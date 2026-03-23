Ce locuri de muncă se pot găsi în domeniul energiei: de la inginer la business development / Profiluri căutate de angajatori

Sectorul Energy & Renewables se numără printre cele mai dinamice și sigure industrii la nivel global, beneficiind de investiții masive și generând o cerere fără precedent de specialiști, transmite un comunicat al evenimentului de carieră Angajatori de TOP, care aduce față în față angajatorii din energie și candidații pasionați de sustenabilitate, pe 27 și 28 martie la Sala Palatului din București.

Domeniul energiei regenerabile acoperă un spectru larg de tehnologii și procese, de la energia solară, eoliană (onshore & offshore) și hidroenergie, până la inovații precum hidrogenul verde, sistemele de stocare (baterii) și rețelele inteligente (smart grids).

Deși componenta tehnică este esențială, un mare avantaj al acestui sector este diversitatea rolurilor. Pentru a construi o carieră în Energy & Renewables nu este obligatoriu background-ul în inginerie. Companiile recrutează activ pentru locuri de muncă diverse:

Roluri tehnice : Inginer energie/electric/mecanic, Project Engineer, Tehnician mentenanță, Specialist SCADA și Energy Systems Engineer.

: Inginer energie/electric/mecanic, Project Engineer, Tehnician mentenanță, Specialist SCADA și Energy Systems Engineer. Roluri IT & Digital : Data Analyst, Data Scientist (forecasting), Software Engineer (platforme energetice), GIS Specialist și AI Engineer.

: Data Analyst, Data Scientist (forecasting), Software Engineer (platforme energetice), GIS Specialist și AI Engineer. Roluri Business & Management : Project Manager, Energy Trader, Consultant energie & sustenabilitate și Business Development Manager.

: Project Manager, Energy Trader, Consultant energie & sustenabilitate și Business Development Manager. Roluri ESG & Sustenabilitate: Sustainability Specialist, ESG Analyst și Carbon Accounting Expert.

Ce caută angajatorii din energie?

Pentru a avea acces la aceste oportunități, angajatorii caută candidați cu un profil tot mai interdisciplinar, care combină:

Hard Skills : Cunoștințe de energetică, project management (Agile, PMP), analiză de date (Python, Power BI), familiaritate cu legislația specifică, utilizarea softurilor tehnice (AutoCAD, PVsyst) și noțiuni de AI/IoT.

: Cunoștințe de energetică, project management (Agile, PMP), analiză de date (Python, Power BI), familiaritate cu legislația specifică, utilizarea softurilor tehnice (AutoCAD, PVsyst) și noțiuni de AI/IoT. Soft Skills: Gândire analitică, capacitatea de a lucra în echipe multidisciplinare, orientare către soluții și o comunicare clară. Limba engleză este aproape obligatorie, mai ales pentru proiectele cu impact internațional.

Acces direct la angajatorii de top

Participarea la eveniment oferă acces direct la companii de renume care recrutează activ specialiști și stagiari pentru a modela viitorul industriei. Câteva dintre companiile care recrutează activ, prezente la Angajatori de TOP, pe 27 și 28 martie sunt: PPC Romania – Area Partner Energy & Renewables, alături de: ENGIE Romania, E.ON Romania, E-INFRA, Enercon, Electromontaj, Distrigaz Sud Retele, Apa Nova Bucuresti – o companie Veolia.

O experiență de carieră completă: Consiliere și Conferințe

Angajatori de TOP oferă o experiență de carieră 360°. Pentru cei care încă explorează domeniul potrivit, evenimentul pune la dispoziție o zonă de consiliere în carieră gratuită. Aici, specialiștii în resurse umane oferă sfaturi personalizate pentru a ajuta candidații să identifice direcția potrivită.

Experiența este completată de:

I LOVE Tech : Conferința de tehnologie unde participanții află ultimele noutăți și tendințe despre inovație și inteligență artificială.

Conferința de tehnologie unde participanții află ultimele noutăți și tendințe despre inovație și inteligență artificială. Inspiration 4U: Conferința care schimbă perspective și oferă inspirație atât pentru viața profesională, cât și pentru cea personală.

Participarea la Angajatori de TOP București este gratuită în baza CV-ului Barcode. Mai multe detalii pe Hipo.ro

***