Ce poți face cu Claude. 6 exemple de funcționalități

În acest articol vom detalia ce poți face cu Claude, chatbotul-asistent AI creat de laboratorul de afaceri și cercetare Anthropic, ce a fost fondat de foști angajați ai OpenAI (compania ce a lansat ChatGPT, primul chatbot inteligent).

Care sunt funcțiile principale ale lui Claude

1. Redactarea de texte și prezentări

Asistentul AI poate redacta o mare varietate de texte pornind de la un prompt, inclusiv texte în anumite stiluri sau cu un anumit ton. Astfel, Claude poate scrie texte de business (e-mail-uri, rapoarte, propuneri, prezentări, CV-uri, scrisori de intenție, contracte, documente formale, comunicate de presă), articole de presă (știri, analize, articole SEO), ficțiune (povești, nuvele, poezie, scenarii, dialoguri), conținut digital sau de marketing (articole de blog, postări pentru rețelele sociale, descrieri de produse, reclame, sloganuri, newsletter-uri), conținut academic și educațional (eseuri, rezumate, sinteze, materiale didactice, explicații ale unor concepte complexe), discursuri și prezentări orale etc.

Dincolo de generarea de text în aplicație, Claude poate și să genereze documente și prezentări în diverse formate, inclusiv text simplu (.txt), Word (.docx; cu tabele, titluri etc), PDF (.pdf), Excel (.xlsx; tabele, foi de calcul etc), PowerPoint (.pptx; prezentări cu slide-uri).

2. Analiză de text, organizare de informații

Dincolo de redactarea propriu-zisă de texte, Claude poate înțelege contextul unei conversații, poate raționa și poate analiza texte complexe, în funcție de cerințele utilizatorilor. De exemplu, el poate să realizeze corecturi gramaticale și stilistice, să reformuleze, să organizeze și să structureze informații.

3. Traduceri

Chatbotul Anthropic cunoaște în jur de 50 de limbi, cu niveluri variabile de competență. Este foarte bun în limbile vorbite pe scară largă, precum engleză, franceză, spaniolă, germană, italiană, portugheză, rusă, chineză, japoneză, coreeană, arabă, hindi, dar și în română, olandeză sau poloneză.

Claude poate face traduceri tipice dintr-o limbă în alta, dar și traduceri literare (pentru texte creative, poezie, proză, unde contează și stilul, nu doar sensul), traduceri tehnice (documente juridice, medicale, IT, financiare etc), traduceri adaptate la diverse contexte și culturi locale etc. De asemenea, poate fi folosit pentru a revizui, corecta și îmbunătăți traduceri existente sau pentru a detecta limba în care este scris un text.

Totuși, e important de știut că chatbotul nu este un traducător autorizat, iar pentru documente oficiale (contracte, acte legale etc), este recomandată folosirea unui traducător uman certificat. Pentru limbile mai rare sau dialecte regionale, calitatea traducerilor poate fi mai slabă.

4. Căutarea de informații, răspuns la întrebări

Precum restul chatboților, și Claude poate fi folosit pentru a găsi anumite informații, link-uri sau surse pe internet, oferind informațiile căutate sub diverse forme (text simplu, liste, tabele, documente în diverse formate, link-uri directe etc).

5. Instrument didactic

Claude poate fi utilizat cu succes în procesul educațional, atât de către elevi și studenți, cât și de profesori și educatori. Elevii îl pot folosi pentru explicarea conceptelor abstracte sau complexe (cu exemple și analogii), pentru meditații personalizate (clarificarea unor nelămuriri) sau pentru verificarea temelor (instrumentul poate analiza rezolvarea unor exerciții și poate oferi feedback constructiv).

Totodată, elevii se pot pregăti pentru examene cu teste practice și întrebări de tip grilă compuse de Claude sau îl pot folosi pentru rezvolvarea problemelor la matematică, informatică, fizică, chimie etc. deoarece asistentul AI poate explica toți pașii incluși în rezolvare.

Claude acoperă, practic, toate materiile și disciplinele școlare, inclusiv matematică, științe (fizică, chimie, biologie etc), literatură, istorie, geografie, informatică, limbi străine, filozofie, economie sau arte.

Pentru profesori și educatori, Claude poate crea materiale didactice (fișe de lucru, teste, planuri de lecție), poate genera exerciții și poate adapta conținutul pentru elevi cu nevoi diferite. În plus, chatbotul le poate da cadrelor didactice idei de activități pentru clasă (jocuri, quiz-uri, provocări etc) și îi poate sprijini prin redactarea de documente școlare (rapoarte, caracterizări, programe).

6. Scriere de cod

Asistentul AI creat de Anthropic poate să scrie cod în majoritatea limbajelor de uz general, inclusiv Python, Java, C, C++, C#, Go, Rust, Swift, Kotlin, Scala, R, Julia, Dart, Lua, Haskell, Erlang, Elixir, F#, OCaml, Clojure, Groovy, Nim, Crystal, Zig sau V.

Pentru limbajele populare (de exemplu Python, JavaScript, Java, C++) nivelul este foarte bun. Claude cunoaște și majoritatea framework-urilor și librăriilor majore asociate acestor limbaje (React, Django, Spring, TensorFlow etc.).

În afară de generarea de cod, Claude poate fi utilizat și pentru verificare (pentru a găsi erorile din liniile de cod) sau pentru a explica un cod existent.

Printre abilitățile lui Claude se numără crearea de site-uri, magazine online, aplicații web, iOS și Android, dashboard-uri, panouri de administrare, realizarea de automatizări, interfețe mobile, procesarea de fișiere, configurarea de servere cloud etc.

Ce nu poate face Claude

În contextul discuției despre ce poți face cu Claude trebuie menționat că, în prezent, chatbotul nu poate să genereze imagini precum ChatGPT, de exemplu, și nici nu are capacitatea de procesare nativă audio și video. Așadar, Claude nu are o voce și nu poate genera sunet în interfața claude.ai. Cu alte cuvinte, el este un asistent text-based, deci comunicarea se face prin scris.

Totuși, deși nu poate genera imagini, Claude poate să creeze grafice, ilustrații SVG (Scalable Vector Graphics), forme, diagrame, tabele sau fișiere Excel.

