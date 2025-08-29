Ce poți face cu punctele Revolut. Mile aeriene, vacanțe, reduceri

În acest articol detaliem ce poți face cu punctele Revolut, cum le poți obține și în ce tipuri de beneficii le poți converti.

Ce este programul de puncte Revolut și cine este eligibil

Puncte Revolut este un program de loialitate prin care utilizatorii pot primi, deține și revendica puncte (denumite și Puncte Revolut). Odată ce utilizatorii s-au înscris în program, evidența punctelor pe care le câștigă este ținută automat, în aplicație fiind afișat soldul acestora.

Programul Puncte Revolut este disponibil doar pentru deținătorii unui cont de plăți la Revolut. Dacă îți închizi contul de plăți, soldul de Puncte Revolut se va pierde și nu vei putea primi o rambursare pentru Punctele Revolut achiziționate.

Ce sunt punctele Revolut

Punctele Revolut sunt puncte de loialitate. Ele nu sunt o formă de bani sau monedă și nu pot fi schimbate în bani sau monedă. Punctele pot fi folosite doar în acord cu regulamentul Revolut.

De asemenea, este important de înțeles că programul Puncte Revolut nu constituie un serviciu de plată sau un mijloc de plată.

Ce poți face cu punctele Revolut și cum le poți primi

Programul Puncte Revolut îți permite să primești puncte în următoarele moduri:

prin finalizarea unei acțiuni în urma căreia se câștigă puncte;

prin preschimbarea unui alt element în puncte;

prin transferul de puncte din alt program de loialitate;

prin alte activități de primire de puncte.

În cazul în care o activitate de primire de puncte impune să faci o achiziție din contul tău de Revolut, achiziția trebuie să fie o achiziție reală de bunuri sau servicii pentru a fi eligibilă pentru puncte. De exemplu, achizițiile care sunt tranzacții cu numerar sau cu echivalent de numerar (de exemplu, servicii financiare, inclusiv în criptomonedă, retrageri de numerar sau transferuri de plăți) nu sunt achiziții de bunuri sau servicii și nu sunt eligibile.

Ce poți face cu punctele Revolut și câte poți obține

În esență, programul Revolut îți permite ca, pentru fiecare cheltuială eligibilă de 5 lei, realizată cu cardul Revolut, să obții până la 1 punct.

Utilizatorii își pot activa rotunjirea mărunțișului pentru a câștiga și mai multe puncte.

De asemenea, ei pot aduna până la 2 puncte per cheltuială de 5 lei la rezervarea unui sejur sau a unei activități sau până la 20 de puncte per cheltuială de 5 lei prin magazinele Revolut.

Ce poți face cu punctele Revolut și în ce le poți transforma

Punctele acumulate în cont pot fi transformate în:

mile aeriene la companii aeriene de top precum KLM, British Airways și Air France (conversia este de 1:1, ceea ce înseamnă că pentru 10 puncte Revolut primești 10 mile aeriene, pentru 50 de puncte primești 50 de mile aeriene etc);

reduceri la sejururi la peste 2 milioane de proprietăți și alte beneficii de călătorie;

reduceri la peste 300.000 de activități (de la alpinism până la restaurante de lux etc);

reduceri la cumpărături (pentru a beneficia de reduceri, utilizatorii trebuie să cumpere de la comercianții participanți, să apese pe Revolut Pay la checkout și să folosească Punctele Revolut).

Cât timp sunt valabile punctele Revolut

În contextul discuției despre ce poți face cu punctele Revolut, este important de menționat că toate punctele sunt valabile timp de 3 ani de la primire. După acest interval, punctele expiră definitiv și nu mai pot fi revendicate.

Punctele Revolut și politica de comisioane

Nu există comisioane pentru înscrierea în program, pentru activitățile de primire de puncte sau pentru deținerea de puncte.

Însă pot exista comisioane pentru anumite activități de revendicare de puncte. În cazul în care se aplică aceste comisioane, ele vor fi afișate în termenii și instrucțiunile Activităților de revendicare de puncte și în aplicație, precum și pe pagina de comisioane a Revolut.

Ce poți face cu punctele Revolut și ce este caracteristica Mărunțiș

Mărunțiș în Puncte Revolut este o activitate de primire de puncte. Mai exact, este o caracteristică opțională, în care utilizatorii pot să aleagă să rotunjească orice tranzacție cu cardul la următorul număr întreg și să schimbe diferența în puncte.

De exemplu, dacă tranzacția cu cardul a avut valoarea de 5,60 EUR, aceasta se va rotunji la 6,00 EUR, iar 0,40 EUR vor fi preschimbați în puncte sau echivalentul în altă monedă. Cursul de schimb pentru Mărunțiș în Puncte Revolut este de 0,02 EUR.

Foto: JESHOOTS-com / pixabay.com / revolut.com

