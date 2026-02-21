Ce minerale critice și strategice se exploatează în România. Județele unde se caută minerale rare

În România sunt în acest moment în exploatare zăcăminte de resurse minerale considerate critice sau strategice, între care skarn wolastonitic, șisturi grafitoase sau wolfram, în șapte județe din țară, potrivit Antena 3.

Aceste județe sunt: Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara, Alba, Cluj, Bihor și Maramureș. În același timp, România a emis licențe de explorare, adică de căutare a unor minereuri precum aur, argint sau polimetalic, în cinci județe. Informațiile privind zăcămintele în exploatare și privind licențele de explorare în țara noastră au fost furnizate către Antena 3 de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.

Lista proiectelor de exploatare se va extinde în anii următori

Resursele de minerale rare pentru producția de bunuri tehnologice au căpătat un caracter strategic în această perioadă, în care deglobalizarea ia avânt, iar Europa și SUA încearcă să rupă dependența de China, care deține monopolul în sectorul extragerii și procesării pământurilor rare și a mineralelor critice.

Lisa resurselor ce se exploatează în acest moment în țara noastră, conform Antena 3:

Skarn wolastonitic, un tip de rocă metamorfică bogată în wollastonit, un mineral format în special din silicat de calciu. Pe lângă wollastonit, aceste skarnuri conțin adesea granate (grosular/andradit), piroxeni (diopsid/hedenbergit), vezuvianit, tremolit, epidot și calcit rezidual. Sunt roci masive, de obicei deschise la culoare (alb, gri-verzui), cu textură granulară sau fibroasă, uneori având un aspect zonal. Wollastonitul extras din aceste skarnuri este un mineral industrial valoros, folosit ca filler (încărcător) în materiale plastice, vopsele, ceramică (pentru a reduce arderea), materiale de construcție rezistente la foc (substitut pentru azbest) și în metalurgie;

Minereu de cupru cu conținut de aur;

Minereu cu wolfram: este un metal rar în scoarța terestră și este considerat metal critic/strategic în UE și SUA. Se folosește în aliaje foarte dure, în industria de apărare, dar și în componente electrice și electronice;

Șisturi grafitoase: sunt roci metamorfice care conțin cantități semnificative de grafit. Grafitul natural este considerat materie primă critică la nivelul UE din cauza importanței în baterii și tehnologiile verzi.

Licențe de exploatare în vigoare:

SAMAX ROMANIA SRL are licență de exploatare pentru minereu de cupru cu conținut de aur în perimetrul Rovina, unitățile administrativ teritorial Bucureșci, Crișcior, Buceș din județul Hunedoara;

SEBANA SRL are licență de exploatare pentru pegmatit feldspatic în perimetrul Cornu, din unitatea administrativ teritorială Gilău, juețul Cluj;

CUPRUMOLD MINING SA are licență de exploatare pentru minereu de cupru cu conținut scăzut în perimetrul Moldova Noua-Cariera de Banatit, din unitatea administrativ teritorială Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;

COMINEX NEMETALIFERE S.A. CLUJ are licență de exploatare pentru pegmatit feldspatic în perimetrul Valea Bedeleului, unitatea administrativ teritorială Mănăstireni, județul Cluj;

BĂIȚA S.A. ȘTEI are licență de exploatare pentru minereu de molibden, minereu cu bismut; minereuri polimetalice și aur-argintifere, skarn wolastonitic, minereu cu wolfram, minereu polimetalic, dolomită, calcar, în perimetrul Băița din județul Bihor;

CUPRU MIN S.A. ABRUD are licență de exploatare pentru minereu de cupru, calcar industrial și de construcție, minereu de cupru cu conținut scăzut, andezit în perimetrul Roșia-Poieni, unitățile administrativ-teritoriale Lupșa, Bistra, Roșia Montană, Bucium din județul Alba;

COMP. NAT. A METALELOR PREȚIOASE ȘI NEFEROASE „REMIN” S.A. are licență de exploatare pentru minereu polimetalic în perimetrul Șuior, unitățile administrativ-teritoriale Baia Sprie, Șișești, județul Maramureș;

SOC. NAT. A SĂRII S.A. are licență de exploatare pentru șisturi grafitoase în perimetrul Ungurelașu–Polovragi din unitatea administrativ-teritorială Baia de Fier, județul Gorj;

COMP. NAT. A METALELOR PREȚIOASE ȘI NEFEROASE „REMIN” S.A. are licență de exploatare pentru minereu polimetalic în perimetrul Baia Sprie, județul Maramureș.

Licențe de explorare în vigoare:

MINING&MINERAL DEVELOPMENT SRL are o licență de explorare pentru minereu cuprifer, minereuri auro-argentifere în perimetrul Valea Turcului, în unitatea administrativ teritorială Ponoarele, în județul Mehedinți;

GEKK&NEKA INVEST SRL are o licență de explorare pentru minereu polimetalic în perimetrul Stănjia, în unitățile administrativ teritoriale Buceș, Almașu Mare, Balsa, Bucureșci, din județele Alba și Hunedoara;

VERDE MAGNESIUM SRL are o licență de explorare pentru minereu polimetalic în perimetrul Dealul Pițigușului, unitatea administrativ-teritorială Budureasa, județul Bihor;

LEM RESOURCES SRL are o licență de explorare pentru minereuri de elemente rare și disperse, minereu polimetalic, în perimetrul Valea Leucii, unitățile administrativ-teritoriale Criștioru de Jos, Avram Iancu, Vârfurile, Hălmagiu, din județele Bihor, Arad și Alba;

MINING&MINERAL DEVELOPMENT SRL are o licență de explorare pentru minereu cuprifer, minereuri auo-argentifere, în perimetrul Dealu Ocna, unitățile administrativ-teritoriale Ponoarele, Baia de Aramă, din județul Mehedinți.

***