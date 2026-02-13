Ce este „cooperarea consolidată” – ”Europa cu 2 viteze”, procedura prin care UE își poate atinge mai rapid obiectivele de competitivitate

Dacă până în iunie nu se înregistrează progrese suficiente în direcția creării Uniunii economiilor și investițiilor, care include integrarea pieței, supravegherea și securitizarea, „vom lua în considerare introducerea cooperării consolidate”, avertizează Ursula von der Leyen și Antonio Costa, într-o declarație comună dată publicității după summitul informal de la Castelul Alden Biesen.

Procedura menționată de șefa Comisiei Europene și de președintele Consiliului European este prevăzută de Tratatul privind Uniunea Europeană și a mai fost utilizată.

Cei doi lideri de la Bruxelles au insistat asupra „cooperării consolidate”, meționând că „aceasta înseamnă că cel puțin nouă state membre, dacă doresc, pot avansa mai repede și pot decide să fie mai ambițioase”.

Practic, „cooperarea consolidată” le permite statelor respective să avanseze cu viteze diferite și să urmărească obiective diferite față de statele membre care decid să rămână în afara domeniilor de cooperare consolidată.

Procedura – prevăzută de Articolul 20 al Tratatului privind Uniunea Europeană și de și Titlul III din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene- este concepută pentru a depăși momentul în care o anumită propunere este blocată de unul sau mai multe state membre care nu doresc să participe. Permisiunea de a continua cooperarea consolidată este acordată de Consiliu ca ultimă soluție, la propunerea Comisiei Europene și după obținerea acordului Parlamentului European.

Această procedură a fost utilizată în domeniile dreptului divorțului, brevetelor și taxei pe tranzacțiile financiare, precum și pentru a proteja interesele financiare ale UE prin înființarea Parchetului European (EPPO).

Articolul 20 din Tratatului privind Uniunea Europeană

1) Statele membre care doresc să stabilească între ele o formă de cooperare consolidată în cadrul competențelor neexclusive ale Uniunii pot recurge la instituțiile acesteia și își pot exercita aceste competențe prin aplicarea dispozițiilor corespunzătoare ale tratatelor, în limitele și în conformitate cu procedurile prevăzute la prezentul articol, precum și la articolele 326 – 334 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Formele de cooperare consolidată urmăresc să favorizeze realizarea obiectivelor Uniunii, să apere interesele acesteia și să consolideze procesul său de integrare. Acestea sunt deschise în orice moment tuturor statelor membre, în conformitate cu articolul 328 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

2) Decizia care autorizează o formă de cooperare consolidată se adoptă de Consiliu în ultimă instanță, atunci când acesta stabilește că obiectivele urmărite prin această cooperare nu pot fi atinse într-un termen rezonabil de Uniune, în ansamblul său, și în condițiile în care cel puțin nouă state membre participă la aceasta. Consiliul hotărăște în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 329 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

3) Toți membrii Consiliului pot participa la dezbateri, dar la vot participă numai membrii Consiliului care reprezintă statele membre participante la o formă de cooperare consolidată. Modalitățile de vot sunt prevăzute la articolul 330 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

4) Actele adoptate în cadrul unei forme de cooperare consolidată sunt obligatorii numai pentru statele membre participante. Acestea nu sunt considerate ca fiind acquis care trebuie acceptat de statele candidate la aderarea la Uniune.

