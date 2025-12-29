Ce dobândă au băncile la depozite. Ghid cu exemple

În acest ghid vom detalia ce dobândă au băncile la depozite în lei și vom oferi o serie de exemple pentru câștigurile ce se pot obține prin intermediul depozitelor bancare la termen.

Exemple de dobânzi pentru depozitele la termen

Băncile din România au oferte pentru diferite tipuri de depozite la termen, pe perioade de timp care variază, de regulă, de la 1 lună la 3 ani. Cele mai multe bănci oferă dobânzi care variază între 4% și 7,5% pe an.

Depozitele la termen pe perioade mai scurte, ca de exemplu cele pe 3 luni, sunt mai potrivite pentru persoanele care apreciază că vor avea nevoie de banii respectivi în curând. De pildă, dacă persoana se gândește să cumpere un apartament, însă se așteaptă ca studierea pieței imobiliare să dureze câteva luni, atunci poate pune suma respectivă într-un depozit la termen pe 3 luni pentru a mai obține un câștig până la achiziția propriu-zisă.

Ce dobândă au băncile la depozite la 3 luni

Spre exemplu, o mare bancă din România oferă două tipuri de depozite la termen pe o perioadă de 3 luni: unul cu dobândă de 5,40% pe an, iar celălalt cu 5,70% dobândă pe an. Pentru ambele tipuri de depozite suma minimă necesară pentru constituire este de 500 de lei, diferența fiind că pentru depozitul cu dobândă mai mare, de 5,70%, este necesar ca persoana să dețină un pachet de cont curent la banca respectivă și să înregistreze încasări lunare de minimum 2.000 de lei/lună.

Să folosim câteva exemple pentru a înțelege mai bine ce dobândă au băncile la depozite și ce câștiguri pot fi obținute din astfel de produse de economisire.

Ce dobânzi oferă băncile din România

Dacă o persoană constituie un depozit la termen de 500.000 de lei pe 3 luni, cu dobândă de 5,40% pe an, înseamnă că dobânda aferentă perioadei de 3 luni va fi de 1,35% (5,40% împărțit la 4). Prin urmare, pentru suma de 500.000 de RON, dobânda la 3 luni va fi de 6.750 de lei, din care va trebui plătit impozitul de 10%, conform legii. Astfel, deținătorul depozitului va rămâne cu un câștig net de 6.075 de lei.

Pe piață există și alte oferte, de la diverse bănci, cu dobânzi ce variază între 4,50% și 7,50% pe an pentru depozite la termen pe 3 luni. Unele bănci oferă dobânzi mai avantajoase pentru depozitele deschise online decât pentru cele deschise la ghișeu. Spre exemplu, o astfel de instituție de credit oferă o dobândă de 4,70% pe an pentru depozitele în lei pe 3 luni deschise online, respectiv 4,50% pe an pentru depozitele în lei pe 3 luni deschise la ghișeu.

Ce dobândă au băncile la depozite la 4 luni

Aceeași bancă oferă o dobândă și mai avantajoasă pentru depozitele la termen pe 4 luni, aceasta fiind de 6,30% pe an. Suma minimă necesară este de 500 de lei, însă oferta se aplică numai pentru sumele noi depuse (Depozitul Fresh Money).

Folosind suma de 500.000 de lei din exemplul de mai sus, clientul respectiv ar obține la finalul celor 4 luni o dobândă brută de 10.500 de lei (6,30% dobândă pe an înseamnă 2,1% dobândă aferentă celor 4 luni), din care va plăti un impozit de 10% egal cu 1.050 de lei. La final, câștigul clientului va fi de 9.450 de lei.

Ce dobândă au băncile la depozite la 6 luni

În ceea ce privește dobânzile oferite de bănci pentru depozitele la termen pe 6 luni, acestea variază de la puțin sub 5% pe an la 7,50% pe an.

În acest din urmă caz (dobândă de 7,50% pe an pentru un depozit la termen pe 6 luni), un capital de 500.000 de lei ar aduce o dobândă brută de 18.750 de lei (7,50% dobândă pe an înseamnă 3,75% dobândă aferentă celor 6 luni). Din această sumă brută, deținătorul depozitului va trebui să plătească statului un impozit de 10%, adică 1.875 de lei, ceea ce înseamnă că va rămâne cu un câștig de 16.875 de lei.

Ce dobândă au băncile la depozite la 12 luni

Dobânzile oferite de bănci pentru depozite la termen pe 12 luni variază și ele de la circa 5% pe an la 7% pe an.

Spre exemplu, o bancă din România oferă o dobândă de 5,05% pentru depozite la termen constituite pe 1 an care sunt deschise la ghișeu. Pentru suma de 500.000 de lei, dobânda brută obținută de clientul băncii va fi de 25.250 de lei. Din această sumă, persoana va plăti impozit către stat de 10%, adică 2.525 de lei, și va obține la final un câștig net de 22.745 de lei.

Dobânda oferită de banca respectivă este ceva mai ridicată în cazul depozitelor deschise online. Astfel, pentru un depozit la termen pe 12 luni deschis online dobânda este de 5,25% pe an. În cazul exemplului de mai sus, în care suma depusă este de 500.000 de lei, persoana va obține o dobândă brută de 26.250 de lei, din care va plăti un impozit 10% (2.625 de lei) și va rămâne cu un câștig de 23.625 de lei.

