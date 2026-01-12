Comisia Europeană autorizează punerea pe piaţă a unui tratament Sanofi, care încetineşte diabetul de tip 1

Comisia Europeană a autorizat punerea pe piaţă în Uniune a unui tratament produs de compania Sanofi, denumit Teizeild, care încetineşte progresia diabetului de tip 1, a anunţat luni gigantul farmaceutic francez într-un comunicat.

După obţinerea acestei autorizări, Teizeild devine ”primul tratament modifiator” pentru diabetul de tip 1 ”aprobat în UE”, a precizat Sanofi, citată de AFP, agenție preluată de Agerpres.

Teizeild a fost deja aprobat în Statele Unite, Regatul Unit, China, Canada, Israel, Arabia Saudită, Emiratele Arabe şi Kuwait.

Autorizarea vizează tratamentul adulţilor şi copiilor de peste opt ani care suferă de diabet de tip 1 în stadiul 2.

Administrat sub formă de perfuzie, tratamentul nu vindecă, ci încetineşte progresia acestei boli cronice prin frânarea reacţiei autoimune.

El acţionează atunci când diabetul este detectabil, dar înainte de prezenţa simptomelor şi îi frânează evoluţia spre stadiul clinic al bolii (stadiul 3), care necesită injecţii cu insulină pentru scăderea glicemiei.

Autorizarea acestui tratament de Comisia Europeană ”are la bază rezultatele pozitive” ale unui studiu (TN-10), care demonstrează capacitatea anticorpului monoclonal Teizeild de a întârzia apariţia stadiului 3 al diabetului de tip 1 ”cu o durată medie de circa doi ani în comparaţie cu placebo”, a explicat Sanofi într-un comunicat.

La finalul studiului, ”proporţia pacienţilor care au rămas la stadiul 2 (al diabetului de tip 1) a fost de aproape două ori mai mare în grupul Teizeild decât în grupul placebo (57% în comparaţie cu 28%)”, a precizat Sanofi.

În 2023, Sanofi a achiziţionat compania biofarmaceutică americană Provention Bio contra sumei de 2,9 miliarde de dolari, în scopul consolidării prezenţei sale pe piaţa tratamentelor împotriva diabetului şi a bolilor autoimune.

Piaţa tratamentelor pentru diabetul de tip 1 în cele şapte pieţe principale ar urma să atingă 9,9 miliarde de dolari în 2033, graţie mai multor medicamente aflate în fază avansată, în special agenţi imunomodulatori. Statele Unite vor domina în mare măsură această piaţă, reprezentând până la 91,6% în 2033, potrivit GlobalData, companie care furnizează studii şi analize de piaţă.

