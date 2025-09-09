Ce randament au ETF-urile. Explicații și listă cu exemple

ETF-urile, adică fondurile tranzacționate la bursă, reprezintă una dintre formele de investiții preferate de persoanele care doresc să obțină randamente mai bune decât dobânzile de la depozitele bancare sau decât cele oferite de titlurile de stat. Chiar dacă au un risc mai ridicat decât acestea din urmă, ETF-urile pot fi mai puțin riscante decât alte investiții, cum ar fi criptomonedele. În acest articol detaliem ce randament au ETF-urile și oferim câteva exemple.

Cum se măsoară randamentul unui ETF

Există diferite metode pentru a măsura randamentul unui ETF. Una dintre cele mai utilizate metode este randamentul de la începutul anului (YTD – Year-To-Date). Randamentul de la începutul anului este un indicator al performanței unei investiții pe parcursul anului curent, calculat de la data de 1 ianuarie până la data curentă.

În cazul unui ETF, randamentul de la începutul anului (YTD) se referă la rentabilitatea (rata profitului) generată de o investiție în ETF-ul respectiv de la începutul anului calendaristic curent (1 ianuarie) până la data prezentă.

Randamentul se calculează prin compararea valorii ETF-ului la data curentă cu valoarea sa de la începutul anului. Diferența dintre valoarea curentă și valoarea de la începutul anului reprezintă profitul sau pierderea generată de ETF-ul respectiv.

Ce randament au ETF-urile și cum se măsoară acesta

Pentru a calcula randamentul, profitul (sau pierderea) se împarte la valoarea inițială de la începutul anului, iar apoi se înmulțește cu 100 pentru a-l exprima ca procent.

De pildă, dacă valoarea inițială a unei investiții într-un ETF (a acțiunilor/unităților de fond deținute la ETF-ul respectiv) era la 1 ianuarie de 10.000 de RON, iar la data de 9 septembrie valoarea era de 12.000 de RON, înseamnă că ETF-ul are un randament de +20%.

Calculul este următorul: ((12.000 RON – 10.000 RON ) / 10.000 RON) x 100 = 20%. Prin urmare, ETF-ul din exemplul nostru are un randament YTD de +20% pentru anul curent.

Cum variază randamentul ETF-urilor

ETF-urile pot avea randamente extrem de diverse, neexistând un randament standard. În vreme ce unele fonduri tranzacționate la bursă au randamente de o singură cifră, altele pot avea randamente de ordinul zecilor de procente pe an.

Spre exemplu, ETF-urile care investesc în sectoare în creștere, cum ar fi blockchain, inteligența artificială sau companiile de tehnologie, pot avea randamente mai mari comparativ cu ETF-urile care se concentrează pe sectoare clasice, mai stabile, cum ar fi sectorul bancar, bunurile de larg consum sau imobiliarele.

Ce randament au ETF-urile în funcție de tipul fondului

De asemenea, ETF-urile care urmăresc indici bursieri precum S&P 500 au un randament apropiat de cel al indicelui respectiv (minus costurile de administrare precum comisioanele etc).

Pe de altă parte, ETF-urile care au randamente foarte mari prezintă și o volatilitate mai mare, iar investiția în astfel de fonduri este mai riscantă. Așadar, investitorii nu ar trebui să piardă din vedere că randamentul unui ETF poate fi pozitiv, însă performanța sa poate fi și negativă, dacă sectorul economic sau piața pe care o urmărește înregistrează pierderi.

randament au ETF-urile” class=”wp-image-607701″/> Foto: viarami / pixabay.com

Ce randament au ETF-urile de la BVB

ETF-ul BET Patria-Tradeville, care se tranzacționează pe Piața Reglementată de la Bursa de Valori București, și care replică indicele BET, a avut în anul 2025 o performanță de +28,77%, conform patriafonduri.ro. În ultimele 365 de zile, randamentul său a fost de +23,65%.

ETF-ul Energie Patria-Tradeville, tranzacționat tot pe Piața Principală de la BVB, și care replică indicele BET-NG al BVB dedicat sectorului de energie și utilități aferente, a avut în anul 2025 o performanță de +30,33%, arată datele publicate pe patriafonduri.ro. În ultimele 365 de zile, fondul a avut o performanță de +27,12%.

Ce randament au ETF-urile – exemple

Iată, mai jos, o listă cu câteva dintre ETF-urile care au unele dintre cele mai bune randamente YTD la ora actuală, potrivit platformei ETF Database:

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN, randament 426,05%

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares, 111,07%

iShares MSCI Global Gold Miners ETF, 106,18%

iShares MSCI Global Silver Miners ETF, 102,54%

VanEck Junior Gold Miners ETF, 102,06%

GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF, 92,53%

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF, 76,98%

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares, 76,06%

iShares MSCI Poland ETF, 60,28%

Ce randament au ETF-urile – listă de exemple

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF, 58,73%

Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3x Shares, 58,70%

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares, 56,84%

iShares MSCI Spain ETF, 56,55%

VanEck Vietnam ETF, 56,53%

Global X Disruptive Materials ETF, 54,88%

iShares MSCI China Small-Cap ETF, 54,57%

Global X Uranium ETF, 52,09%

STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF, 51,97%

abrdn Physical Platinum Shares ETF, 51,91%

iShares MSCI Austria ETF, 51,55%

Sprott Junior Copper Miners ETF, 51,33%

Ce randament au ETF-urile – listă

VanEck Uranium and Nuclear ETF, 48,40%

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF, 48,14%

VanEck Africa Index ETF, 47,58%

ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF, 47,17%

ARK Next Generation Internet ETF, 46,38%

Sprott Critical Materials ETF , 45,79%

iShares MSCI South Korea ETF, 45,79%

Foto: viarami / Kredite / pixabay.com

Dacă acest articol despre ce randament au ETF-urile vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:



ETC-uri de aur. Ghid cu explicații și 21 de exemple

Ce sunt ETC-urile și cum funcționează. Ghid cu exemple

ETF-uri de aur. TOP 8 fonduri cu active peste 1 miliard $

ETF-uri de energie. Exemple de la BVB și din piața globală

ETF-uri cu dividende. 6 exemple și ghid cu explicații

ETF-uri cu acumulare. Listă cu 11 fonduri tranzacționate la bursă

Diferența dintre ETF-uri și ETC-uri. Ghid cu explicații