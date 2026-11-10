Ce se negociază la Abu Dhabi: Teritorii, garanții de securitate pentru Ucraina, o nouă arhitectură de securitate Europa-Rusia – Kremlinul, deschis la un armistițiu după propunerile SUA – Ce au pus americanii pe masă

Oficialii ruși și ucraineni s-au întâlnit marți la Abu Dhabi, timp de 5 ore, pentru primele negocieri trilaterale din februarie, mediate de SUA.

Negocierile se desfășoară pe două direcții. Un grup de lucru militar, condus de șeful trupelor americane din Europa, generalul Alexus Grynkewich, care discută cu delegațiile monitorizarea unui eventual armistițiu și aranjamentele de securitate post-război, domeniu în care s-au înregistrat progrese semnificative încă din runda de negocieri din februarie, ultima care a avut loc. Un al doilea grup, politic, abordează revendicările teritoriale, unde în februarie nu s-a înregistrat niciun progres.

În plus, potrivit agențiilor internaționale de presă, discuțiile de marți și miercuri au fost și sunt împărțite pe mai multe paliere. În primul rând, garanțiile de securitate pentru Ucraina, menite să fie acceptate de Rusia, cât și pe solicitările Kremlinului în condițiile în care se prefigurează o negociere mai amplă pentru o nouă arhitectură de securitate europeană post-război.

Această arhitectură va trebui să vizeze mecanisme concrete de dialog și dezescaladare a tensiunilor, în eventualitatea unei păci.

Conform negociatorilor SUA Steve Witkoff și Jared Kushner, Washingtonul susține că diferențele dintre cele două părți s-au redus.

Ucraina insistă asupra unor garanții de securitate și a unei ”păci durabile”, în timp ce Rusia cere ca discuțiile să pornească de la o nouă arhitectură de securitate europeană – poziție opusă celei exprimate de Comisia Europeană, care consideră că asemenea negocieri pot începe doar după un armistițiu în Ucraina.

În cadrul sesiunii introductive, Kushner le-a spus delegaților că contactele recente cu ambele părți au „identificat cu adevărat și au redus diferențele” și că partea americană are „câteva idei bune” privind modul în care acestea ar putea fi depășite.

După aproape 5 ani de război, Rusia rămâne împotmolită în Ucraina

Cel mai sensibil dosar continuă să fie cel al revendicărilor teritoriale, iar Rusia cere întreaga regiune Donbas, din care jumătate rămâne necucerită, și o redesenare în propriul interes a frontierelor regiunilor din est ale Ucrainei, populate în bună parte de ruși, în timp ce Kievul insistă ca teritoriul să fie împărțit după actuala linie de contact, adică linia frontului.

În paralel, SUA încearcă să deschidă o a treia direcție de negociere, între Europa și Rusia, pe această nouă arhitectură de securitate de pe continent. În plus, Moscova cere ca Ucraina să nu adere la NATO, în timp ce Kievul și negociatorii occidentali văd apartenența la UE drept una dintre garanțiile implicite de securitate care vor ajuta la reconstrucția și prosperitatea pe termen lung a Kievului.

De notat totodată că negociatorul american Jared Kushner a transmis săptămâna trecută că nicio țară nu va avea drept de veto asupra alegerilor suverane ale alteia, în timp ce formula „noii arhitecturi europene de securitate” e folosită des de Kremlin pentru a descrie reducerea prezenței NATO în statele de pe flancul estic și limitarea dimensiunii forțelor armate ucrainene, aspecte inacceptabile pentru Kiev și pentru aliații săi europeni.

Primele detalii din negocieri

Conform primelor informații apărute de la negocieri, părțile discută la Abu Dhabi mai multe formule care să apropie perspectiva unui acord de încetare a focului în Ucraina, iar Rusia ar manifesta o deschidere mai mare decât anterior față de ideea unui armistițiu, grație propunerilor americane. Rusia mai insistă și asupra absenței trupelor multinaționale din Ucraina, de exemplu trupele organizate sub egida Coaliției de Voință.

În plus, Rusia și Ucraina au căzut de acord, la Abu Dhabi, asupra unui „schimb de prizonieri pe scară largă în viitorul apropiat”, potrivit Europa Liberă Ucraina.

Primele detalii din negocieri:

Statele Unite au avansat o propunere privind redesenarea frontierelor regiunilor Donețk și Luhansk, astfel încât Rusia să poată revendica o victorie, în timp ce Ucraina și-ar păstra principalele orașe strategice.

