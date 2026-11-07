Ce negociază Trump cu Putin, dincolo de Ucraina – securitatea Europei. Kushner, asigurări pentru europeni înaintea negocierilor de la Abu Dhabi: NATO rămâne neatins, Rusia nu avea drept de veto asupra alianțelor niciunui stat

Jared Kushner, unul dintre principalii negociatori ai președintelui american Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina, a căutat să reasigure aliații europeni înaintea negocierilor trilaterale SUA–Ucraina–Rusia programate pentru 10–11 noiembrie la Abu Dhabi. Într-o postare pe X, Kushner a prezentat pentru prima dată principalele elemente ale unui cadru mai larg de securitate europeană pe care Washingtonul intenționează să îl discute inclusiv cu Moscova.

Kushner a transmis că Trump a purtat discuții cu mai mulți lideri europeni cu privire la stabilirea unor acorduri de securitate pe termen lung menite să prevină conflictele viitoare, acestea vizând cinci obiective pentru arhitectura de securitate Europa-Rusia:

1. consultări permanente în materie de securitate,

2. canale de comunicare pentru situații de criză,

3. o mai mare transparență în domeniul militar,

4. măsuri reciproce pentru reducerea riscurilor de escaladare și

5. construirea unui cadru durabil, pe termen lung, pentru securitatea și stabilitatea Europei.

Postarea pe X a lui Kushner a venit după două runde de negocieri desfășurate la Bruxelles, la care au participat, pe lângă negociatorii SUA, o delegație de negociatori a Ucrainei, reprezentanți ai NATO, ai Uniunii Europene și ai Germaniei, Franței și Marii Britanii. Reuniunile de la Bruxelles preced negocierile trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia programate pentru marți și miercuri de la Abu Dhabi.

Postarea lui Kushner a venit de asemenea după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, miercuri seară, că a avut o discuție de o oră și jumătate cu negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, în contextul pregătirilor pentru întâlnirea de săptămâna viitoare.

În orice caz, Kushner a insistat că NATO va rămâne centrul apărării colective europene și a dat de înțeles că Rusia nu va primi drept de veto asupra alianțelor sau opțiunilor de securitate ale altui stat – în mod evident o referire la Ucraina și la aderarea sa la UE sau NATO, dar o mențiune relevantă și pentru celelalte state NATO din apropierea Rusiei. Amintim că președintele american Donald Trump a afirmat joi că lucrează la un acord „foarte mare” cu Rusia, care ar urma să privească mai mult decât Ucraina și „ar putea include toată Europa”.

Trump l-a sunat pe Merz. Berlinul: „Un eventual acord de pace trebuie să beneficieze de acordul partenerilor NATO”

Accelerarea procesului a fost discutată joi seară și într-o convorbire telefonică între Trump și cancelarul german Friedrich Merz, dar și cu alți șefi de state și de guverne din Europa.

Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, Trump și Merz au convenit că războiul trebuie încheiat cât mai rapid și că un eventual acord de pace trebuie să beneficieze și de acordul partenerilor NATO.

„După alegerile de la jumătatea mandatului a apărut și un nou sentiment de urgență. Procesul de negociere capătă avânt (…) Mandatul de negociere se concentrează acum enorm”, a declarat Kornelius.

Analiștii notează și că victoria democraților în alegerile americane de la jumătatea mandatului prezidențial va modifica raportul de forțe politice de la Washington și crește presiunea asupra Casei Albe pentru obținerea unor rezultate în marile dosare de politică externă.

De punctat și faptul că propunerea administrației americane privind un nou aranjament de securitate la nivel european cu Rusia a fost întâmpinată cu scepticism în mai multe capitale europene, unde există temeri că un astfel de cadru ar putea marginaliza Europa și i-ar putea oferi președintelui rus Vladimir Putin mai multă influență asupra arhitecturii de securitate a continentului, care pe viitor va depinde de forța militară a Ucrainei ca primă linie defensivă în caz de conflict armat.

