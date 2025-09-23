Ce înseamnă digitalizarea ANAF. 4 exemple

În acest ghid vom detalia ce înseamnă digitalizarea ANAF și care sunt principalele mecanisme pe care instituția ar trebui să le aplice pentru a-și eficientiza activitatea și a elimina birocrația.

În ce constă digitalizarea ANAF

Digitalizarea ANAF se referă la introducerea tehnologiilor digitale moderne în activitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, atât prin platforme online, cât și prin aplicații mobile și instrumente cu inteligență artificială, cu scopul de a reduce birocrația, fraudele și evaziunea, și a spori eficiența agajaților ANAF.

Ce beneficii are digitalizarea ANAF

Un prim mare beneficiu al digitalizării ANAF constă în eliminarea hârtiilor și a cozilor din sediile instituției, deoarece relația cu contribuabilii se mută în acest fel de la ghișee în mediul online. Odată ce raportările obligatorii de date și informații se fac online, prin completarea de documente și formulare digitale, timpul pe care contribuabilii trebuie să îl aloce îndeplinirii acestor sarcini se reduce semnificativ.

Un al doilea mare beneficiu al digitalizării este că sistemele online, cum ar fi e-TVA, simplifică și transparentizează raportările impuse persoanelor juridice și îmbunătățesc conformarea fiscală prin detectarea evaziunii fiscale.

Ce înseamnă digitalizarea ANAF – platforme digitale

În continuare, vom explica mai în detaliu ce înseamnă digitalizarea ANAF și vom oferi câteva exemple de sisteme pe care instituția de administrare fiscală le-a implementat deja.

1. Crearea unor site-uri și platforme online prin intermediul cărora contribuabilii pot transmite documentele cerute de ANAF, ca de exemplu declarațiile anuale de venituri. În acest mod, contribuabilii nu mai trebuie să facă drumul până la un ghișeu al instituției pentru a depune diverse formulare, ci le pot trimite online după ce le-au semnat digital.

În acest context, trebuie menționat că ANAF a implementat de mai mulți ani Spațiul Privat Virtual (SPV), un serviciu online ce permite comunicarea electronică securizată dintre ANAF și contribuabili (persoane fizice sau juridice).

Odată ce și-au făcut un cont în SPV, utilizatorii pot plăti sumele datorate statului, cum ar fi contribuția la pensie sau contribuția la sănătate (în cazul în care obțin, de pildă, venituri din activități independente, iar aceste contribuții nu sunt reținute de angajator).

De asemenea, folosind SPV, contribuabilii își pot depune declarațiile de venit, pot trimite cereri de eliberări de documente, certificate ori adeverințe de venit, sau pot face sesizări, petiții și reclamații.

Ce înseamnă digitalizarea ANAF – aplicații

2. Aplicațiile de mobil sunt și ele un element important al digitalizării unei instituții. Deși ANAF nu are o aplicație generală, instituția a lansat recent aplicația e-Transport pentru monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat și a transporturilor internaționale, cu scopul de a combate fraudele fiscale și a crește transparența în transporturi.

Sistemul monitorizează transporturile internaționale rutiere care au o componentă pe teritoriul României și transporturile naționale rutiere în cazul vehiculelor cu o greutate de cel puțin 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu o valoare totală de peste 10.000 lei sau o greutate mai mare de 500 kg. e-Transport poate fi descărcată din magazinele de aplicații Google Play și App Store.

Foto: geralt / pixabay.com

Ce înseamnă digitalizarea ANAF – raportări online

3. Digitalizarea raportărilor fiscale se poate face prin diverse alte sisteme, ca de exemplu e-TVA, e-Factura, e-SAF-T, e-Sigiliu, e-Case de marcat electronice. Astfel de sisteme digitale implementate în ultimii ani de ANAF au rolul de a transparentiza activitatea persoanelor juridice și a monitoriza tranzacțiile, cu scopul de a combate evaziunea fiscală și a digitaliza relația dintre antreprenori și stat.

Spre exemplu, prin e-Factura, firmele sunt obligate să transmită, stocheze și raporteze facturi electronice în format standardizat (XML). În acest mod, facturile nu sunt transmise doar între părțile contractante, ci și către stat, pentru a facilita colectarea corectă a taxelor.

Un alt sistem, e-TVA, la care firmele trebuie să adere începând cu 1 iulie 2025, îi obligă pe contribuabili să declare taxa pe valoare adăugată prin intermediul platformei digitale, obiectivul principal al sistemului fiind acela de a minimiza diferența dintre TVA-ul declarat și cel datorat, reducând astfel evaziunea fiscală.

Sistemul e-TVA include funcții precum transmiterea electronică a facturilor, raportarea automată a tranzacțiilor și interconectarea directă a companiilor cu autoritățile fiscale.

Ce înseamnă digitalizarea ANAF – AI și Big Data

4. Inteligența artificială și Big Data. Alte mecanisme pe care ANAF le poate implementa pentru a reduce identifica sectoarele economice cu probleme, unde fraudele fiscale și evaziunea sunt la cote mari, țin de folosirea instrumentelor dotate cu AI și a aplicațiilor de analiză a Big Data.

Pe piață există deja diverse aplicații AI despre care creatorii lor spun că pot detecta documentele frauduloase cu ajutorul inteligenței artificiale, ca de exemplu Resistant AI, un sistem lider în industrie pentru detectarea fraudelor cu documente, cu peste 150 de milioane de documente analizate la nivel global pentru fraudă.

Potrivit OECD, multe state au adoptat sisteme AI ce le-au permis administrațiilor fiscale să analizeze și să extragă informații din volume mari de date, permițând identificarea mai rapidă a neconformității și direcționarea mai precisă a resurselor limitate către cazurile cu risc ridicat.

Foto: geralt / geralt / pixabay.com

