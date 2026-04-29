Ce este un agent AI, cum funcționează și ce caracteristici are

Pentru a înțelege ce este un agent AI trebuie să detaliem cum anume funcționează acesta, ce poate face și ce caracteristici are.
Agent AI – definiție
Un agent AI este un sistem software care utilizează inteligența artificială pentru a îndeplini sarcini în numele utilizatorilor, având totodată memorie și capacitatea de raționament, planificare și un nivel de autonomie pentru a învăța, a se adapta și a lua decizii, se arată într-o definiție propusă de Google.
Iar potrivit IBM și SAP, un agent de inteligență artificială este un sistem care îndeplinește autonom sarcini cu instrumentele disponibile, fiind capabil să raționeze, să ia decizii și să acționeze pentru atingerea unor obiective și realizarea unor sarcini specifice cu o supraveghere umană minimă.
Ce poate face un agent AI
Înțelegem mai bine ce este un agent AI dacă știm ce poate face un astfel de sistem. Spre deosebire de chatboții tradiționali (care oferă răspunsuri simple la întrebări, pe baza unui script prestabilit), un agent AI poate planifica și executa fluxuri de lucru complexe.
El poate procesa simultan informații sub formă de text, voce, video, audio sau cod, poate conversa, învăța, raționa și lua decizii. De asemenea, un agent AI poate folosi diverse instrumente pentru a-și îndeplini sarcinile și poate lucra cu alți agenți pentru a coordona și efectua fluxuri de lucru mai complexe, mai notează specialiștii Google în ghidul despre agenții AI.
Agenții AI utilizează tehnicile avansate de procesare a limbajului natural ale modelelor lingvistice mari (LLM) pentru a înțelege și a răspunde la întrebările utilizatorilor și pentru a determina când anume să apeleze la instrumente externe.
Conform IBM, agenții AI pot să rezolve sarcini complexe în aplicațiile folosite de corporații, depășind cu mult în complexitate asistența conversațională tipică, astfel:
– proiectarea de software;
– automatizarea IT;
– generarea de cod.
Ce este un agent AI – caracteristici
Potrivit Google, un agent AI are în mod tipic trăsături precum:
Raționament. Acesta este un proces cognitiv fundamental ce implică utilizarea logicii și a informațiilor disponibile pentru a trage concluzii, a face inferențe și a rezolva probleme. Agenții AI cu capacități puternice de raționament pot analiza date, pot identifica modele (tipare) și pot lua decizii informate bazate pe dovezi și context.
Acțiune. Agenții AI au capacitatea de a acționa și de a efectua sarcini pe baza planurilor sau input-urilor externe. Exemple de acțiuni: trimiterea de mesaje, actualizarea datelor, generarea de conținut sub formă de video, audio, text, imagini etc.
Planificare. Agenții AI cu capacități de planificare pot identifica pașii necesari, pot evalua acțiunile potențiale și pot alege cel mai bun curs de acțiune pe baza informațiilor disponibile și a rezultatelor dorite. Aceasta implică adesea anticiparea stărilor viitoare și luarea în considerare a obstacolelor potențiale, notează Google. De asemenea, agenții AI sunt capabili să împartă obiectivul final în sub-sarcini mai mici, ce sunt mai ușor de gestionat.
Ce este un agent AI și ce abilități are
Colaborare. Un agent AI poate colabora cu un utilizator uman sau cu un alt agent AI pentru a atinge un obiectiv comun.
Capacitate de învățare și auto-rafinare. Capacitatea de auto-perfecționare și adaptare este o caracteristică a sistemelor AI avansate. Astfel, agenții AI pot să învețe din experiență, își pot ajusta comportamentul pe baza feedback-ului și își pot îmbunătăți performanțele în timp. În acest sens, agenții folosesc tehnici de învățare automată sau algoritmi de optimizare.
Autonomie. Agenții AI funcționează independent pentru a atinge un obiectiv, în loc să aștepte doar instrucțiuni.
Ce este un agent AI și cum funcționează
Un agent AI precum ChatGPT de la OpenAI sau Claude de la Anthropic se bazează pe un LLM, adică pe un model lingvistic mare, un tip de inteligență artificială ce a fost antrenat pe volume foarte mari de date pentru a fi capabil să înțeleagă, să proceseze și să genereze texte în mod similar cu un utilizator uman.
După cum se arată într-o analogie utilizată în ghidul Google, LLM-urile reprezintă „creierul” unui agent, permițându-i acestuia să proceseze și să genereze limbaj. Astfel, modelele lingvistice mari sunt cele care servesc drept fundament pentru construirea agenților AI, oferindu-le capacitatea de a înțelege, de a raționa și de a acționa.
Ce fel de memorie au agenții AI
Un alt aspect care trebuie menționat în contextul discuției despre ce este un agent AI este că agenții AI au memorie, adică pot stoca interacțiunile trecute pentru a îmbunătăți deciziile viitoare. Astfel, un agent este dotat, în general, cu memorie pe termen scurt (pentru interacțiuni imediate), pe termen lung (pentru date și conversații istorice), de consens (pentru informațiile partajate între agenți) și episodică (pentru interacțiunile trecute), notează Google.
Datorită memoriei, agentul poate menține contextul, poate învăța din experiențe și își poate îmbunătăți performanța prin amintirea interacțiunilor trecute și adaptarea la situații noi.
Pentru a-și îndeplini sarcinile trasate de utilizatori, agenții AI pot să folosească diverse instrumente (funcții sau resurse externe) cum ar fi motoarele de căutare, site-urile web, bazele de date, documente de tip Excel, PDF etc.
De asemenea, unii agenți AI sunt integrați cu alte programe și software-uri. De pildă, Microsoft Copilot este integrat în ecosistemul și aplicațiile Windows (Word, Excel, Teams, Outlook), iar Gemini este integrat în ecosistemul Google (Gmail, Drive, Docs, Search).
Foto: geralt / ColiN00B / pixabay.com