„Avem deja o arhitectură europeană de securitate – NATO și Uniunea Europeană au fiecare rolurile lor”, a declarat vineri șefa diplomației UE, Kaja Kallas, reacționând la planul american. „Trebuie să ne asigurăm că Ucraina este integrată în această arhitectură. Problema rămâne faptul că Rusia continuă să încalce tratatele care stau la baza ei (…) Putin nu are drept de veto asupra securității europene”, a spus Kallas.

Formatul de negociere rămâne SUA-Ucraina-E3-Comisia Europeană-NATO. Critici din partea Giorgiei Meloni pentru lipsa unei poziții europene unitare în negocieri

Kushner a precizat că discuțiile cu europenii vor continua în așa-numitul format Shell Bay, creat în urma reuniunilor din Florida din urmă cu o lună, format care reunește SUA, Ucraina, cele trei mari puteri europene din formatul E3 – Marea Britanie, Germania și Franța –, dar și reprezentanți ai Comisiei Europene și NATO.

Mențiunea vine după o serie de critici formulate în această săptămână de premierul italian Giorgia Meloni, care a cerut ca statele europene să decidă cine reprezintă Europa în negocierile privind Ucraina și cu ce mandat. Meloni a criticat multiplicarea formatelor diplomatice – E3, Coaliția de Voință, formatul Berlin și diferite reuniuni informale – și a avertizat că inițiativele paralele reduc credibilitatea Europei.

„Europa trebuie să vorbească cu o singură voce în problema ucraineană. Această necesitate nu mai poate fi amânată”, a transmis premierul italian într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa.

Meloni a precizat că nu revendică un rol pentru ea însăși sau pentru Italia, ci solicită stabilirea unei reprezentări europene legitime, cu un mandat convenit de statele membre.

Problema urmează să fie discutată la reuniunea informală a liderilor UE de la Dublin, imediat după negocierile de la Abu Dhabi. Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, s-a alăturat criticilor lui Meloni și a avertizat că Europa de Est și statele nordice nu pot fi excluse din discuțiile care vor defini viitoarea ordine de securitate europeană.

Ce propune Kushner: cinci piloni pentru o nouă arhitectură de securitate europeană

Kushner a explicat că postarea sa vine după discuțiile purtate joi de Donald Trump cu mai mulți lideri europeni și după negocierile desfășurate săptămâna aceasta la Bruxelles.

„Președintele Trump a avansat astăzi o discuție importantă cu mai mulți lideri europeni despre necesitatea unei arhitecturi de securitate europene mai ample, care să poată contribui la crearea condițiilor pentru o pace durabilă. Pornind de la leadership-ul său și de la munca substanțială desfășurată săptămâna aceasta la Bruxelles cu Ucraina, NATO și partenerii noștri europeni, trimisul special Steve Witkoff și cu mine am dorit să prezentăm câteva dintre obiectivele care ne ghidează discuțiile în curs”, a scris Kushner.

Negociatorul american a amintit că Europa și Rusia nu au reușit, în ultimele trei decenii, să construiască un cadru de securitate stabil.

President Trump today advanced an important discussion with several European leaders about the need for a broader European security architecture that can help establish the conditions for lasting peace.



Building on his leadership and the substantive work undertaken this week in… https://t.co/jZ9uAQnkd4 — Jared Kushner (@jaredkushner) November 6, 2026

„De mai bine de 30 de ani, Europa și Rusia se străduiesc să stabilească un cadru de securitate sustenabil. Decenii de neîncredere, preocupări de securitate concurente și consecințele devastatoare ale acestui război fac din acest lucru o provocare extraordinar de dificilă, dar una esențială pentru o pace durabilă. Obiectivul nostru este să dezvoltăm aranjamente practice care să răspundă preocupărilor de securitate ale tuturor părților, să reducă riscul unor conflicte viitoare și să creeze un mediu de securitate mai stabil și mai previzibil. Analizăm cinci obiective principale: consultări permanente în materie de securitate, comunicații fiabile în situații de criză, o transparență militară mai mare, măsuri reciproce pentru reducerea riscurilor de escaladare și un cadru durabil pentru securitatea și stabilitatea europeană pe termen lung”, a scris Kushner.

