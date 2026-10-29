Comisia Europeană exclude redeschiderea Nord Stream după încheierea războiului – „Indiferent de ce se va întâmpla, eliminăm treptat gazul rusesc și GNL-ul de pe piața europeană”

Bruxelles insistă că Nord Stream va rămâne închis și după încheierea războiului din Ucraina, poziție în contradicție cu o inițiativă comună a SUA și Rusiei de a repune în funcțiune gazoductul.

Gazoductul Nord Stream nu va transporta gaz rusesc în Europa după încheierea războiului din Ucraina, a declarat Comisia Europeană, opunându-se unei încercări comune a Washingtonului și Moscovei de a relansa proiectul controversat, relatează Euronews.

Gazoductul submarin, care leagă Germania de Rusia pe o distanță de peste 1.200 de kilometri, se află sub sancțiuni ale UE. Nord Stream 1 este inoperabil de la explozia din mijlocul anului 2022, în timp ce Nord Stream 2 nu a primit niciodată certificarea din partea guvernului german.

„Cunoaștem prea bine costurile ascunse ale dependenței de Rusia în ceea ce privește achiziția de combustibili fosili”, a declarat miercuri Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt principală a Comisiei, ca răspuns la o întrebare adresată de Euronews.

„Acestea au fost transformate în arme, iar noi am plătit prețul, așa că nu uităm acest lucru”, a adăugat ea.

Pinho a citat un discurs al președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, care le-a spus săptămâna trecută europarlamentarilor că sancțiunile împotriva sectorului energetic rus vor rămâne în vigoare „până când Rusia va pune capăt războiului”.

Von der Leyen și-a exprimat aceeași opinie la începutul acestei luni, în cadrul unui summit al liderilor UE la care a participat și președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy.

Cuvintele sale au reprezentat o mustrare la adresa acordului privind aprovizionarea cu motorină încheiat de președintele SUA, Donald Trump, și de președintele rus, Vladimir Putin, care i-a înfuriat pe europeni.

Întrebată dacă această abordare s-ar aplica și scenariului postbelic, Comisia a făcut referire la legislația aprobată de statele membre pentru eliminarea treptată a tuturor importurilor de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027.

Contractele pe termen scurt pentru GNL au fost deja eliminate treptat, în timp ce contractele pe termen lung pentru GNL vor înceta până în ianuarie 2027. Ultima etapă vizează contractele de gaze transportate prin conducte, precum cele asociate anterior cu Nord Stream, care vor fi eliminate treptat până în septembrie 2027.

„Legislația în vigoare nu este legată nici de sancțiuni, nici de vreun eveniment geopolitic”, a declarat Anna-Kaisa Itkonen, purtătoarea de cuvânt a Comisiei pe probleme de energie.

„Așadar, indiferent de ce se va întâmpla, eliminăm treptat gazul rusesc și GNL-ul de pe piața europeană. Ultimele livrări ar trebui să se încheie până la sfârșitul anului viitor.”

Pinho a adăugat: „Este o ocazie bună să ne reamintim cine a întrerupt aprovizionarea în primul rând. A fost Rusia, în cazul în care acest lucru a fost uitat între timp.”

O moștenire neagră

Nord Stream a devenit un simbol al dependenței prelungite a Europei de energia rusă, o dependență care s-a dovedit costisitoare după ce invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova a declanșat o creștere bruscă a prețurilor la energie, ducând facturile la niveluri record.

Ca răspuns, Uniunea Europeană a adoptat o strategie de eliminare treptată a dependenței, care a redus ponderea gazului rusesc transportat prin conducte de la aproximativ 40% în 2021 la aproximativ 6% în 2025. Această tranziție a avut un cost considerabil, țările apelând în mare măsură la GNL-ul american, mai scump.

SUA și Rusia discută reluarea exporturilor rusești către Europa

Acum, pe măsură ce se intensifică negocierile de pace menite să pună capăt războiului, se pare că SUA și Rusia au propus un plan de reluare a livrărilor de gaze către Europa, inclusiv prin conductele Nord Stream, cu implicarea unui investitor american.

Se spune că cele două părți discută și alte acorduri privind activele Lukoil, tehnologia nucleară și gazul natural lichefiat din Arctica. Acest demers se înscrie în strategia Washingtonului de a oferi beneficii economice pentru a convinge Rusia să se angajeze în negocieri substanțiale.

Europenii susțin că această abordare este fundamental greșită, deoarece ignoră obsesia lui Putin pentru cucerirea teritorială, motivul principal pentru care a lansat invazia. Niciun acord, oricât de profitabil ar fi, nu poate înlocui, în mintea lui Putin, anihilarea Ucrainei, spun ei.

De fapt, Moscova nu a oferit încă nicio concesie în schimb.

Planurile Rusiei și Statelor Unite au susținători europeni

Această strategie controversată are și susținători europeni, mai notează Euronews.

Alice Weidel, lidera partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), a promis că va pune capăt sancțiunilor și va relua proiectul Nord Stream dacă va ajunge vreodată la putere, susținând că gazul rusesc ieftin a fost „secretul” succesului economic al Germaniei din trecut.

„Vrem gaze naturale și țiței din Rusia pentru a veni în ajutorul consumatorilor și al întreprinderilor germane”, a declarat recent Weidel în fața parlamentului german.

Cancelarul Friedrich Merz a acuzat-o pe Weidel că ia partea Rusiei și a insistat că aprovizionarea cu energie a țării poate fi asigurată doar cu surse regenerabile.

Abrogarea sau modificarea legislației UE care prevede eliminarea treptată a gazului rusesc ar necesita o nouă propunere din partea Comisiei și o majoritate calificată în rândul statelor membre.

Majoritatea țărilor rămân la părerea că achizițiile de la Moscova implică costuri inacceptabile pentru securitatea comună.

****