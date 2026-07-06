Complexul Energetic Oltenia dă în judecată Ministerul Energiei – revendică 900 mil. lei promise ca majorare de capital, de către Guvernul Ciucă

Complexul Energetic Oltenia a dat în judecată Ministerul Energiei pentru obținerea unei sume de aproape 900 de milioane de lei, pe care guvernanții au promis-o companiei, în urmă cu patru ani, sub forma unei majorări de capital, relatează EuropaFM.

Fără acești bani, compania va intra în colaps financiar, arată compania, în sesizarea instanței, plângere ce are ca obiect „obligatia de a face efectuare varsaminte pentru majorare capital social”.

Prin ordonanță de urgență, Cabinetul Nicolae Ciucă a decis, în martie 2022, majorarea capitalului social al Complexului Energetic Oltenia cu un aport în numerar de aproape 900 de milioane de lei.

Banii urmau să intre în conturile companiei la începutul anului 2023. Cum suma nu a fost virată, compania a somat Ministerul Energiei, acționarul CEO, să efectueze plata. Nici până în prezent banii nu au ajuns în conturi.

Cu acești bani, compania energetică urma să cumpere certificatele de emisii de carbon, măsură obligatorie pentru exploatarea cărbunelui. Statul nu a achitat nici măcar un leu din angajamentul asumat, motiv pentru care Complexul Energetic Oltenia a acționat în instanță statul român, prin Ministerul Energiei, folosind procedura ordonanței de plată.

Dosarul, deschis anul trecut, se judecă la Tribunalul București, iar judecătorii urmează să se pronunțe în câteva zile asupra acestei cauze.

Conținutul OUG

Art. 4 al OUG 21 din 10 martie 2022, menționează: „se aprobă participarea statului prin Ministerul Energiei la majorarea capitalului social al Societății prin aport în numerar, cu suma reprezentând echivalentul în lei a 180 milioane euro”.

Alte promisiuni din OUG 21:

transfer nerambursabil – grant pentru finanțarea achiziției de certificate de gaze cu emisii de efect de seră

împrumut cu garanție de stat

aport la capitalul social al Societății

împrumut reprezentând ajutor de salvare, în valoare de 251.046,025 mii euro, acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare, , care se transformă în grant începând cu data autorizării ajutorului de restructurare de către Comisia Europeană

garantarea, pe o perioadă de 9 ani, în numele și contul statului, la solicitarea Societății, unul sau mai multe împrumuturi contractate de aceasta, în limita sumei de 195,8 milioane euro, cu titlu de ajutor de stat.

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