Negociatorul american a transmis și asigurări explicite aliaților europeni privind limitele oricărui acord, precizând totodată că dialogul cu europenii va continua în paralel cu discuțiile cu Moscova.

„Orice aranjamente trebuie să respecte pe deplin suveranitatea, integritatea teritorială și capacitatea de decizie independentă a fiecărei națiuni. Fiecare țară își va păstra autoritatea asupra propriei securități și a propriilor alianțe, iar nicio țară nu va avea drept de veto asupra alegerilor suverane ale alteia. NATO va rămâne central pentru apărarea colectivă a Europei, iar această inițiativă se va construi pe instituțiile și angajamentele existente. Vom continua consultările prin formatul Shell Bay cu Ucraina, NATO, UE și partenerii noștri europeni, extinzând implicarea pentru a ne asigura că toate perspectivele și ideile relevante sunt luate în considerare. Vom implica, de asemenea, Rusia, ca parte a negocierilor de pace”, a transmis Kushner.

Kushner a confirmat că Statele Unite vor găzdui săptămâna viitoare, la Abu Dhabi, primele discuții trilaterale cu Ucraina și Rusia din februarie încoace și a precizat că propunerile americane nu sunt definitive. El a spus că europenii ar urma să fie incluși în discuții dacă se vor înregistra progrese suficiente.

„Toate părțile rămân intens implicate în pregătirea unor negocieri substanțiale și productive. Ne vom consulta îndeaproape cu partenerii noștri europeni în marja discuțiilor și, dacă se vor înregistra progrese, vom urmări trecerea la un format multilateral mai larg, cu participarea lor directă. Aceste idei continuă să evolueze și sunt binevenite contribuții bine gândite. Crearea structurii potrivite va fi esențială pentru încheierea acestui război și pentru trecerea de la conflict către condițiile care fac posibilă o pace durabilă”, a mai explicat negociatorul american.

Kushner și-a încheiat mesajul admițând că negocierile vor fi dificile.

„Este o muncă dificilă și detaliată. Nu există soluții ușoare. Dar oportunitatea de a contribui la încheierea acestui război devastator și de a construi fundația unei Europe mai pașnice, mai sigure și mai prospere pentru generațiile viitoare face ca această provocare să merite asumată. Vom vedea cum evoluează aceste discuții și vom continua să lucrăm intens cu toate părțile pentru atingerea obiectivului președintelui Trump, o pace cuprinzătoare și durabilă”, a transmis Kushner.

Analist finlandez: asigurările lui Kushner răspund intereselor Europei, dar măsurile „reciproce” pot avantaja asimetric Rusia

Joel Linnainmäki, cercetător specializat în securitate europeană și NATO la Finnish Institute of International Affairs și fost consilier special al ministrului finlandez de Externe Pekka Haavisto, a analizat într-o serie de postări pe X propunerea americană. Analistul a împărțit-o în partea „bună”, partea „proastă” și partea „potențial urâtă”.

„Ucraina și Europa vor pace și vor ca războiul să se încheie. Acest război este o tragedie teribilă începută de Rusia. Dar contează cum ajungem la pace. Putin a început războiul, iar problema va fi cum ne asigurăm că nu o va face din nou. Europenii sunt extrem de precauți față de posibilitatea ca americanii să le negocieze securitatea în schimbul unui acord rapid cu rușii. Mesajul lui Kushner a fost atent calibrat ținând cont de acest lucru. El a subliniat că, împreună cu Witkoff, discută cu UE, NATO, Ucraina și principalele țări europene și s-a declarat deschis la orice idei privind modul în care se poate ajunge la un acord”, a scris Linnainmäki.

Aceasta este, potrivit analistului, partea „bună” pentru Europa.

