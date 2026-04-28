Ce poți face cu Gemini. 7 funcții ale asistentului AI de la Google

În acest ghid vom detalia ce poți face cu Gemini, asistentul AI și totodată chatbotul cu inteligență artificială generativă creat de Google.

Gemini poate fi folosit pentru a duce la îndeplinire numeroase sarcini și activități, de la redactarea de text la generarea de imagini și de clipuri video.

Ce este Gemini

Cunoscut sub numele anterior de Bard, Gemini este un chatbot și asistent virtual bazat pe inteligență artificială generativă, dezvoltat de compania americană Google. Gemini este susținut de familia de modele lingvistice mari (LLM) omonimă.

Potrivit Wikipedia.org, arhitectura Gemini este antrenată nativ pe mai multe tipuri de date, ceea ce le permite modelelor să proceseze și să genereze text, cod de programare, imagini, conținut audio și video.

Ce poți face cu Gemini – exemple

1. Scrierea de texte și generarea de conținut

Gemini poate fi folosit pentru a scrie diverse tipuri de texte, de la e-mailuri și postări pentru blog ori pentru rețelele sociale la texte mai lungi precum eseuri, povești, articole de presă etc.

Totodată, precum alți asistenți AI, și Gemini poate fi utilizat pentru a verifica și corecta un text din punct de vedere gramatical, dar și pentru a ajusta tonul unei scrieri. Asistentul creat de Google poate să conceapă texte în diferite stiluri și formate.

2. Generarea de rezumate

Alături de redactarea de texte noi, Gemini poate să parcurgă textele introduse de utilizator, să le analizeze și să le rezume. Poate condensa documente, rapoarte, articole etc.

Ce poți face cu Gemini – imagini

3. Generarea de imagini

Gemini poate să creeze imagini noi pornind de la descrieri sau promp-uri primite sub formă de text. De asemenea, asistentul AI poate fi utilizat pentru a analiza diverse fotografii, ilustrații sau imagini: poate identifica obiective din poze, poate analiza scrisul de mână din diverse documente și poate descrie scene din imagini.

Pentru a genera imagini, Gemini folosește Nano Banana, un model cu inteligență artificială care generează și editează imagini în cadrul ecosistemului Gemini. Numele oficial al acestui model este Gemini 3 Flash Image și este capabil de mai multe tipuri de procesări vizuale:

Text-to-Image: Generează imagini de la zero pe baza unei descrieri scrise.

Image Editing: Poate modifica/edita o imagine existentă folosind instrucțiuni text (de exemplu: „șterge pisica din imagine”).

Compoziție și stil: Poate combina elemente din mai multe imagini sau poate aplica stilul unei imagini peste conținutul alteia.

După cum se arată pe site-ul Google, cu Nano Banana utilizatorii pot să se inspire pentru designul unei sigle, pot să exploreze diverse stiluri sau să creeze rapid imagini. După generare, utilizatorii pot să descarce imaginile respective sau să le trimită altora.

Ce poți face cu Gemini – clipuri video

4. Generarea de conținut video și audio

Cu modelul Veo, ce este integrat în Gemini, utilizatorii pot să creeze videoclipuri cu sunet și clipuri scurte de până la 8 secunde, inclusiv videoclipuri verticale optimizate pentru mobil și pentru rețelele sociale.

De exemplu, abonații (funcția video este disponibilă numai în cadrul abonamentelor plătite) pot încărca diferite imagini și pot crea clipuri, pot aduce la viață diverse personaje sau pot crea meme-uri.

Generarea videoclipurilor este disponibilă pentru utilizatorii cu vârsta de peste 18 ani cu un plan Google AI Plus, Pro sau Ultra, în toate limbile și pe toate piețele în care este disponibilă aplicația Gemini. De asemenea, generarea de video este disponibilă și în aplicația mobilă Gemini.

Foto: Pexels / pixabay.com

Ce sarcini pot fi realizate cu Gemini

5. Integrarea Gemini cu Google

În contextul discuției despre ce poți face Gemini trebuie menționat că, așa cum Microsoft Copilot este integrat cu aplicațiile din Windows (Word, Excel, Teams, Outlook), Gemini este integrat cu ecosistemul Google, ceea ce îl face foarte util pentru utilizatorii care folosesc în mod curent aplicațiile Google.

Astfel, Gemini se poate conecta la Gmail, Drive și Google Docs, iar utilizatorii pot să caute, să rezume și să găsească informații în e-mailuri și în documente. La fel de utilă este și integrarea Gemini cu Google Maps, care le permite internauților să găsească locații, să planifice călătorii și să creeze itinerarii.

Gemini este integrat și cu Google Foto (utilizatorii pot găsi și organiza fotografii), cu funcția Search (căutare pe web), cu YouTube (pentru căutarea de videoclipuri), precum și cu Calendarul Google (ceea ce permite gestionarea programului și setarea de memento-uri).

Ce poți face cu Gemini – programare

6. Scriere de cod

Asistentul AI creat de Google poate fi folosit și pentru a scrie cod în diverse limbaje de programare (Python, Java, C++, Go etc). Totodată, Gemini poate fi utilizat nu doar pentru a scrie cod, ci și pentru a verifica și a identifica bug-urile (erorile) din codul existent.

Gemini poate să lucreze cu seturi și volume mari de date și poate genera vizualizări și grafice pornind de la acestea. Mai precis, Gemini Pro poate să înțeleagă și să analizeze cărți întregi, rapoarte complexe și multe altele, cu încărcări de până la 1.500 de pagini sau 30.000 de linii de cod odată, se arată pe site-ul Google.

7. Sarcini complexe

Asistentul AI de la Google are funcții avansate și poate fi utilizat pentru a automatiza sarcini web precum rezervarea sau cumpărarea de bilete, trimiterea de mesaje, efectuarea de apeluri, controlarea unor dispozitive inteligente (de tip smart home devices), rezumarea unor pagini web sau traducerea din diverse limbi (la ora actuală, Gemini este disponibil în 46 de limbi).