SUA încearcă, de asemenea, să propună revenirea petrolului și gazelor rusești pe piața europeană, ca parte a unui posibil acord pentru obținerea unei încetări a focului.

Rusia insistă să nu existe trupe multinaționale în Ucraina, astfel că NATO propune garanții de securitate. Totuși, având în vedere o altă cerere a Moscovei – demilitarizarea armatei ucrainene –, este puțin probabil ca această formulă să fie acceptată.

Un element important este că Rusia pare a fi mai dispusă decât anterior să accepte o încetare a focului, posibil ca urmare a propunerilor formulate de SUA.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a descris prima zi a negocierilor trilaterale dintre Rusia, Statele Unite și Ucraina de la Abu Dhabi drept „foarte productivă”.

🇺🇸🇷🇺🇺🇦US Secretary of State Marco Rubio characterized the inaugural day of trilateral negotiations involving Russia, the United States, and Ukraine in Abu Dhabi as “very productive,” while noting that significant work remains. pic.twitter.com/N5zfy66dBV — Dame (@Thedametalk) November 10, 2026

Cum funcționează discuțiile de la Abu Dhabi. Două grupuri de lucru: unul militar, condus de generalul Grynkewich, și unul politic, pentru teritorii

Negocierile se desfășoară pe două direcții. Un grup de lucru militar, condus de șeful trupelor americane din Europa, generalul Alexus Grynkewich, care discută cu delegațiile monitorizarea unui eventual armistițiu și aranjamentele de securitate post-război, domeniu în care s-au înregistrat progrese semnificative încă din runda de negocieri din februarie, ultima care a avut loc.

Un al doilea grup, politic, abordează revendicările teritoriale, unde în februarie nu s-a înregistrat niciun progres.

Potrivit Axios, la nivel public, părțile nu și-au schimbat pozițiile. În privat, însă, oficialii americani au afirmat că ambele părți „au manifestat puțină flexibilitate” în ultimele săptămâni în problema teritorială.

Mediatorii americani sunt de altfel de părere că un acord asupra teritoriilor nu va fi posibil înainte de stabilirea garanțiilor de securitate.

În plus, SUA vor să deschidă și o a treia direcție de negocieri, între țările europene și Rusia, pentru crearea unor noi mecanisme de reducere a tensiunilor și de evitare a unor conflicte. Potrivit Axios, numeroase state europene privesc ideea cu suspiciune, temându-se că ar putea valida narațiunea Moscovei potrivit căreia Europa reprezintă o amenințare la adresa Rusiei și că rezultatul ar putea fi slăbirea NATO. Oficialii americani insistă că inițiativa nu va înlocui și nu va diminua rolul central al Alianței în protejarea Europei, iar Witkoff și Kushner speră ca Rusia să accepte includerea reprezentanților europeni în următoarea rundă de negocieri.

În ultimele două săptămâni, cei doi emisari au avut convorbiri telefonice zilnice, uneori de mai multe ori pe zi, cu oficiali ruși și ucraineni, iar după întâlnirile de la Abu Dhabi, Witkoff și Kushner ar putea merge la Moscova și la Kiev pentru discuții directe cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, potrivit unui oficial american.

„Există o șansă de a face progrese semnificative către un acord – încercam să reducem diferențele. Nu a fost ușor să aducem din nou părțile la masa negocierilor și, în calitate de mediatori, vedem semnale promițătoare”, a declarat un oficial american pentru Axios.

El a adăugat precizat că Witkoff și Kushner vor să folosească discuțiile pentru a „cristaliza” deciziile pe care Putin și Zelenski vor trebui să le ia.

Ideile aflate pe masă la Abu Dhabi. Garanții „similare articolelor 4 și 5”, reactivarea Consiliului NATO–Rusia și sancțiuni cu „snapback”

Într-o discuție de background cu jurnaliștii, oficialii americani au prezentat câteva dintre ideile aflate pe masă.

Potrivit relatărilor, Washingtonul a cerut Rusiei să accepte un aranjament care să ofere Ucrainei protecții similare celor prevăzute de articolele 4 și 5 ale Tratatului NATO. Orice angajament american va fi decis, în cele din urmă, de Donald Trump, a precizat un oficial, subliniind însă rolul Europei.