„Europa nu are o abordare sau obiective unitare în procesul de pace, dar are interese clare, iar Kushner a abordat multe dintre ele. Orice acord va respecta suveranitatea și independența statelor. Rusia nu va avea drept de veto asupra libertății țărilor de a-și alege alianțele. NATO va «rămâne central pentru apărarea colectivă a Europei». Toate acestea sunt esențiale pentru securitatea europeană. Ajută și faptul că echipa americană nu pare să ia în calcul ambițiile Rusiei de a distruge NATO și de a-l înlocui cu noi structuri în care Rusia ar putea domina asimetric statele europene luate individual”, a transmis acesta.

În privința primelor trei obiective ale lui Kushner, cele legate de consultări, comunicare în situații de criză și transparență militară, Linnainmäki consideră că europenii le pot accepta, dar cu condiții.

„Europenii pot accepta, dacă este necesar, dialogul, consultările și comunicarea în situații de criză, atâta timp cât acest lucru nu înseamnă subordonarea securității sau a planificării noastre de apărare capriciilor Moscovei. La urma urmei, discuțiile și negocierile nesfârșite sunt unul dintre lucrurile pe care UE și NATO le fac cel mai bine. Avem și experiența Consiliului NATO–Rusia și a infamelor acorduri de la Minsk. Problema este, desigur, că aceste mecanisme nu au funcționat deoarece Rusia nu dorește consultări între egali, ci vrea să își impună voința. O transparență militară mai mare ar fi probabil bine primită de multe țări europene, atâta timp cât ar fi reciprocă și verificabilă, iar Rusia nu ar putea manipula sistemul”, a scris analistul, făcând trimitere către așa-numitul tratat „Cer Deschis” (Open Skies), care permitea zboruri de observație reciproce pentru sporirea transparenței militare. SUA s-au retras din acord în 2020, iar Rusia în 2021.

Partea „proastă”: o retragere „reciprocă” a trupelor de la frontiera NATO–Rusia ar lăsa flancul estic mai expus

Partea „proastă” apare, potrivit lui Linnainmäki, la cel de-al patrulea obiectiv, cel al măsurilor reciproce pentru reducerea riscurilor de escaladare.

„Orice măsuri reciproce pentru reducerea riscurilor de escaladare necesită o calibrare atentă, pentru a ne asigura că Rusia nu le poate abuza. De exemplu, retragerea unui anumit număr de forțe militare din apropierea frontierei NATO–Rusia ar putea avantaja asimetric Rusia, care oricum ar trebui să concentreze forțe din alte regiuni ale țării pentru un atac. Mutarea ar lăsa însă aliații NATO mai mici mai expuși la constrângeri și ar face mai lentă reacția aliaților la orice amenințare. Modelul NATO de descurajare prin pedepsire ar primi o lovitură”, avertizează analistul.

„Partea urâtă”: ce ar însemna, de fapt, un cadru durabil de securitate pentru Europa

Cea mai dificilă componentă a propunerii americane este, în opinia lui Linnainmäki, ultimul dintre cele cinci obiective, construirea unui „cadru durabil” pentru securitatea europeană.

„Kushner nu a detaliat cum ar arăta un «cadru durabil» pentru securitatea europeană pe termen lung. Aceasta este cheia oricărui mare acord. Am încercat OSCE, cooperarea NATO–Rusia, acordurile de la Minsk și «resetările» SUA–Rusia. Toate au eșuat în a opri agresiunea rusă. Desigur, acest lucru nu ar trebui să ne împiedice să căutăm soluții mai bune. Însă Rusia cere de decenii un nou tip de arhitectură de securitate europeană, în care ar avea o poziție dominantă în sfera sa de interes”, a scris Linnainmäki.

Analistul amintește că președintele rus Vladimir Putin nu a renunțat la cererile sale.

„Putin continuă să ceară retragerea forțelor NATO din statele din prima linie. Și insistă că războiul nu se va încheia până când nu vor fi abordate «cauzele profunde» ale războiului. Ce fel de structură de securitate i-ar putea schimba calculul fără a ceda independența, suveranitatea și securitatea Europei și Ucrainei? Deocamdată rămâne deschis ce tip de model promovează americanii, dar pentru Europa acesta va fi unul dintre cele mai dificile subiecte”, a transmis acesta.

