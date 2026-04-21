Ce înseamnă stagiu de cotizare asimilat. Exemple de calcul

În acest articol vom explica ce înseamnă stagiu de cotizare asimilat și care sunt perioadele asimilate la pensie.

Ce este stagiul de cotizare asimilat

Stagiul de cotizare asimilat se referă la perioadele necontributive, în care o persoană nu a plătit contribuția la pensie (CAS, adică contribuția de asigurări sociale), dar care sunt totuși recunoscute de lege ca stagiu de cotizare.

Așadar, chiar dacă în acele perioade contribuabilul nu a plătit efectiv CAS, el va primi totuși un punctaj la pensie pentru perioada respectivă, de unde și denumirea de „stagiu de cotizare asimilat”: perioada este asimilată stagiului de cotizare contributiv.

Ce înseamnă stagiu de cotizare asimilat – definiția din lege

Legea pensiilor din 2023 definește perioade asimilate drept perioadele pentru care nu s-au datorat sau nu s-au plătit contribuții de asigurări sociale. Aceste perioade sunt considerate echivalente stagiului de cotizare în sistemul public de pensii și se valorifică la stabilirea prestațiilor de asigurări sociale, dacă persoana a fost asigurată în sistemul public.

Astfel, număr total de puncte realizat de un contribuabil este alcătuit din punctajele anuale aferente perioadelor de stagiu de cotizare realizat, dar și perioadelor asimilate, perioadelor necontributive și stagiului potențial.

Care sunt perioadele asimilate la pensie

În contextul discuției despre ce înseamnă stagiu de cotizare asimilat trebuie menționat că perioadele asimilate la pensie sunt enumerate de Articolul 14 din Legea pensiilor.

Mai exact, în sistemul public de pensii sunt considerate perioade asimilate acele perioade în care asiguratul:

a) a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu frecvență ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective ori a unui ciclu de studii universitare, de formare inițială, cu condiția absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licență, diplomă de master sau diploma de doctor, după caz;

Cu alte cuvinte, perioada cursurilor universitare (licență, masterat, doctorat) reprezintă perioadă asimilată doar dacă studiile au fost absolvite cu diplomă.

De asemenea, legea prevede că asigurații care au absolvit mai multe instituții de învățământ superior sau, după caz, mai multe cicluri de studii universitare de același nivel, beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii de același nivel, la alegere.

Ce înseamnă stagiu de cotizare asimilat – exemple de perioade asimilate

Alte perioade asimilate sunt cele în care asiguratul:

b) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

c) a beneficiat în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizații de asigurări sociale, acordate potrivit legii;

d) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale;

e) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, respectiv 7 ani.

Ce înseamnă stagiu de cotizare asimilat și ce punctaj se oferă

Pentru perioada studiilor universitare, a stagiului militar și a concediului pentru creșterea copilului se oferă un punctaj lunar de 0,25 puncte. De exemplu, dacă o persoană a fost în concediu pentru creșterea copilului în anul 2025, atunci punctajul anual va fi de 0,25 x 12 : 12, adică 0,25 puncte.

Dacă persoana respectivă a avut 2 copii și a fost în concediu pentru creșterea copilului timp de 4 ani, atunci pentru această perioadă ea va primi 1 punct la pensie (câte 0,50 puncte pentru fiecare concediu de 2 ani pentru creșterea copilului).

În cazul studiilor universitare, dacă o persoană a urmat timp de 3 ani cursurile unei facultăți, pe care a absolvit-o cu diplomă de licență, atunci va primi la pensie 0,75 puncte (câte 0,25 puncte pentru fiecare an).

Ce înseamnă stagiu de cotizare asimilat și cum se calculează punctajul

În schimb, pentru perioadele în care persoana s-a aflat în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizează cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă.

De exemplu, dacă o persoană s-a aflat în concediu pentru incapacitate de muncă timp de 12 luni în anul 2025, atunci pentru a calcula numărul de puncte pe care le va primi la pensie se va împărți indemnizația la 8.620 de lei, cât a fost câștigul salarial mediu brut utilizat pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 2025.

Dacă persoana a beneficiat de o indemnizație de 3.000 de lei, atunci punctajul anual pe care îl va acumula va fi de 0,35 de puncte (3000 : 8620).

Ce înseamnă stagiu de cotizare asimilat – alte situații

În cazul persoanelor care se regăsesc, concomitent, în două sau mai multe dintre situațiile prevăzute la Articolul 14 din Legea pensiilor, se ia în considerare punctajul lunar cel mai avantajos, corespunzător uneia dintre perioadele asimilate stagiului de cotizare.

