Ce înseamnă grupa I de muncă și ce beneficii se acordă

În acest articol vom explica ce înseamnă grupa I de muncă și cum anume sunt compensați pensionarii care au lucrat în condiții deosebite.

Ce sunt grupele de muncă

Grupa I, a II-a și a III-a de muncă erau 3 categorii folosite în perioada comunistă pentru a împărți locurile de muncă în funcție de condițiile în care salariații își desfășurau activitatea. Pentru stabilirea grupelor se luau în calcul influenţa factorilor nocivi asupra organismului, solicitarea fizică şi neuropsihică sau periculozitatea.

Potrivit Legii nr. 27 din 1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară, cele 3 grupe erau următoarele:

în grupa I de muncă se încadrau locurile de muncă cu condiţii foarte vătămătoare, foarte grele sau foarte periculoase;

în grupa a grupa a II-a de muncă se încadrau locurile de muncă cu condiţii vătămătoare, grele sau periculoase;

în grupa a III-a de muncă se încadrau celelalte locuri de muncă.

Ce înseamnă grupa I de muncă și cum se reducea vârsta de pensionare

Angajații a căror activitate era inclusă în grupa I sau în grupa a II-a de muncă primeau anumite beneficii la pensionare, astfel încât puteau ieși la pensie mai devreme decât restul populației.

De exemplu, pentru fiecare an efectiv lucrat în locurile de muncă încadrate în grupa I se acorda un spor de vechime în muncă de 6 luni, în vreme ce salariații din grupa a II-a primeau un spor de 3 luni pentru fiecare an efectiv lucrat.

Ce înseamnă grupa I de muncă și ce activități erau incluse în această categorie

Iată, mai jos, câteva dintre activitățile ce erau incluse în grupa I de muncă:

activitatea desfășurată în subteran, ca de exemplu în mine, la construcții de tunele, de galerii;

activitatea desfășurată în depozite de explozivi din sectorul minier;

munca desfășurată în instalațiile tehnologice ale centralelor nucleare;

prelucrarea rocilor, fabricarea cărămizilor;

prelucrarea minereurilor radioactive;

fabricarea de materiale și substanțe industriale (prepararea azbestului etc);

munca în cocserie, siderurgie, furnale, turnătorii, topitorii;

fabricarea de acumulatoare electrice din plumb;

activitățile ce implicau utilizarea mercurului;

scafandrii și personalul care lucra permanent sub apă la suprapresiune;

fabricarea și manipularea mărfurilor explozive, toxice;

fabricarea munițiilor;

personalul de pe platformele de foraj marin;

personalul operativ de dirijare şi control al traficului aerian civil de la Aeroportul Otopeni şi centrele de dirijare de gradul I etc.

Cum este recompensată în prezent munca în condiții grele

Revenind la ce înseamnă grupa I de muncă, sistemul grupelor de muncă era așadar utilizat în trecut pentru a acorda pensii anticipate persoanelor care lucrau în condiții grele, periculoase sau vătămătoare.

În sistemul actual de pensii nu se mai folosesc așa-numitele „grupe de muncă”, însă este utilizat un mecanism de compensare similar.

Astfel, potrivit Legii nr. 360 din 2023 privind sistemul public de pensii, pentru perioadele care reprezintă stagiu de cotizare realizat în locurile de muncă în condiții deosebite sau în condiții speciale, se acordă perioade suplimentare, care constituie stagiu de cotizare în condiții normale, după cum urmează:

a) 4 luni pentru fiecare an lucrat în locuri de muncă în condiții deosebite;

b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în locuri de muncă în condiții speciale.

Ce înseamnă grupa I de muncă și cu cât se reduce vârsta standard de pensionare

Chiar dacă în prezent nu mai este folosit sistemul grupelor de muncă, actuala lege a pensiilor recunoaște stagiile de cotizare în grupa I și a II-a de muncă, așa cum erau definite de legislația anterioară datei de 1 aprilie 2001.

Iată, mai jos, cu cât se reduce vârsta standard de pensionare pentru persoanele care au grupa I de muncă (este important de menționat că aceste reduceri se pot aplica numai în situația în care a fost realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege, care la ora actuală este de 35 de ani în cazul bărbaților și de 33 de ani și 1 lună în cazul femeilor, acesta din urmă aflându-se într-o creștere etapizată până la egalizarea cu cel al bărbaților):

Pentru un stagiu de cotizare realizat în grupa I de muncă de 1 an (ani împliniți), vârsta standard de pensionare se reduce cu 6 luni;

Pentru un stagiu de cotizare realizat în grupa I de muncă de 2 ani (ani împliniți), vârsta standard de pensionare se reduce cu 1 an;

Ce înseamnă grupa I de muncă și cu cât se reduce vârsta de pensionare – listă

3 ani, reducere de 1 an și 6 luni;

4 ani, reducere de 2 ani;

5 ani, reducere de 2 ani și 6 luni;

6 ani, reducere de 3 ani;

7 ani, reducere de 3 ani și 6 luni;

8 ani, reducere de 4 ani;

9 ani, reducere de 4 ani și 6 luni;

10 ani, reducere de 5 ani;

11 ani, reducere de 5 ani și 6 luni;

12 ani, reducere de 6 ani;

13 ani, reducere de 6 ani și 6 luni;

14 ani, reducere de 7 ani;

15 ani, reducere de 7 ani și 6 luni;

16 ani, reducere de 8 ani;

17 ani, reducere de 8 ani și 6 luni;

18 ani, reducere de 9 ani;

19 ani, reducere de 9 ani și 6 luni;

20 de ani, reducere de 10 ani.

Ce înseamnă grupa I de muncă și câte puncte suplimentare se acordă

Dincolo de reducerea vârstei de pensionare, persoanele care au avut grupa I beneficiază și de un număr suplimentar de puncte, care se adună la totalul de puncte strânse la pensie, permițându-le acestora să aibă o pensie mai mare.

Astfel, conform legii intrate în vigoare în anul 2023, persoanele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupele I beneficiază de un număr suplimentar de puncte, mai precis de 0,50 puncte pentru fiecare lună în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I de muncă, așa cum erau ele definite de legislația anterioară datei de 1 aprilie 2001.

Foto: Anilsharma26 / planet_fox / pixabay.com

