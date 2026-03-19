Ce este Claude AI și care sunt punctele sale forte

În acest ghid vom detalia ce este Claude AI și de ce acest chatbot a devenit atât de popular în ultimul timp.

De ce Claude este un chatbot „constituțional”

Claude AI este o familie de modele lingvistice mari (LLM) avansate, dezvoltate de compania americană Anthropic. Chatbotul Claude, ce se bazează pe familia LLM omonimă, a fost creat ca un asistent AI „constituțional”, conceput să respecte un set de principii și de reguli de siguranță și etică în conversații. Deoarece acest set de norme este similar ideii de „constituție”, Claude este considerat un chatbot „constituțional”.

Lansat în martie 2023, chatbot-ul a primit numele de Claude în semn de omagiu adus lui Claude Shannon, un pionier al teoriei informației, și unul dintre oamenii de știință care, prin studiile lor, au pus bazele Erei informaționale.

Ce este Claude AI și cine l-a creat

Anthropic, laboratorul de afaceri și cercetare ce l-a creat pe Claude, a fost fondat în 2021 de foști angajați ai OpenAI (compania ce a creat primul chatbot inteligent – ChatGPT), printre aceștia numărându-se frații Dario Amodei (actualul CEO) și Daniela Amodei (actualul președinte).

Practic, noua companie a fost fondată înainte de lansarea ChatGPT în 2022. După cum se arată într-o analiză a IBM, unul dintre motivele centrale pentru care cofondatorii Anthropic au plecat din fosta companie a fost că aceștia au considerat că pot urmări mai bine obiective precum siguranța inteligenței artificiale în afara OpenAI.

Anthropic a fost înregistrată ca o corporație de utilitate publică (PBC), reflectând angajamentul său față de anumite obiective non-profit, propunându-și să aibă un impact pozitiv asupra societății.

Ce poate face Claude AI

În contextul discuției despre ce este Claude AI trebuie menționat că, deși toate modelele Claude sunt multilingve și multimodale, funcționalitatea lor este în principal bazată pe text, mai notează sursa citată.

Printre funcțiile sale se numără: redactarea de texte (email-uri, rapoarte, eseuri, articole, analize etc), realizarea de corecturi gramaticale și stilistice, traduceri și reformulări, organizarea și structurarea de informații, generarea de documente Word, PDF, prezentări în PowerPoint etc.

Foto: ColiN00B / pixabay.com

Ce este Claude AI și ce poate face

Claude nu are unele caracteristici multimodale oferite de concurenți precum Google Gemini sau ChatGPT de la OpenAI, cum ar fi generarea de imagini sau procesarea nativă audio și video. În schimb, Claude are funcționalități foarte robuste bazate pe text.

Poate susține conversații lungi în limbaj natural, oferind informațiile căutate, și îi poate ajuta pe utilizatori cu sarcini precum scrierea, codarea, analiza textului, rezumatul documentelor sau analiza imaginilor.

Deși nu poate să genereze imagini, Claude are capacitatea de a crea grafice sau ilustrații SVG (Scalable Vector Graphics): forme, diagrame, iconițe simple. De asemenea, poate crea fișiere Excel (.xlsx) care să organizeze/ordoneze date, poate să formateze celule, coloane, rânduri, poate să creeze mai multe foi (sheets) într-un fișier și poate să adauge formule (SUM, IF, VLOOKUP etc.).

Ce este Claude AI și unde excelează

Potrivit mai multor specialiști, una dintre principalele funcționalități unde Claude excelează este scrierea de cod. Astfel, chatbot-ul creat de Anthropic poate să scrie cod în toate limbajele majore (Python, JavaScript, SQL etc.), poate să găsească bug-urile din liniile de cod și este capabil să explice codul existent.

Totodată, el poate să creeze aplicații web, iOS și Android, script-uri, automatizări, site-uri complete de la zero, magazine online, portofolii, dashboard-uri și panouri de administrare, interfețe mobile etc. Printre funcțiile lui Claude se numără și automatizarea unor task-uri repetitive, procesarea de fișiere în bulk, folosirea de formule avansate, configurarea de servere cloud etc.

Ce este Claude AI și de ce a devenit popular

Chatbot-ul Claude a devenit foarte popular în ultimele două luni, după ce în luna februarie Anthropic a refuzat că acorde Guvernului SUA dreptul a-i folosi tehnologia AI pentru supraveghere internă în masă (a propriilor cetățeni) și pentru a fabrica arme complet autonome.

Rezistența companiei în fața administrației Trump a generat o largă simpatie în rândul publicului american, astfel încât în doar o lună (1 februarie – 1 martie) downloadările aplicației mobile Claude au crescut de la circa 20.000/zi la 160.000/zi, depășind ChatGPT (datele se referă doar la SUA și doar la cei care au downloadat aplicația pentru prima dată).

Foto: TungArt7 / ColiN00B / pixabay.com

