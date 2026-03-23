Ce este Anthropic. Fondatori, venituri, angajați, perspective

În acest articol vom detalia ce este Anthropic și de ce această companie americană a ajuns recent în atenția publicului larg.

Anthropic, creatoarea asistentului AI Claude

Fondată în anul 2021, Anthropic este o companie americană de inteligență artificială cu sediul în San Francisco, California, cunoscută mai ales pentru crearea asistentului AI Claude, unul dintre principalii competitori ai lui ChatGPT.

Este o companie privată, nelistată la bursă, înregistrată ca o corporație de utilitate publică (public benefic corporation – PBC). Acest fapt înseamnă că Anthropic și-a setat nu doar obiective comerciale, ci și non-profit și etice, cum ar fi să aibă un impact pozitiv asupra societății.

În ceea ce-l privește pe Claude, acesta este o familie de modele lingvistice mari (LLM) avansate. Asistentul AI (chatbotul) Claude se bazează pe familia LLM omonimă.

Cine sunt fondatorii Anthropic

În contextul discuției despre ce este Anthropic, trebuie menționat că business-ul a fost fondat de foști angajați ai OpenAI, inclusiv frații Daniela Amodei și Dario Amodei, care sunt la ora actuală președintele și directorul executiv (CEO) al companiei. La momentul plecării, cei 2 cofondatori au apreciat că pot aborda mai bine provocări precum siguranța AI în afara OpenAI.

Acest aspect se reflectă în faptul că asistentul Claude este un AI constituțional, adică un chatbot conceput să respecte un set de principii și de reguli de siguranță și etică în conversații. Practic, Claude este ghidat de un set de norme scrise explicit (ca un fel de „constituție”), ce definesc ce comportamente sunt dezirabile și care nu.

Potrivit companiei, această „constituție” include principii precum: evitarea de conținut periculos sau discriminatoriu, respectarea autonomiei utilizatorului, capacitatea de a fi onest și de a nu induce internauții în eroare.

Ce este Anthropic – angajați, venituri

La ora actuală, Anthropic are în jur de 2.500 de angajați și peste 300.000 de clienți business (companii). Astfel, baza de clienți a crescut de la sub 1.000 de companii la peste 300.000 în doar 2 ani.

La fel de spectaculos au crescut și veniturile companiei, de la 10 milioane de dolari în 2022, la circa 100 de milioane în 2023, 1 miliard de dolari în anul 2024 și 9 miliarde de dolari în 2025.

În februarie 2026, valoarea estimată a companiei Anthropic era de 380 de miliarde de dolari.

Foto: JoshuaWoroniecki / pixabay.com

Ce este Anthropic și de ce a devenit Claude atât de popular

După cum se arată într-un articol publicat de businessinsider.com, la începutul lunii martie, Claude l-a detronat pe ChatGPT în Apple App Store din SUA, după ce descărcările aplicației Claude în SUA au crescut cu 240% în februarie (față de luna precedentă), conform estimărilor Appfigures, o companie de informații despre aplicații.

Astfel, în perioada 1 februarie – 1 martie, aplicația mobilă Claude a ajuns de la circa 20.000 de downloadări/zi la 160.000/zi, depășind pentru prima dată ChatGPT (datele se referă doar utilizatorii care au downloadat aplicația pentru prima dată).

Unul dintre motivele pentru care Claude l-a depășit pe ChatGPT în preferințele utilizatorilor a fost faptul că, la începutul anului 2026, Anthropic a refuzat cererea Pentagonului de a elimina restricțiile contractuale care interziceau utilizarea tehnologiei sale AI pentru supraveghere internă (a cetățenilor americani) și pentru fabricarea de arme complet autonome.

Ce este Anthropic – conflictul cu Pentagonul

În urma refuzului, Departamentul Apărării a desemnat Anthropic drept „risc în lanțul de aprovizionare” și le-a interzis tuturor contractorilor privați, furnizorilor și partenerilor militari americani să aibă legături de afaceri cu compania.

Practic, desemnarea ca „risc în lanțul de aprovizionare” forțează orice companie care lucrează cu Pentagonul să nu folosească modelele, produsele și serviciile Anthropic.

Multe voci au considerat că acțiunea Guvernului SUA reprezintă represalii abuzive și o încălcare a Primului Amendament, care protejează discursul comercial, potrivit Wikipedia.org. Acesta din urmă reprezintă comunicările făcute de companii în scop comercial (reclame, etichete, prețuri), și sunt protejate parțial de Primul Amendament în SUA.

Ce este Anthropic – pierderi și perspective

În urma conflictului, Anthropic a pierdut contractul de 200 de milioane de dolari cu Pentagonul, care a fost preluat de OpenAI, compania condusă de Sam Altman semnând un contract cu Departamentul Apărării la doar câteva ore după ce administrația Trump a interzis Anthropic. Contractul dintre OpenAI și Pentagon permite folosirea instrumentelor sale de inteligență artificială în sistemele clasificate ale armatei.

Însă faptul că a fost desemnată „risc în lanțul de aprovizionare” ar putea aduce pierderi mult mai mari companiei Anthropic deoarece diverse companii ar putea renunța la serviciile lor pentru a nu pierde și ele contracte cu Pentagonul.

Lupta s-a mutat acum în instanță, după ce Anthropic a dat în judecată Departamentul Apărării în California, cerând blocarea deciziei. Administrația Trump a răspuns că decizia nu reprezintă o încălcare a libertății de exprimare, ci o chestiune de negociere contractuală și de securitate națională. Procesul are loc într-un tribunal federal din San Francisco, California, cazul fiind judecat de judecătoarea Rita Lin.

Foto: JoshuaWoroniecki / Alexandra_Koch / pixabay.com

Ce este Claude AI și care sunt punctele sale forte

Ce poți face cu Claude. 6 exemple de funcționalități

Comparație ChatGPT vs DeepSeek. Analiză în 7 puncte

Ce poate face DeepSeek. Răspunsuri, texte, rezumate, cod

Ce poate face Chat GPT. 12 moduri în care poate fi utilizat

Inteligența artificială generativă. Ce poate face AI – 5 exemple

Inteligența artificială GPT. Ce este și ce poate face