcoins – definiție

Denumirea de „altcoin” este o combinație a două cuvinte: „alternativ” și „coin” („monedă”). Cu alte cuvinte, un altcoin este o monedă alternativă la o criptomonedă consacrată precum Bitcoin.

Altcoin-urile aparțin blockchain-urilor pentru care au fost proiectate în mod explicit, iar multe s-au desprins din Bitcoin și Ethereum, când dezvoltatorii au creat un nou blockchain dintr-un anumit lanț. După cum notează investopedia.com, aceste ramificări apar din diverse motive, cel mai adesea fiind vorba de grupuri de dezvoltatori nu sunt de acord cu alții și care aleg să părăsească un proiect pentru a-și crea propria monedă.

Multe altcoins servesc unor scopuri specifice în cadrul blockchain-urilor lor. De pildă, Ether este utilizat pentru plata taxelor de tranzacție în Ethereum. Alți dezvoltatori au creat ramificări din Bitcoin, cum ar fi Bitcoin Cash, tocmai pentru a concura moneda-mamă ca metodă de plată.

Categorii de altcoins: de la stablecoins la memecoins

În contextul discuției despre ce sunt altcoins trebuie menționat că există mai multe categorii de altcoins: token-uri folosite ca metodă de plată în cadrul unor ecosisteme, stablecoins, monede meme (memecoins), token-uri utilitare (acces la rețea), tokens de securitate sau tokene de guvernanță.

Stablecoins („monedele stabile”), de pildă, sunt concepute pentru a reduce volatilitatea tipică pentru criptomonede prin ancorarea valorii lor de un anumit activ, ca de exemplu de o monedă fiat precum dolarul american sau de un metal prețios precum aurul. Printre cele mai cunoscute stablecoins se numără Tether (USDT), USD Coin (USDC), TrueUSD (TUSD), Dai (DAI) sau Tether Gold (XAUt). Tether, de exemplu, este legată de dolarul american, fiind denominată la paritate cu acesta.

Memecoins, în schimb, se află la polul opus când vine vorba de volatilitate. Inspirate de meme-uri, tendințe virale și glume de pe internet, de personaje din desene sau opere de artă, dar și de personalități reale (precum președintele american Donald Trump, care și-a lansat propria monedă), memecoins sunt adesea extrem de volatile și determinate de trend-urile și agitația de pe rețelele sociale.

Printre cele mai populare memecoins se numără Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE), Official Trump (TRUMP), Bonk (BONK) sau Floki (FLOKI).

Ce sunt altcoins – exemple

Token-urile de plată sunt criptomonede concepute special pentru a fi utilizate ca mijloc de plată, funcționând ca o monedă descentralizată și transferabilă pe un blockchain. Spre deosebire de token-urile utilitare (utilizate pentru accesarea serviciilor) sau de securitate (ce reprezintă proprietatea într-un proiect), token-urile de plată nu sunt legate de servicii sau de investiții specifice, ci sunt utilizate pentru a facilita tranzacțiile, achizițiile și vânzările.

Printre cele mai cunoscute se numără Litecoin (LTC) și Ether (ETH), acestea fiind folosite în mod curent ca mijloace de plată.

Ce sunt altcoins – alte tipuri de criptomonede

Token-urile utilitare sunt folosite pentru a accesa diverse servicii. Exemple: Binance Coin (BNB) pentru reduceri, Chainlink (LINK) pentru servicii de date, Filecoin (FIL) pentru stocare, Basic Attention Token (BAT) pentru publicitate digitală.

Token-urile de guvernanță sunt criptomonede care le acordă deținătorilor drepturi de vot pentru a influența deciziile în cadrul unui proiect. Astfel, aceștia pot stabili direcția în care merge proiectul, pot lua hotărâri privind diverse actualizări de protocoale, structurile de taxe și gestionarea trezoreriei. Exemple populare includ Uniswap (UNI), Aave (AAVE), Maker (MKR), Compound (COMP) sau Arbitrum (ARB).

Token-urile de securitate sunt active digitale bazate pe blockchain, care reprezintă proprietatea asupra unor investiții tranzacționabile din lumea reală, cum ar fi acțiunile unor companii, proprietățile imobiliare sau creanțele. Spre deosebire de token-urile utilitare, ele sunt reglementate legal ca valori mobiliare, oferind deținătorilor drepturi precum dividende, împărțirea profitului sau putere de vot. Printre cele mai populare exemple se numără tZERO (acțiuni), Aspen Coin (imobiliare), Blockchain Capital (capital de risc) sau INX (datorii/capitaluri corporative).

