Ce înseamnă grupa a II-a de muncă. Puncte, spor de vechime

În acest ghid vom detalia ce înseamnă grupa a II-a de muncă și în ce condiții pot ieși la pensie românii care au muncit diferite perioade de timp în condiții grele de muncă.

În trecut, cele mai dificile tipuri de activități erau incluse în categoria grupei I de muncă. În grupa a II-a de muncă erau incluse alte tipuri de activități considerate a avea un grad mai ridicat de pericol, însă sub nivelul celor din grupa I de muncă.

Ce sunt grupele de muncă

Înainte de a detalia ce înseamnă grupa a II-a de muncă și ce activități erau incluse în această categorie vom explica, pe scurt, ce erau grupele de muncă.

Grupa I, a II-a și a III-a de muncă erau 3 categorii folosite în perioada comunistă pentru a împărți locurile de muncă în funcție de nivelul de pericol pe care îl reprezentau pentru muncitori activitățile respective.

Grupele erau stabilite pe baza mai multor factori: efectul noxelor asupra organismului, solicitarea fizică, solicitarea neuropsihică și periculozitatea.

Potrivit Legii nr. 27 din 1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară, cele 3 grupe erau:

grupa I de muncă, în care se încadrau locurile de muncă cu condiţii foarte vătămătoare, foarte grele sau foarte periculoase;

grupa a grupa a II-a de muncă, unde se încadrau locurile de muncă cu condiţii vătămătoare, grele sau periculoase;

grupa a III-a de muncă, unde se încadrau celelalte locuri de muncă.

Ce înseamnă grupa a II-a de muncă și ce spor de vechime se acorda

Legea din perioada comunistă prevedea că atât salariații care munciseră în grupa I de muncă, precum și cei care lucraseră în grupa a II-a de muncă, primeau anumite beneficii la pensionare, astfel încât puteau ieși la pensie mai devreme decât restul populației.

Mai exact, pentru fiecare an efectiv lucrat în locurile de muncă încadrate în grupa a II-a se acorda un spor de vechime în muncă de 3 luni, iar în cazul muncitorilor ce lucraseră în grupa I se acordau 6 luni.

Cu alte cuvinte, o persoană care muncise 10 ani pe un post inclus în grupa a II-a de muncă se putea pensiona cu 2 ani și 6 luni mai devreme față de vârsta standard de pensionare de la acea dată.

Exemple de activități incluse în grupa a II-a

În contextul discuției despre ce înseamnă grupa a II-a de muncă, iată, în continuare, câteva dintre activitățile ce erau incluse în această categorie:

prepararea materiilor prime, a materialelor, a amestecului pentru sticlă şi geamuri;

manipularea azbocimentului;

activitatea de manipulare în vrac a cerealelor şi cimentului în silozuri şi în interiorul navelor;

activitatea de exploatare portuară (docheri, încărcători-descărcători, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare, mașiniști, macaragii; muncitori şi maiştri de la exploatarea, întreţinerea şi repararea utilajelor tehnologice, macaralelor turn şi podurilor descărcătoare pentru transportul produselor chimice, metalurgice, cărbunelui, cerealelor şi cimentului);

sortarea, prepararea şi aglomerarea minereurilor;

activitatea în unele turnătorii;

unele activități industriale de forjare;

executarea sudurilor în interior la nave, cazane, conducte, cilindri de locomotive, stâlpi metalici închiși, rezervoare, bazine şi alte instalaţii asemănătoare;

operațiuni de tratament termic efectuate în plumb topit;

activitatea personalului de exploatare a turbinelor cu abur, turbinelor cu gaze, exhaustoarelor instalate în hale industriale etc;

munca în uzinele de producere a plumbului;

munca în unele combinate metalurgice;

etilarea benzinei;

distilarea lemnului;

fabricarea cărbunelui activ;

curăţarea tevilor de fum, a canalelor de fum şi a cenusarelor de la locomotivele cu abur (activitate continuă);

Ce înseamnă grupa a II-a de muncă – exemple de activități incluse

curăţarea coşurilor industriale şi a canalelor de fum (activitate continuă);

munca în instalații de fabricare pentru benzen, toluen, xilen etc;

fabricarea medicamentelor de sinteză organice şi anorganice;

fabricarea acidului sulfuric și a altor tipuri de acizi;

produse narcotice, morfină şi derivații săi: fabricare, manipulare şi ambalare industrială;

fabricarea și prelucrarea vatei de sticlă;

prepararea maselor ceramice;

lucrul în industria poligrafică;

activitatea prestată la locurile de muncă cu mediu radioactiv;

transportul surselor radioactive, pregătirea operaţiilor şi efectuarea carotajelor radioactive la sonde;

activitatea desfăşurată în subteran la extracţia sării;

spitale cu profil de boli contagioase;

munca în unităţi, secţii şi compartimente cu paturi cu bolnavi cronici nerecuperabili;

munca în unităţi, secţii şi compartimente de neuropsihiatrie şi de psihiatrie cu paturi;

lucrul în laboratoare sau compartimente de radiologie;