O altă idee vizează reactivarea Consiliului NATO–Rusia, mecanismul formal de dialog dintre Alianță și Moscova, ca modalitate de facilitare a discuțiilor dintre Europa și Rusia.

Oficialii americani au evocat și introducerea unei clauze de „snapback”, prin care sancțiunile împotriva Rusiei, odată ridicate, ar putea fi reintroduse automat dacă Moscova nu respectă un eventual armistițiu.

Conform jurnaliștilor care au relatat despre discuția de background, oficialii americani au recunoscut preocupările europene legate de cererile Rusiei, printre care se numără inclusiv retragerea prezenței NATO de pe flancul estic, dar au insistat că următorul pas este integrarea Europei în negocieri.

„Pentru a încheia războiul, trebuie să ai Europa la masă. Avem nevoie de mult mai multe discuții între Europa și Rusia”, a declarat un oficial american. Potrivit acestora, Rusia continuă să manifeste ostilitate față de europeni, pe care îi acuză că au blocat un acord anterior, la Istanbul, în 2022.

Mediatorii SUA nu se așteaptă de altfel la un acord la Abu Dhabi, iar obiectivul este clarificarea pozițiilor, identificarea diferențelor rămase și stabilirea unui cadru pentru negocierile ulterioare.

Totodată, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a subliniat la rândul său în debutul săptămânii că garanțiile pentru Ucraina trebuie să fie acceptabile și pentru Moscova.

„Nu există încă un plan concret privind forma pe care o vor avea acestea. Din câte înțeleg, au fost discutate concepte privind modul în care ar putea arăta garanțiile de securitate după conflict. Iar acest subiect apare permanent în presă pentru că, în opinia mea, va fi esențial pentru încheierea războiului. Ucraina trebuie să se simtă în siguranță după război. Și, desigur, trebuie să fie ceva cu care și Rusia să fie de acord – altfel nu va funcționa. Unii pot crede că facem exact contrariul. Dar, în realitate, aceste garanții de securitate vor fi esențiale pentru ca Ucraina să accepte orice acord. Și, ca să repet ceea ce este evident, și Rusia trebuie să fie de acord cu ele. De aceea aceste negocieri sunt atât de importante”, a declarat Rubio.

Prima zi: europenii acceptă să discute cu SUA arhitectura de securitate a continentului

În prima zi a negocierilor, reprezentanții europeni au convenit să analizeze împreună cu Statele Unite arhitectura generală de securitate a continentului, cu scopul de a reduce tensiunile dintre Rusia și aliații NATO, după cum a scris Politico.

Europa și SUA au emis luni două declarații aproape identice: una a emisarului american Steve Witkoff și cealaltă a Consiliului European, a Ucrainei și a partenerilor europeni, în care se arată că s-a convenit că este „esențial” să fie abordate „preocupările de securitate post-război” și să fie redus „riscul unui conflict” în regiune.

„Obiectivul comun este dezvoltarea unui cadru de securitate practic și bazat pe măsuri care se consolidează reciproc, care să întărească securitatea Ucrainei pe termen lung și să creeze încrederea necesară pentru a ajunge la o soluție negociată. Pe lângă accentul central pus pe o pace durabilă, discuțiile au vizat modul în care se poate construi pe baza instituțiilor și acordurilor europene de securitate existente după încheierea războiului din Ucraina”, se arată în cele două declarații.

Participanții au discutat „modalitățile prin care pot fi asigurate mecanisme solide pentru gestionarea riscurilor și evitarea unei escaladări periculoase” și „și-au reafirmat angajamentul pentru o arhitectură și aranjamente solide de securitate europeană post-război”, precizând că „un NATO puternic va rămâne elementul central al apărării colective euroatlantice”.

Discuțiile pregătitoare dintre europeni, ucraineni și echipa americană, care au avut loc marți dimineață, înaintea întâlnirii cu delegația rusă, au fost substanțiale, iar atmosfera a fost pozitivă, potrivit a doi oficiali citați de Politico.

Kushner: patru priorități și un dialog direct Rusia–Europa – SUA vor să depășească formatul trilateral și să ajungă la un cadru multilateral mai larg, care să implice Europa

Înaintea negocierilor, Jared Kushner a prezentat luni seară, într-o postare pe X, cele patru priorități ale echipei americane și a reluat ideea unui dialog direct între Rusia și Europa.