Concluzia lui Linnainmäki este că statele europene trebuie să își definească urgent o poziție comună, iar în acest punct analistul îi dă dreptate premierului italian Giorgia Meloni.

„Principala concluzie pentru europeni ar trebui să fie că Europa trebuie, și este obligată, să formuleze urgent un anumit nivel de viziune comună asupra a ceea ce vrea de la negocieri și asupra felului în care ar trebui să arate Europa postbelică. Meloni are dreptate. Europa este în prezent prea fragmentată. Este dificil să ceri un loc la masa la care se discută securitatea noastră dacă nu știm ce vrem, în mod colectiv, de la aceste discuții. Acest lucru trebuie schimbat rapid”, a scris analistul finlandez.

Putin își pregătește delegația pentru Abu Dhabi. Medinski va conduce din nou negocierile

În orice caz, dincolo de analiză, la Moscova Vladimir Putin i-a convocat vineri pe membrii permanenți ai Consiliului de Securitate și pe oficialii care vor participa la negocierile de la Abu Dhabi.

„Săptămâna viitoare, marți, vor avea loc în Emiratele Arabe Unite negocieri trilaterale privind problema ucraineană. Având în vedere că negocierile sunt programate pentru marți, i-am invitat pe colegii care vor participa la aceste discuții. Să abordăm pe scurt acest subiect”, a declarat Putin.

Delegația rusă va fi condusă din nou de consilierul prezidențial Vladimir Medinski, care a condus și în trecut negocierile cu Ucraina.

Din aceasta vor face parte și miniștrii adjuncți de Externe Serghei Riabkov și Mihail Galuzin, șeful serviciului rus de informații militare GRU, Igor Kostiukov, precum și Iuri Jigarlovski, oficial de rang înalt în Statul Major General.

Riabkov, responsabil în cadrul Ministerului rus de Externe inclusiv de relațiile cu SUA și de dosarele de control al armamentelor, participă pentru prima dată la acest format, un element relevant în contextul intenției Washingtonului de a extinde discuția de la războiul din Ucraina la arhitectura mai largă de securitate europeană.

Reuniunea convocată de Putin pentru pregătirea negocierilor s-a desfășurat cu ușile închise.

Primele negocieri trilaterale din februarie. Ce se va discuta la Abu Dhabi

Negocierile din 10–11 noiembrie vor fi primele discuții trilaterale mediate de SUA între Ucraina și Rusia după rundele desfășurate în februarie. Procesul a fost întrerupt inclusiv în contextul războiului SUA–Israel cu Iranul.

Trimisul special american Steve Witkoff a anunțat că agenda de la Abu Dhabi va include acordurile de securitate postbelice, reducerea tensiunilor, măsurile umanitare și pașii pentru încheierea războiului.

Witkoff și Kushner sunt așteptați să reprezinte Statele Unite și merită amintit că Putin a acceptat reluarea negocierilor după o întâlnire cu Witkoff la Sankt Petersburg, desfășurată cu aproximativ două săptămâni înaintea noii runde.

În pregătirea discuțiilor, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut miercuri o convorbire de aproximativ 90 de minute cu Witkoff și Kushner. Zelenski a precizat că Ucraina și-a transmis deja propunerile părții americane și că negocierile trebuie accelerate pentru a pune capăt războiului. Kievul insistă însă că orice acord trebuie să fie însoțit de garanții de securitate ferme.

„Pacea nu are alternativă, iar garanțiile de securitate postbelice trebuie să fie cu adevărat de fier”, a declarat Zelenski.

În pofida accelerării procesului diplomatic, pozițiile Ucrainei și Rusiei rămân foarte îndepărtate în ceea ce privește condițiile unui acord, inclusiv asupra teritoriilor ocupate și asupra viitorului sistem de securitate al Ucrainei – Rusia continuă să ceară cedarea întregului Donbas, neutralitatea Ucrainei (fără aderare la NATO) și limitarea forțelor armate ucrainene.

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