Ce resurse are Iranul. Gaze, țiței, uraniu, metale

În acest articol vom detalia ce resurse are Iranul, de la gaze naturale și țiței, la rezervele de uraniu și diverse alte metale.

Ce rezerve de gaze naturale are Iranul

Iranul are unele dintre cele mai mari rezerve de gaze naturale din lume, situându-se pe locul doi la nivel mondial, țara fiind depășită doar de Rusia. Astfel, statul din Golful Persic deține circa 34 de trilioane de metri cubi de gaze naturale (față de cele 47 de trilioane ale Rusiei).

Iranul deține peste 16% din rezervele totale de gaze naturale dovedite la nivel mondial, se arată în „Buletinul statistic anual” publicat de OPEC în 2025.

Cele mai importante exploatări de gaze naturale ale Iranului sunt cele din Golful Persic, și în special zăcământul South Pars/North Dome. Acesta este, de departe, cel mai mare câmp gazifer din lume, proprietatea asupra sa fiind împărțită între Iran și Qatar.

Ce resurse are Iranul – rezervele de petrol

În ceea ce privește țițeiul, cel mai recent raport al OPEC arată că statul islamic avea în anul 2024 rezerve de țiței de 208,6 miliarde de barili, fiind depășit doar de Venezuela (cu peste 303 de miliarde de barili) și de Arabia Saudită (cu peste 267 de miliarde de barili).

Așadar, Iranul se află pe locul 3 la nivel mondial în privința rezervelor de țiței, acestea reprezentând circa 13% din rezervele globale de petrol brut.

În 2024, republica teocratică avea 117 platforme petroliere active atât onshore (pe uscat), cât și offshore (în larg). Spre deosebire de exploatările ce vizează gazul natural, cele mai importante exploatări de țiței din Iran se desfășoară pe continent, și în special în sud-vestul țării, în provincia Khuzestan, unde se află și cel mai mare câmp petrolifer din țară (zăcământul Ahvaz, cu rezerve de circa 65 de miliarde de barili).

Ce resurse are Iranul – uraniu

Potrivit raportului „Uraniu 2024: Resurse, producție și cerere”, publicat în parteneriat de Nuclear Energy Agency și International Atomic Energy Agency, Iranul avea la data de 1 ianuarie 2023 în jur de 9.900 de tone de uraniu, din care recuperabile erau 7.400 de tone de uraniu (ce pot fi extrase la un cost de maximum 130 de dolari/kgU).

Acestora li se adaugă resurse de circa 48.100 de tone de uraniu prognozate (speculative), care încă nu au fost descoperite, dar cu privire la care specialiștii se așteaptă să existe (pe baza cunoștințelor geologice despre zăcăminte).

Ce rezerve de metale și minereuri are Iranul

În contextul discuției despre ce resurse are Iranul, trebuie menționat că statul islamic deține rezerve impresionante de metale și diverse minereuri, ce sunt utilizate în numeroase industrii. Potrivit Wikipedia.org, Iranul deține circa 70 de tipuri de minereuri (37 de miliarde de tone de rezerve dovedite și 57 de miliarde de tone de rezerve potențiale).

Printre cele mai exploatate metale în Iran se numără fierul, statul islamic urcând semnificativ în clasamentul mondial în ultimii ani la producția de minereu de fier. De pildă, dacă în 2019 Iranul se afla pe locul 11, acum se află pe locul 6 în top, cu o producție de circa 90 de milioane de tone de minereu de fier utilizabil în anul 2024.

Alte metale exploatate intens în Iran sunt:

Cupru. Iranul este un jucător major în industria cuprului, având rezerve dovedite de 2,6 miliarde de tone. În 2024, producția de cupru a Iranului a depășit 300.000 de tone, plasându-se pe locul 15 la nivel mondial. Complexul minier Sarcheshmeh din provincia Kerman conține unul dintre cele mai mari zăcăminte de cupru din lume.

Zinc și plumb. Iranul deține rezerve dovedite de peste 220 de milioane de tone de minereu de zinc și plumb. Producția anuală la nivelul anului 2023 a fost de circa 235.000 de tone de zinc. Cele mai importante exploatări sunt cele de la minele Angouran and Mehdiabad, ce produc atât pentru acoperirea cererii interne, cât și pentru piețele internaționale, în principal pentru China.

Ce resurse are Iranul – alte metale și minereuri

În afară de fier, zinc și cupru, ce reprezintă pilonii principali ai industriei metalifere iraniene, statul produce și: bauxită (inclusiv aluminiu + alumină), molibden, antimoniu, aur, cromit, titan, mangan, crom.

De asemenea, dincolo de metale, Iranul exploatează și minerale industriale (ghips, sare, barit), roci sedimentare (calcar), cărbune, nisip și pietriș.

Foto: nedu503 / Tyna_Janoch / pixabay.com