„Președintele Trump este hotărât să pună capăt acestui război îngrozitor, care a provocat pierderi uriașe de vieți omenești, distrugeri și suferință. Lucrăm intens pentru a găsi o soluție negociată care să poată aduce o pace durabilă și să creeze condițiile pentru o Ucraină suverană, sigură și prosperă, într-un mediu european de securitate mai stabil. Înainte de începerea celor două zile de negocieri trilaterale cu Ucraina și Rusia la Abu Dhabi, Steve Witkoff și cu mine ne vom întâlni cu partenerii noștri din Ucraina, UE, NATO, Germania, Franța, Marea Britanie și Italia, pentru a continua consultările și coordonarea strânsă pe care le-am desfășurat în ultimele săptămâni privind securitatea europeană și viitorul post-război al Ucrainei”, a scris Kushner.

„Acestea vor fi primele negocieri trilaterale din februarie. Pornind de la consultările separate pe care le-am avut cu ambele părți, obiectivul nostru este să aducem Ucraina și Rusia împreună pentru a discuta direct preocupările lor privind securitatea post-război, propunerile și posibilele soluții. Sperăm ca aceste discuții să identifice zone de convergență, să avanseze soluții practice și să creeze impuls pentru următoarea etapă a negocierilor. În cele din urmă, obținerea unei soluții cuprinzătoare și durabile va necesita și un dialog direct între Rusia și partenerii noștri europeni asupra aranjamentelor de securitate mai largi care îi afectează. Sperăm ca discuțiile de la Abu Dhabi să creeze condițiile pentru ca acest dialog să înceapă în viitorul apropiat, ca parte a unui proces multilateral mai larg”, a continuat el.

Kushner a enumerat apoi prioritățile Washingtonului.

„Activitatea noastră s-a concentrat asupra a patru priorități interconectate: încetarea luptelor, dezvoltarea unor garanții și aranjamente credibile de securitate post-război care să reducă riscul reluării conflictului, pregătirea unui plan economic și de prosperitate cuprinzător pentru Ucraina și avansarea unor măsuri umanitare care să reducă suferința și consecințele umane ale războiului. Împreună cu Ucraina, UE și alți parteneri europeni, lucrăm pentru a răspunde nevoilor fiscale și de reconstrucție considerabile ale Ucrainei după război, pentru a sprijini infrastructura critică, a atrage investiții private și a crea condițiile pentru creștere economică și autosuficiență pe termen lung. De asemenea, lucrăm cu părțile asupra unor importante probleme umanitare, inclusiv întoarcerea prizonierilor și a civililor, precum și asupra unor măsuri practice care să reducă suferința și costul uman al conflictului”, a transmis negociatorul american.

Ca într-un mesaj transmis săptămâna trecută, Kushner a insistat că noul cadru de securitate se va construi pe instituțiile existente și va respecta suveranitatea fiecărui stat.

„O parte importantă a acestui proces este încurajarea tuturor părților să înceapă să se gândească serios la ceea ce urmează după război. Prin discutarea securității post-război, a redresării economice și a mecanismelor necesare pentru prevenirea unui nou conflict, sperăm să mutăm accentul de la gestionarea războiului către construirea fundamentelor unei păci durabile. Acordurile și instituțiile europene de securitate existente constituie o bază importantă pentru această activitate. Dorim să construim pe ceea ce a funcționat, să identificăm unde mecanismele existente au avut deficiențe și ce îmbunătățiri practice sunt necesare pentru ca acestea să devină mai eficiente în viitor. Discuțiile noastre se vor concentra pe consultări mai solide, comunicații de criză fiabile, o mai mare transparență militară și măsuri reciproce pentru reducerea riscurilor de escaladare, cu respectarea deplină a suveranității și a dreptului independent de decizie al fiecărei țări”, a scris Kushner.

„Este un conflict extraordinar de dificil și de complex. Suntem conștienți de deciziile dificile care urmează și abordăm aceste discuții cu hotărâre și realism. Speranța noastră este să obținem progrese semnificative, să stabilim o cale practică înainte și să contribuim la crearea condițiilor pentru o pace durabilă”, și-a încheiat acesta mesajul.

Cine reprezintă Europa la Abu Dhabi. Italia intră în formatul E4, după scrisoarea lui Meloni

Europenii sunt prezenți la Abu Dhabi în formatul folosit anterior la Miami, extins de această dată la Italia, deci E4 în loc de E3. Contingentul european include consilierii pentru securitate națională ai Franței, Marii Britanii, Germaniei și Italiei, alături de oficiali de rang înalt din NATO, Comisia Europeană și Consiliul European, potrivit Politico.

