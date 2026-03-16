Ce este portofelul digital cripto. Tipuri și exemple

Înainte de a începe să tranzacționeze criptomonede, investitorii interesați de achiziția unor astfel de active trebuie să știe ce este portofelul digital cripto și ce rol joacă acesta.

Portofelul digital pentru criptomonede – definiție

Un portofel de criptomonede este un dispozitiv, un mediu fizic, un program sau un serviciu online care stochează cheile publice și/sau private pentru tranzacțiile cu criptomonede. Pe lângă această funcție de bază de stocare a cheilor, un portofel de criptomonede oferă adesea funcții de criptare și/sau semnare a informațiilor, notează Wikipedia.org.

Un astfel de portofel poate accesa criptomonedele, poate efectua tranzacții, poate afișa soldul deținut etc.

Ce este portofelul digital cripto – ghid

Portofelele de criptomonede vin de multe ori sub forma unor aplicații software pe computere sau dispozitive mobile (telefoane, tablete) și utilizează o conexiune la internet pentru a accesa rețeaua blockchain pentru criptomoneda respectivă.

Cu alte cuvinte, portofelul digital cripto este un instrument software sau hardware care stochează cheile private și publice necesare pentru a gestiona, primi și trimite criptomonede. Practic, el funcționează ca un seif securizat pentru activele digitale din blockchain. Este important de înțeles că un portofel nu stochează efectiv monedele, ci cheile care permit accesul la acestea, asigurând proprietatea prin mecanisme criptografice.

Așadar, prin intermediul portofelelor sunt generate și stocate cheile care sunt practic parolele care oferă acces la criptomonede.

Ce este portofelul digital crypto și cum funcționează

După cum se arată și într-un ghid realizat de specialiștii Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume, portofelele cripto le permit deținătorilor de monede să interacționeze cu rețelele blockchain pentru a trimite, primi și gestiona active digitale precum Bitcoin, Ethereum, Solana etc.

În vreme ce monedele digitale sunt înregistrate și există pe blockchain, wallet-ul doar le dă proprietarilor acces la ele prin cheile criptografice. Cheia privată este parola care permite folosirea acelui cont. Folosind cheia privată, ei pot să autorizeze și să semneze tranzacții, demonstrând că au dreptul să mute acele monede.

După cum se explică într-un articol publicat de investopedia.com, criptomonedele nu sunt „stocate” nicăieri, ele fiind biți de date împrăștiați într-o bază de date, iar portofelul găsește toți biții asociați cu adresa publică a unui deținător de criptomonede și însumează suma pe care o afișează în interfața aplicației.

Tipuri de portofele cripto: custodiale versus non-custodiale

În contextul discuției despre ce este portofelul digital cripto trebuie menționat că, în funcție de criteriile aplicate, există mai multe tipuri de astfel de wallet-uri.

Portofelele custodiale se bazează pe servicii oferite de terți pentru gestionarea cheilor. Numite și portofele online, acestea sunt găzduite de o terță parte care stochează cheile pentru deținătorul de criptomonede.

Această terță parte poate fi o companie care oferă sisteme de securitate a datelor, o bursă de criptomonede ce oferă portofele custodiale pentru clienții lor etc.

În schimb, portofelele non-custodiale sunt cele în care deținătorul își asumă responsabilitatea pentru securizarea cheilor sale, oferindu-i-se totodată control deplin asupra accesului la cheiele private.

Ce este portofelul digital cripto: wallet-uri software vs hardware

Portofelele software includ aplicații pentru desktop-uri și dispozitive mobile, fiind instalate pe computer desktop, laptop, telefon etc. Conform investopedia.com, multe portofele mobile pot facilita plăți rapide în magazinele fizice prin scanarea unui cod QR. Portofelele mobile tind să fie compatibile cu dispozitivele iOS sau Android.

Exemplele din această categorie includ wallet-urile Trezor, Electrum sau Mycelium. Portofelele software sunt, în general, portofele „hot”, adică conectate la internet, și prezintă mai multe riscuri de securitate în comparație cu portofelele hardware.

Portofelele hardware sunt cel mai popular tip de portofel cripto, deoarece deținătorii pot stoca acolo cheile private și le pot elimina de pe alte dispozitive. Aceste wallet-uri pot semăna cu o unitate USB și costă de regulă între 100 și 200 de dolari, mai notează sursa citată. Printre cele mai populare wallet-uri de acest fel se numără Ledger și Trezor. Portofelele hardware sunt în general considerate cold wallets, deoarece nu au o conexiune activă la internet până când nu sunt conectate.

Ce este portofelul digital cripto: cold vs hot wallets

Din punctul de vedere al conexiunii la internet, există două tipuri de wallet-uri cripto: cold și hot. Portofelele cold oferă stocare offline pentru o securitate sporită, protejând activele cripto de hackeri. Printre cele mai cunoscute exemple se numără Ledger Nano sau Trezor Model T.

În schimb, un portofel hot are o conexiune la internet sau la un dispozitiv care are o conexiune. Sunt mai ușor și comod de folosit, dar sunt mai vulnerabile la hacking, malware, phishing etc. Exemplele populare includ MetaMask, Trust Wallet sau wallet-ul Binance.