Ce înseamnă grupa a II-a de muncă – exemple de activități

manevrarea manuală şi prelucrarea pieilor în stare umedă;

vidanjarea manuală;

dispecerii energetici naționali (personalul operativ de tură);

mecanicii de locomotivă care execută pe traseele C.F.R. probele de tracţiune şi viteză ale locomotivelor nou fabricate;

mecanicii care conduc ramele electrice de metrou, mecanicii ajutor şi personalul muncitor care îşi desfăşoară activitatea în tunel numai în timpul nopţii, la revizia, întreţinerea şi reparaţia căii, tunelului şi instalaţiilor;

pescuitul maritim şi oceanic cu nave şi ambarcaţiuni.

Foto: jwvein / pixabay.com

Cum se reduce vârsta de pensionare în prezent

Revenind la ce înseamnă grupa a II-a de muncă, trebuie precizat că sistemul grupelor de muncă era folosit în trecut pentru a permite pensionarea anticipată a persoanelor care lucrau în condiții periculoase pentru sănătate. În prezent nu se mai utilizează „grupele de muncă”, însă este folosit un sistem similar de compensare a muncii desfășurate în condiții grele.

Conform Legii nr. 360 din 2023 privind sistemul public de pensii, pentru perioadele care reprezintă stagiu de cotizare realizat în locurile de muncă în condiții deosebite sau în condiții speciale, se acordă perioade suplimentare, ce reprezintă stagiu de cotizare în condiții normale, astfel:

a) 4 luni pentru fiecare an lucrat în locuri de muncă în condiții deosebite;

b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în locuri de muncă în condiții speciale.

Prin urmare, legea face distincția între condițiile deosebite de muncă și cele speciale de muncă, acestea din urmă fiind considerate mai periculoase pentru angajați. Așadar, munca în condiții speciale de muncă ar putea fi asimilată grupei I din trecut, iar cea în condiții deosebite de muncă grupei a II-a, deși în acest al doilea caz actuala lege prevede un spor de vechime mai mare (4 luni față de 3 luni cât prevedea legea în perioada comunistă).

Ce înseamnă grupa a II-a de muncă și cu cât se reduce vârsta standard de pensionare

Chiar dacă acum nu mai este folosit sistemul grupelor de muncă, legea pensiilor votată în 2023 recunoaște stagiile de cotizare în grupa I și a II-a de muncă, așa cum erau definite de legislația anterioară.

Astfel, legea prevede că perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare.

Iată, mai jos, cu cât se reduce vârsta standard de pensionare pentru persoanele care au lucrat în condiții deosebite, echivalentul actual al grupei a II-a de muncă (este important de menționat că aceste reduceri se pot aplica numai în situația în care a fost realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege, care la ora actuală este de 35 de ani în cazul bărbaților și de 33 de ani și 1 lună în cazul femeilor, acesta din urmă aflându-se într-o creștere etapizată până la egalizarea cu cel al bărbaților):

Pentru un stagiu de cotizare realizat în condiții deosebite de 1 an (ani împliniți), vârsta standard de pensionare se reduce cu 4 luni;

Pentru un stagiu de cotizare de 2 ani (ani împliniți), vârsta standard de pensionare se reduce cu 8 luni;

3 ani, reducere de 1 an;

4 ani, reducere de 1 an și 4 luni;

5 ani, reducere de 1 an și 8 luni;

6 ani, reducere de 2 ani;

7 ani, reducere de 2 ani și 4 luni;

8 ani, reducere de 2 ani și 8 luni;

9 ani, reducere de 3 ani;

10 ani, reducere de 3 ani și 4 luni;

11 ani, reducere de 3 ani și 8 luni;

12 ani, reducere de 4 ani;

13 ani, reducere de 4 ani și 4 luni;

14 ani, reducere de 4 ani și 8 luni;

15 ani, reducere de 5 ani;

16 ani, reducere de 5 ani și 4 luni;

17 ani, reducere de 5 ani și 8 luni;

18 ani, reducere de 6 ani;

19 ani, reducere de 6 ani și 4 luni;

20 de ani, reducere de 6 ani și 8 luni;

21 de ani și peste, reducere de 7 ani.

Ce înseamnă grupa a II-a de muncă și câte puncte se oferă

În afară de reducerea vârstei de pensionare, persoanele care au avut grupa a II-a beneficiază și de un număr suplimentar de puncte, care se adună la totalul de puncte strânse la pensie, ceea ce crește cuantumul acesteia.

Astfel, conform legii intrate în vigoare în anul 2023, persoanele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă beneficiază de un număr suplimentar de puncte, mai precis de 0,25 puncte pentru fiecare lună în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001.

Foto: suky6661 / jwvein / pixabay.com