Germania este reprezentată de Günter Sautter, consilierul cancelarului Friedrich Merz pentru politică externă și securitate. Sautter coordonează și „Formatul Berlin”, care reunește Ucraina, E3 și alte state europene, precum Italia, Polonia și țările nordice, alături de NATO, UE și Canada, și susține principiul că nu poate exista nicio discuție privind arhitectura de securitate europeană înainte ca Rusia să accepte o încetare a focului.

Franța l-a trimis pe Emmanuel Bonne, principalul consilier diplomatic al lui Emmanuel Macron, iar Marea Britanie pe consilierul pentru securitate națională Jonathan Powell, cunoscut pentru rolul său în procesul de pace din Irlanda de Nord și considerat una dintre principalele legături ale Londrei cu Washingtonul, cu o relație apropiată cu Steve Witkoff.

Italia este reprezentată de Fabrizio Saggio, consilierul diplomatic al premierului Giorgia Meloni. Includerea Italiei și a reprezentanților UE vine după scrisoarea trimisă săptămâna trecută de Meloni președintelui Consiliului European, António Costa, în care aceasta critica fragmentarea formatelor de negociere și cerea să se stabilească „o dată pentru totdeauna cine stă la masa negocierilor în numele Uniunii Europene și cu ce mandat”. „Nu cer un loc pentru Italia în acest format sau în altul”, scria atunci Meloni. Italia a obținut însă un loc la Abu Dhabi.

Comisia Europeană este reprezentată de Bjoern Seibert, șeful de cabinet al Ursulei von der Leyen, care a participat și la rundele anterioare de la Miami și Oslo, iar Consiliul European de Anna-Maria Boura, principalul consilier de politică externă al lui António Costa. Prezența ei marchează revenirea Consiliului European în negocieri, după ce cabinetul lui Costa nu a participat la rundele precedente.

NATO, care nu are un rol formal în negocierea unui acord de pace, este reprezentată de Geoffrey van Leeuwen, șeful de cabinet al secretarului general Mark Rutte. Sarcina lui va fi în primul rând „să observe, să raporteze” și să se asigure că „NATO știe ce se discută”, mai ales atunci când discuțiile ating subiecte care privesc Alianța, precum mișcările de trupe, garanțiile de securitate sau eventuala aderare a Ucrainei.

Europenii nu erau programați să participe direct în sala în care au loc negocierile principale, Kremlinul opunându-se în mod repetat prezenței lor la discuțiile trilaterale. Ei vor fi informați separat, iar formatul va fi „stabilit pe măsură ce negocierile avansează”, potrivit unui oficial german citat de Politico.

Ce vrea Ucraina: un acord pentru Marea Neagră, un armistițiu energetic și un summit Trump–Putin–Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis că Ucraina va avea formate separate de discuții cu partenerii europeni la Abu Dhabi.

„Toate trebuie să servească unui singur scop: apropierea unei păci reale. La întâlnirile de la Abu Dhabi, echipa noastră va propune măsuri de dezescaladare și trebuie să existe o înțelegere privind modul în care poate fi organizată o reuniune trilaterală la nivel de lideri, pentru a pune capăt acestui război în mod echitabil și real. Avem nevoie de pace. Avem nevoie de garanții de securitate. Avem nevoie de resurse reale pentru reconstrucția Ucrainei după război”, a declarat Zelenski.

Oficialii ucraineni au indicat trei priorități pentru negocieri:

1. un acord pentru reducerea tensiunilor în Marea Neagră și permiterea exporturilor de cereale,

2. un armistițiu în ceea ce privește atacurile asupra centralelor electrice ucrainene și asupra rafinăriilor rusești, înainte de iarnă, precum și

3. organizarea unui summit trilateral Trump–Putin–Zelenski, posibil în marja summitului G20 de la Miami, de luna viitoare.

De notat și faptul că șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, a declarat în discursul de deschidere că Kievul se concentrează pe obținerea unor garanții de securitate și a unei păci durabile. În același timp, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a spus marți, de la Moscova, că Kremlinul preferă negocierea unui cadru mai larg de securitate europeană înainte de abordarea detaliilor concrete ale războiului.

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