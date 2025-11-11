Ce loc ocupă România în topul țărilor cele mai mari consumatoare de vin din lume

Vinul rămâne una dintre cele mai consumate băuturi alcoolice din lume, cu miliarde de litri savurați la nivel global în fiecare an.

În ciuda schimbării obiceiurilor de consum și a concurenței tot mai mari din partea altor tipuri de băuturi, vinul rămâne printre băuturile preferate – în special în Europa și America de Nord.

România, cu 300 de milioane de litri vin consumați în 2024 se plasează pe locul 17 în topul mondial, înaintea Elveției și Austriei.

Infografia realizată de Niccolo Conte de la Visual Capitalist, prezinte principalele țări consumatoare de vin în 2024, pe baza datelor de la Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV).

Europa domină consumul global de vin în 2024

Potrivit OIV, consumul global de vin a totalizat aproximativ 21,5 miliarde de litri în 2024, doar 10 țări reprezentând peste 70% din acest total.

În tabelul de mai jos sunt prezentate primele țări în care s-a băut cel mai mult vin în 2024, (în miliarde de litri) și cota lor în consumul global (% din total):

Statele Unite se află în fruntea listei, cu 3,33 miliarde de litri, urmate de Franța (2,30 miliarde) și Italia (2,23 miliarde).

Germania și Regatul Unit completează primele cinci locuri, cu 1,78 miliarde, respectiv 1,26 miliarde de litri.

Șapte dintre cele mai mari zece națiuni consumatoare de vin din lume se află în Europa, reflectând producția semnificativă de vin a continentului și legăturile istorice profunde cu viticultura.

Consumul de vin în țări din afara Europei

În afara Europei și Americii de Nord, alte țări importante consumatori de vin sunt din nou producători de vin relativ mari, cum ar fi Argentina (770 de milioane de litri) și Australia (530 de milioane de litri), care se clasează pe locurile opt și, respectiv, unsprezece.

China este, de asemenea, un consumator non-european semnificativ, fiind a zecea cea mai mare națiune consumatoare de vin, cu 550 de milioane de litri.

Deși se clasează printre primele 10 țări, consumul de vin al Chinei a scăzut cu 19,3% față de anul precedent în 2024, continuând scăderea consumului țării din 2019, când acesta a consumat 1,95 miliarde de litri.

Declinul Chinei se datorează în mare parte unui șoc al ofertei, rezultat din conflictul tarifar cu Australia (cel mai mare furnizor de vin al Chinei), pentru care tarifele au ajuns până la 218,4% și au fost ridicate la sfârșitul lunii martie 2024.

***